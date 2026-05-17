ละครผักผลไม้ AI ไวรัล TikTok สัญญาณเตือนภัยมืดแฝงในคอนเทนต์

วงการคอนเทนต์และเทคโนโลยีโลกกำลังจับตาเทรนด์ใหม่ที่สร้างความฮือฮาและข้อกังขาไปพร้อมกัน เมื่อซีรีส์วิดีโอที่มีตัวละครหลักเป็น “ผักผลไม้ที่สร้างโดย AI” กำลังกลายเป็นไวรัลบน TikTok โดยบางวิดีโอกวาดยอดวิวไปแล้วสูงถึง 30 ล้านครั้งทีเดียว
ละครผักผลไม้ที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI-generated fruit dramas) นี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของวิดีโอสั้น เช่น Facebook Reel และซีรีส์อย่าง "Fruit Love Island" บน TikTok
ละครเหล่านี้มักนำเสนอเรื่องราวความรักสามเส้าสไตล์ละครน้ำเน่า โดยมีตัวละครเป็นผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ เช่น กล้วยที่ชื่อ "เบนานิโต้" ที่มีการจีบกัน ทะเลาะกัน และจับคู่กันเหมือนกับรายการเรียลลิตี้โชว์ยอดนิยมอย่าง "Love Island" วิดีโอเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม บางเรื่องมียอดเข้าชมเกินล้านครั้ง แสดงให้เห็นถึงความสนใจของผู้คนจำนวนมากต่อเนื้อหาที่แปลกใหม่นี้
อย่างไรก็ตาม กระแสความนิยมนี้ก็มาพร้อมกับข้อถกเถียงและคำวิพากษ์วิจารณ์ นักวิจารณ์บางคนเรียกเนื้อหาที่สร้างโดย AI คุณภาพต่ำและผลิตจำนวนมากเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียว่า AI Slop ซึ่งมักมีลักษณะที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ และมีโครงเรื่องที่ซ้ำซากจำเจ
***4 ประเด็นผลไม้ขมคอ
1 ใน 4 ประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกมาถกเถียง คือผลกระทบต่อผู้สร้างสรรค์ที่เป็นมนุษย์ เพราะการที่วิดีโอสไตล์ไมโครดราม่าเหล่านี้กำลังหลั่งไหลเข้าสู่หน้าฟีด TikTok และ Instagram Reels ของผู้ใช้อย่างล้นหลาม โดยปราศจากกลิ่นอายหรือการมีส่วนร่วมจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์หลงเหลืออยู่เลย นั้นนำไปสู่ประเด็นที่น่าจับตามองในมุมมองของอุตสาหกรรมสื่อคือการตั้งคำถามถึงอนาคตของสายอาชีพครีเอเตอร์
สื่อต่างประเทศพบว่าผู้คนบางกลุ่มเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับการเติบโตของละคร AI ที่ดูเหมือนจะล้ำเส้นเกินไป และเกิดคำถามสำคัญว่า บรรดานักแอนิเมชันตัวจริงที่เป็นมนุษย์ซึ่งสามารถสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้หายไปไหนกันหมด?
ประเด็นที่ 2 คือผลกระทบทางจริยธรรม เพราะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าผู้สร้างวิดีโอเหล่านี้จะใช้กลยุทธ์การทดสอบแบบ A/B (A/B Testing) เพื่อวิเคราะห์ว่าวิดีโอเวอร์ชันใดสามารถตรึงให้ผู้ชมเสพติดได้นานที่สุด วัตถุประสงค์หลักของคอนเทนต์จึงไม่ใช่เพื่อการให้ความรู้หรือยกระดับจิตใจ แต่ทำไปเพื่อตรึงให้คน "ดูต่อไปเรื่อยๆ" เท่านั้น
ประเด็นที่ 3 เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เพราะแม้ว่าวิดีโอเหล่านี้อาจดูเหมือนไม่มีพิษภัยในตอนแรก แต่หลายเรื่องกลับมีโครงเรื่องที่แสดงออกถึงการเหยียดเชื้อชาติ การเกลียดชังเพศทางเลือก และการเหยียดผู้หญิง ซึ่งทำให้ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก แม้จะอยู่ในรูปแบบการ์ตูนก็ตาม
ประเด็นที่ 4 คือกระแสต่อต้านจากสาธารณะ โดยแม้แต่ป๊อปสตาร์ชื่อดังอย่าง Zara Larsson ยังถูกวิจารณ์อย่างหนักบนโซเชียลมีเดียเมื่อบอกว่าจะไปดูซีรีส์ผลไม้นี้ โดยชาวเน็ตต่างตั้งคำถามอย่างเกรี้ยวกราดว่า ทำไมสาว Zara ถึงเลือกดูขยะ AI ในเมื่อสามารถเลือกดูคอนเทนต์ที่สร้างโดยมนุษย์จริงๆ ได้
ที่ผ่านมา รายงานในสื่อต่างประเทศได้ตั้งคำถามถึงอนาคตของวงการบันเทิง เมื่อ "ละครตอนสั้น" ที่สร้างโดย AI เหล่านี้ยังคงหลั่งไหลเข้าสู่ฟีดโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างภาพยนตร์เต็มรูปแบบที่สร้างโดย AI ทั้งหมดในอนาคตอันใกล้
สำหรับปัจจุบัน หนึ่งในรายการที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในระดับโลกคือ “Fruit Love Island” ซึ่งดัดแปลงมาจากรายการเรียลลิตี้หาคู่ชื่อดัง โดยนำผลไม้ที่มีหน้าตาเหมือนมนุษย์มารับบทเป็นดาราหน้ากล้อง ในรายการนี้ ผลไม้คนโสด 8 คนจะมาจีบกัน ทะเลาะกัน และสร้างความวุ่นวายอย่างรวดเร็ว
การสำรวจพบว่า Hashtag หลัก เช่น #fruitstory + #aifruit นั้นมียอดชมหลายร้อยล้านวิวบน TikTok โดยบัญชีหลักอย่าง @ai.cinema021 (Ai Cinema) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก "Fruit Love Island" ที่มีผู้ติดตามราว 2.5-3.3 ล้าน และเติบโตเร็วมากในเวลาไม่กี่สัปดาห์ คลิปแต่ละตอนทำสถิติเฉลี่ย 10-15 ล้านวิว และบางคลิปใน Part 2 ทำสถิติถึง 27.5 ล้านวิว และหลายคลิปทะลุ 10 ล้าน ยอดวิวรวมบัญชีคิดเป็นเกิน 300 ล้านวิว
ในส่วนผู้ปกครองและผู้ชมชาวไทย สิ่งที่ต้องพึงระวังขั้นสุดคือภัยมืดที่แฝงมากับความน่ารัก ภายใต้ภาพลักษณ์ของกล้วยหรือส้มเขียวหวานที่ดูไร้เดียงสานั้น อาจซ่อนเนื้อหาที่เป็นอันตรายเอาไว้มากมาย
ปรากฏการณ์นี้จึงเป็นเสมือนสัญญาณเตือนให้ทั้งแพลตฟอร์มและผู้ใช้งานต้องหันมาตระหนักถึงคุณภาพและจริยธรรมของคอนเทนต์ในยุคที่ AI สามารถสร้างทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วคลิก.