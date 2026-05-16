เช็กด่วน! Google เปลี่ยนนโยบายพื้นที่เก็บข้อมูล บัญชีไหนไม่ผูกเบอร์โทรได้แค่ 5GB

กูเกิล (Google) ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอเมริกันซุ่มเงียบปรับนโยบายพื้นที่เก็บข้อมูล บัญชีที่ไม่ผูกเบอร์โทรจะได้พื้นที่ 5GB ส่วน 15GB ต้องยืนยันตัวตนก่อน ขีดเส้นเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา จุดพลุปรับเงื่อนไขพื้นที่ฟรีที่ใช้มายาวนานกว่าทศวรรษ
***ใช้เบอร์โทร ย้ำ 1 คนได้รับพื้นที่เพิ่มเพียงครั้งเดียว
สื่อต่างประเทศรายงานว่า Google ปรับเงื่อนไขการใช้พื้นที่ฟรีในบัญชีใหม่ โดยผู้ที่สมัครบัญชีโดยไม่ผูกเบอร์โทรศัพท์จะได้รับพื้นที่เพียง 5GB เท่านั้น ส่วนพื้นที่ขนาด 15GB เท่าเดิมนั้นจะได้รับเมื่อมีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แล้ว
การเปลี่ยนแปลงนี้เรีกยความสนใจจากชาวเน็ตไม่น้อย โดยเป็นเวลากว่าสิบปีแล้วที่ผู้ใช้ทั่วโลกคุ้นเคยกับการได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 15 กิกะไบต์ทันทีเมื่อเปิดบัญชี Google ใหม่ พื้นที่ดังกล่าวใช้ร่วมกันระหว่าง Gmail, Google Drive และ Google Photos ซึ่งถือว่าเอื้อเฟื้อกว่าคู่แข่งอย่าง Apple iCloud ที่ให้ฟรีเพียง 5GB แต่บัดนี้ นโยบายนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
การจับสังเกตการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Google ในรอบนี้ เริ่มต้นจากผู้ใช้รายหนึ่งโพสต์บน Reddit ว่าระหว่างสมัครบัญชี Google ใหม่ ระบบแสดงข้อความแจ้งว่าจะได้รับพื้นที่เพียง 5GB และหากต้องการ 15GB จะต้องผูกหมายเลขโทรศัพท์กับบัญชีก่อน โดยข้อความที่ Google แสดงระหว่างการสมัครบัญชีใหม่ ระบุให้ผู้ใช้ปลดล็อกสิทธิ์รับพื้นที่ 15GB ฟรี เพียงยืนยันหมายเลขโทรศัพท์สำหรับ Google Photos, Drive และ Gmail
ด้าน Google ระบุว่าการขอข้อมูลเบอร์โทรนั้นทำเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ 1 คนได้รับพื้นที่เพิ่มเพียงครั้งเดียว โดยพื้นที่ 5 GB จะเป็นพื้นที่ฟรีระดับเริ่มต้นสำหรับบัญชีใหม่ที่ไม่ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ โดยหากยืนยันเบอร์โทรแล้ว พื้นที่ 15 GB จะเปิดให้บริการฟรีเต็มรูปแบบ และใช้ร่วมกันได้ระหว่าง Gmail, Drive และ Photos
***มีผลตั้งแต่มีนาคม 2569
รายงานข่าวพบว่า Google ได้แก้ไขข้อความในหน้าสนับสนุน หรือ Support Page ของ Google One โดยเปลี่ยนจากข้อความเดิมที่ระบุว่า "บัญชี Google ของคุณมีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 15GB ฟรี" เป็น "พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรีสูงสุด 15GB" ซึ่งเปลี่ยนความหมายโดยนัยไปอย่างมีนัยสำคัญ
และจากการใช้ระบบ WayBack Machine ของ Internet Archive มีการยืนยันได้ว่า Google เริ่มเปลี่ยนถ้อยคำดังกล่าวในหน้าสนับสนุนตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 โดยไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งเชื่อกันว่าเหตุผลเบื้องหลังคือการสกัดกั้นบอต และลดต้นทุนฮาร์ดแวร์ลง
นักวิเคราะห์ในวงการเทคโนโลยีมองว่า แรงจูงใจหลักของการปรับนโยบายรอบนี้อาจจะเป็นเรื่องของต้นทุน เนื่องจากราคาของฮาร์ดแวร์หน่วยความจำและการจัดเก็บข้อมูลปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับการที่บอตหรือผู้ไม่หวังดีสามารถสร้างบัญชีจำนวนมากเพื่อแสวงหาพื้นที่ฟรีได้อย่างไม่จำกัดในระบบเดิม
ที่น่าสังเกตคือ ในกระบวนการสมัครบัญชีปกติบนทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือในปัจจุบัน ผู้ใช้ส่วนใหญ่ถูกบังคับให้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้ว มีเพียงกรณีพิเศษบางอย่าง เช่น การตั้งค่าโทรศัพท์ Android ใหม่โดยไม่มีซิมการ์ด ที่จะสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้
และแม้จะมีเสียงวิจารณ์บ้างในโลกออนไลน์ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ลดพื้นที่ของผู้ใช้เก่าที่มีบัญชีอยู่แล้ว และยังถือว่าเป็นปริมาณที่มากกว่าคู่แข่งอย่าง Apple ที่ให้ฟรีเพียง 5GB โดยไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ .