ทรู ชวนรู้จัก “บริการรักษาเลขหมาย” ยืดอายุเบอร์เติมเงินอัตโนมัติ นานสูงสุด 180 วัน

เพราะทุกการสื่อสารมีความหมาย... ทรู พร้อมดูแลลูกค้าแบบเติมเงิน ด้วย “บริการรักษาเลขหมาย” ตามหลักเกณฑ์ของกสทช. ตัวช่วยที่ให้ลูกค้าสามารถใช้งานเบอร์เดิมได้อย่างต่อเนื่อง หมดกังวลเรื่องการสูญเสียเบอร์สำคัญแม้วันใช้งานจะหมดลง และยังมีเงินเหลืออยู่ ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการรักษาเบอร์ไว้ใช้ได้นานๆ บริการนี้จะเปิดให้อัตโนมัติสำหรับผู้ที่มียอดเงินคงเหลือมากกว่า 3 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการใช้งานได้อย่างเหมาะสม ระบบจะมีการส่ง SMS แจ้งเตือนล่วงหน้า ก่อนวันใช้งานหมดอายุ โดยจะแจ้งรายละเอียดค่าบริการ ยอดเงินคงเหลือ และระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ การเรียกเก็บค่าบริการจะหักอัตโนมัติจากยอดเงินคงเหลือเพียง 3 บาท ต่อ 30 วัน (1 รอบ) ซึ่งสามารถต่ออายุต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 180 วัน หรือ 6 รอบ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวและไม่มีการใช้งานเพิ่มเติม เบอร์อาจถูกระงับได้
ลูกค้าสามารถยกเลิกบริการได้ง่ายๆ ด้วยตนเองเพียงกด USSD *925# แล้วโทรออก หรือเพียงแค่เติมเงินจนมีวันใช้งานเพิ่มขึ้น ระบบก็จะยุติการเรียกเก็บค่าบริการให้อัตโนมัติ และในกรณีที่เคยยกเลิกบริการไปแล้วแต่อยากกลับมาสมัครใช้บริการใหม่ ก็สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงกด *925# 1 แล้วโทรออก ทั้งนี้ บริการดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมการใช้งานในกลุ่มซิมท่องเที่ยวและซิมโรมมิ่ง