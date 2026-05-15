ทรู-ดีแทคจับมือร้านอาหารเมียนมาชื่อดัง จัดโปรฯ ส่วนลด-เมนูพิเศษ สำหรับลูกค้าเติมเงินชาวเมียนมา ตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปี

ทรู-ดีแทค ตอกย้ำเครือข่ายอันดับ 1 ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวเมียนมาในประเทศไทย เปิดแคมเปญ “ร้านอาหารเมียนมาอร่อย 5 ดาว อร่อยและคุ้มค่าทรูดีแทคแนะนำ” ภายใต้แนวคิด “Taste of Home: รสชาติที่คิดถึง” รวบรวมร้านอาหารเมียนมาคุณภาพในย่านชุมชนทั่วไทย เพื่อส่งมอบทั้งความอร่อย ความอบอุ่น และความรู้สึกเสมือนได้กลับบ้าน ผ่านรสชาติอาหารต้นตำรับที่คุ้นเคยและเปี่ยมด้วยความทรงจำ
แคมเปญนี้สะท้อนความตั้งใจของทรู-ดีแทค ในการส่งต่อ “กำลังใจ” ให้กับลูกค้าชาวเมียนมาที่เดินทางมาทำงานและใช้ชีวิตอยู่ห่างไกลบ้าน เพราะมื้ออาหารไม่ได้เป็นเพียงความอิ่มท้อง หากยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเติมเต็มหัวใจด้วยรสชาติแห่งความผูกพันและความคิดถึงบ้านเกิด ทรู-ดีแทค จึงร่วมมือกับร้านอาหารเมียนมาชื่อดังมากมาย มอบสิทธิพิเศษสุดคุ้ม ทั้งส่วนลดสูงสุด 20% และเมนูพิเศษฟรี สำหรับลูกค้าทรูและดีแทคระบบเติมเงิน เพียงสแกน QR Code ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือกด USSD เพื่อรับสิทธิ์ได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2569
ลูกค้าทรู ดีแทค สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านอาหารที่ร่วมรายการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ss.true.th/s/MMRestaurant หรือ www.true.th/promotion/prepaid/burmese-restaurant