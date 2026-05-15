เบื้องหลัง VAR ฟุตบอลโลกปีนี้ Lenovo - FIFA นำ 3D Avatars ช่วยเคลียร์

หลังจากที่เลอโนโว (Lenovo) ประกาศความพร้อมในการเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของ FIFA เตรียมนำโครงสร้างพื้นฐาน Hybrid AI แบบ Full Stack มาใช้งานการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2026 ที่จะจัดขึ้นใน 16 เมืองทั่วสหรัฐอเมริกา, แคนาดา และเม็กซิโก โดยตั้งเป้ายกระดับการแข่งขันทั้ง 104 แมตช์ ให้ก้าวสู่ยุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ
ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์ แต่เป็นการวางระบบนิเวศ AI เพื่อรองรับผู้ชมกว่า 6 พันล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี 3D Avatars ระดับ Photorealistic มาช่วยในการแก้ไขปัญหาภาพกราฟิก VAR
หนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญของการตัดสินในช่วงเวลาชี้ขาด คือการแก้ปัญหาภาพกราฟิก VAR แบบเดิมที่ดูไม่สมจริง โดย Lenovo ได้นำเทคโนโลยี 3D Gaussian Splatting มาใช้เรนเดอร์อวตารของนักเตะกว่า 1,200 คน
ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพจำลองเหตุการณ์ล้ำหน้า หรือกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องมีการตัดสินจากข้างสนามเพิ่มเติม ช่วยให้ภาพที่มีความสมจริงทั้งสัดส่วนร่างกายและชุดแข่งขัน ซึ่งจะทำงานร่วมกับระบบจับการเคลื่อนไหวของ Hawk-Eye เพื่อสร้างความโปร่งใสและเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลทั่วโลก
นอกจากนี้ ยังมีการใช้ Intelligent Command Center มาช่วยในการสื่อสารกับงานที่มีอาสาสมัครกว่า 250,000 คน ด้วยการบริหารจัดการสถานการณ์แบบเรียลไทม์ ผ่านการนำ Agentic AI มาใช้ประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน (เช่น สภาพอากาศที่ส่งผลต่อการแข่งขัน) และสร้างเวิร์กโฟลว์แจ้งเตือนไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ช่วยลดช่องว่างและความผิดพลาดจากการทำงานแบบ Manual ในสเกลงานระดับมหึมา
พร้อมกันนี้ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล Lenovo และ FIFA ได้เปิดตัว 'FIFA AI Pro' ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับทีมงานโค้ช และนักวิเคราะห์ ระบบนี้ทำงานบนสถาปัตยกรรม Knowledge Graph ที่เชื่อมโยงสถิติและรูปแบบการเล่นกว่า 2,000 รายการ ช่วยให้ทีมชาติทุกขนาดสามารถใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ เพื่อสอบถามยุทธวิธีเชิงลึกได้ทันที เช่น การค้นหานักเตะที่มีสไตล์การเล่นเฉพาะตัวในระบบ High Pressing
สำหรับแฟนบอลที่เดินทางข้ามประเทศ Lenovo ได้นำเสนอโซลูชัน Smart Wayfinding แพลตฟอร์มนำทางอัจฉริยะที่จะดูแลตั้งแต่การเดินทางจากสนามบิน นำทางไปยังสถานที่จัดกิจกรรม จนถึงจุดบริการต่างๆ ภายในสนามกีฬา เพื่อให้มั่นใจว่ามวลชนจำนวนมหาศาลจะได้รับความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุด
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Lenovo ยังได้ดึงตัวตำนานอย่าง เดวิด เบ็คแฮม มาร่วมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกเพื่อผลักดันนวัตกรรม AI สำหรับกีฬา พร้อมเตรียมวางจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษ FIFA World Cup 26 Edition สำหรับผู้บริโภคทั่วไป
ไม่ว่าจะเป็น แล็ปท็อปเกมมิ่งตัวแรง Lenovo Legion Pro 7i และโน้ตบุ๊กพรีเมียม Yoga Slim 7i Aura Edition สำหรับสายครีเอทีฟที่ต้องการความคล่องตัว รวมถึงสมาร์ทโฟน Motorola razr มือถือจอพับดีไซน์ล้ำ ที่ต้องลุ้นกันว่าจะมีรุ่นไหนมีโอกาสเข้ามาทำตลาดในไทยบ้าง
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. - 19 ก.ค. โดยประชาชนไทย ยังคงต้องลุ้นต่อว่าจะมีโอกาสได้รับชมถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการในประเทศไทยหรือไม่ ผ่านช่องทางใด