รู้จัก 5 นักพัฒนาซอฟต์แวร์เยาวชนอาเซียน ผู้ชนะ “Swift Student Challenge 2026”

เวทีระดับโลกอย่าง Worldwide Developers Conference (WWDC) ของ Apple ไม่ได้มีเพียงแค่การอัปเดตซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ประจำปีเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับนักพัฒนาเจเนอเรชันใหม่ โดยเฉพาะผ่านโครงการ Swift Student Challenge ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาทั่วโลกได้โชว์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเขียนโค้ด
Enwei Xie Senior Director of Worldwide Developer Relations กล่าวว่า การเขียนโค้ดเป็นภาษาสากลที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างพลังให้ผู้คน และแอปพลิเคชันสำหรับทุกคนควรถูกสร้างขึ้นโดยใครที่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนก็สามารถสร้างแอปบนแพลตฟอร์มของ Apple ได้
สำหรับในปี 2026 มีผู้ชนะโครงการนี้จากทั่วโลก 350 คน และที่น่าสนใจคือมี 50 คนที่โดดเด่นที่สุด ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมประสบการณ์งานประชุมนักพัฒนาระดับโลกที่ Apple Park สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งในกลุ่มผู้ชนะระดับท็อปนี้ มีตัวแทนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง 5 คน จากอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม และ ประเทศไทย
ชวภณ เนติสิงหะ (จีน) อายุ 18 ปี ผู้ชนะรางวัล Distinguished Winner จากประเทศไทย ตัวแทนเยาวชนไทยที่เริ่มเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุ 9 ขวบ โดยจีนเริ่มสังเกตเห็นเพื่อนๆ ใช้งาน AI และเชื่อถือผลลัพธ์โดยไม่ตั้งคำถาม ทั้งที่บางครั้งเป็นข้อมูลที่ผิด ในลักษณะที่เรียกว่า Hallucination)
ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างแอปพลิเคชัน “Neuralia” เพื่อสอนการทำงานเบื้องหลังของ AI ให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจผ่านนิยายภาพ (Visual Novel) แบบอินเทอร์แอคทีฟที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อเรื่อง โดยมีฉากหลังเป็นจังหวัดเชียงใหม่และใช้สไตล์ภาพแบบอนิเมะ โดยตัวเกมจะสอนให้ผู้ใช้รู้จักวิธีเขียน Prompt อย่างเป็นระบบ วิธีสังเกตข้อมูลที่ผิดพลาด และเข้าใจถึงอคติของ AI (AI Bias)
ทั้งนี้ หลังจากได้รับรางวัล ทำให้มีแผนในการพัฒนา “Neuralia” ให้เป็นเครื่องมือให้ความรู้แก่สาธารณชน หลังจากได้ทดสอบแอปและพบว่ามีคนจำนวนน้อยมากที่รู้ว่า AI สามารถสร้างข้อมูลเท็จได้ เขาจึงมุ่งมั่นที่จะสอนเรื่องความปลอดภัยของ AI ก่อนที่เทคโนโลยีนี้จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้ใช้งาน
ขณะที่ในฝั่งของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน มีผลงานที่น่าสนใจอย่าง Ghazali Ahlam Jazali อายุ 23 ปี อินโดนีเซีย ที่คิดค้นผลงาน "They Have Your Fingerprint" เพื่อตีแผ่ภัยเงียบของการติดตามบนอินเทอร์เน็ต ตัวแอปออกแบบมาในรูปแบบมินิเกมที่ให้ผู้ใช้สวมบทบาทเป็น "ผู้ติดตาม" (Tracker) เสียเอง เพื่อให้เข้าใจกลไกการทำงานเบื้องหลัง ช่วยให้ผู้ใช้งานตระหนักและป้องกันความเป็นส่วนตัวทางดิจิทัลของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
ส่วน Francesco Emmanuel Setiawan อายุ 23 ปี จากอินโดนีเซีย นำเสนอผลงาน "Against the Silence"เปลี่ยนความกลัวการพูดในที่สาธารณะให้เป็นเกมเพลย์ นำแนวคิด Gamification โดยมี "ปีศาจ" เป็นตัวแทนของเสียงวิจารณ์และความกดดันในหัว หากผู้ใช้หยุดคิดหรืออึกอักนานเกินไประหว่างที่แอปสุ่มหัวข้อให้พูด ปีศาจจะค่อยๆ กลืนกินหน้าจอ แต่ถ้าพูดได้ลื่นไหลก็จะเอาชนะมันได้
Nhat Hoang Le อายุ 22 ปี เวียดนาม พัฒนา "HumMelody" สะพานเชื่อมจินตนาการสำหรับคนไม่มีพื้นฐานดนตรี เพียงแค่ "ฮัมเพลง" ใส่ไมโครโฟน แอปจะทำหน้าที่ตรวจจับระดับเสียง และแปลงออกมาเป็นโน้ต MIDI บนหน้าจอทันที ผู้ใช้สามารถปรับแก้ความยาวโน้ตและเลือกเครื่องดนตรีที่จะเล่นกลับได้ เช่น เปียโน กีตาร์ หรือไวโอลิน
สุดท้าย Jasmmender Kaur อายุ 22 ปี จากมาเลเซีย สร้าง "Unveil" แพลตฟอร์ม AI Literacy ถอดรหัสอคติของปัญญาประดิษฐ์ แอปนี้ไม่ได้สอนแค่การทำงานพื้นฐานแบบ Neural Networks แต่ยังเจาะลึกไปถึงประเด็นสำคัญอย่าง "อคติของ AI" (Bias) ผ่านสถานการณ์จำลอง เช่น การให้ AI คัดเลือกเรซูเม่สมัครงาน เพื่อชี้ให้เห็นว่า AI สามารถตัดสินใจผิดพลาด การนำเสนอผ่านภาพและเกมช่วยย่อยทฤษฎีโค้ดบรรทัดยาวๆ ให้กลายเป็นเรื่องน่าสนุกและเข้าถึงง่าย
ผลงานของตัวแทนทั้ง 5 คนนี้ จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงทักษะการเขียนโค้ดที่ยอดเยี่ยม แต่ยังสะท้อนถึงการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาที่ผู้คนเผชิญอยู่จริงในสังคม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่ที่โลกกำลังมองหา