Sangfor Technologies ชู AI พลิกอนาคตโครงสร้างพื้นฐานไอที ในงาน Executive Forum 2026

Sangfor Technologies จัดงาน Sangfor Executive Forum 2026 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดเวทีให้ผู้บริหารระดับ CIO ผู้นำด้านไอที และผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานไอทีและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการระบบที่ยืดหยุ่น ปลอดภัย และรองรับการเติบโตในระยะยาว
งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Run · Build · Protect: Driving the Future with the Power of AI” โดยมุ่งนำเสนอแนวทางที่ช่วยให้องค์กรสามารถเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์และ AI แบบครบวงจร
ภายในงาน คุณธัชพล อินทพรหม ผู้จัดการประจำประเทศของ Sangfor ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ “Making Digital and AI Transformation Simpler and More Secure” พร้อมสะท้อนทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ AI-first และการผลักดันให้องค์กรสามารถนำ AI ไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาภายในงาน คือความต้องการที่เพิ่มขึ้นขององค์กรต่อโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่สามารถรองรับการประมวลผลที่รองรับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการระบบ เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน และเสริมความพร้อมด้านความปลอดภัยไซเบอร์
Sangfor ยังได้นำเสนอแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบครบวงจร รวมถึงเทคโนโลยี Hyperconverged Infrastructure (HCI) ที่ผสานระบบประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล เครือข่าย ระบบ Virtualization และระบบความปลอดภัยเข้าไว้ด้วยกันภายใต้สถาปัตยกรรมเดียว เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการระบบไอทีได้ง่ายขึ้น พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการพูดคุยถึงแนวโน้มที่หลายองค์กรเริ่มทบทวนระบบ Virtualization แบบเดิม และมองหาแนวทางโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นและคุ้มค่ามากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบ Cloud-native Applications รวมถึงการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
อีกหนึ่งหัวข้อสำคัญคือบทบาทของระบบความปลอดภัยไซเบอร์แบบบูรณาการ โดยมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ AI-powered Security Operations การตรวจจับภัยคุกคาม การตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และแนวทาง Zero Trust ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
คุณ Keith Lee, Cloud Business Director ของ Sangfor Technologies กล่าวว่า “AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การพัฒนา และการปกป้องระบบไอทีขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ” พร้อมชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยี Virtualization และ Hyperconverged Infrastructure ของ Sangfor ว่าปัจจุบันองค์กรต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้งานง่าย ปลอดภัย และรองรับการทำงานอัจฉริยะได้ตั้งแต่ระดับโครงสร้างพื้นฐาน การผสานระบบคลาวด์ ระบบความปลอดภัย และ การบริหารจัดการระบบเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มความยืดหยุ่น ลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน และเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในระยะยาว”
นอกจากนี้ คุณ Keith ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยนับว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของ Sangfor ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านทีมเทคนิคในประเทศ ศักยภาพด้านการบริการลูกค้าและการขยายธุรกิจในตลาดไทย
คุณศรายุทธ ศิระกุลถิรพงษ์ ที่ปรึกษาด้านโซลูชัน ของ Sangfor ประเทศไทย กล่าวว่า “ความสำเร็จของการนำ AI มาใช้งาน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน AI เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับด้วย ปัจจุบันองค์กรจำนวนมากกำลังมองหาแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่สามารถรองรับการประมวลผลที่รองรับ AI ได้อย่างปลอดภัย พร้อมช่วยลดความซับซ้อนทั้งด้าน Infrastructure และ Cybersecurity ไปพร้อมกัน”
ภายในงาน Sangfor ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Cohesity, Veeam, Sundray, IT Green, VR Comm, VST ECS และ TechHub สะท้อนถึงความร่วมมือของระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีที่พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านขององค์กรในภูมิภาค
การจัดงานครั้งนี้ยังตอกย้ำการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Sangfor ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงความมุ่งมั่นในการช่วยให้องค์กรสามารถยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และเร่งการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
Sangfor เตรียมเดินหน้าจัดงาน Executive Forum อย่างต่อเนื่องในตลาดสำคัญทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีกำหนดจัดงานในประเทศต่าง ๆ ดังนี้
• 6 พฤษภาคม 2569 – ตุรกี (อิสตันบูล)
• 7 พฤษภาคม 2569 – ไทย
• 10 พฤษภาคม 2569 – ซาอุดีอาระเบีย (เจดดาห์)
• 14 พฤษภาคม 2569 – ตุรกี (อังการา)
• 12–15 พฤษภาคม 2569 – ตะวันออกกลางและแอฟริกา (เซินเจิ้น ประเทศจีน)
• 17 พฤษภาคม 2569 – ซาอุดีอาระเบีย (ริยาด)
• 21 พฤษภาคม 2569 – มาเลเซีย
• 3 มิถุนายน 2569 – ฟิลิปปินส์
• 5 มิถุนายน 2569 – เวียดนาม
• 9 มิถุนายน 2569 – ยุโรป (อิตาลี)
• 11 มิถุนายน 2569 – อินโดนีเซีย
• 24 มิถุนายน 2569 – ฮ่องกง
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sangfor.com