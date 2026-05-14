TikTok จับมือกรมสุขภาพจิต เปิดตัวฟีเจอร์ In-App ฮีลใจ

TikTok ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าส่งเสริมสุขภาวะดิจิทัลผ่านแคมเปญ "Mind Moments: My Moments" อัปเกรดฟีเจอร์ 'Time and Well-being' ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด Safety by Design หวังเป็นพื้นที่เซฟโซนให้ผู้ใช้งานได้หยุดพัก รีเซ็ตอารมณ์ และสร้างสมดุลในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
ที่ผ่านมา คอนเทนต์ด้านสุขภาพจิตบนแพลตฟอร์ม TikTok ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม สะท้อนจากแคมเปญ #เติมพลังใจไปด้วยกัน ที่กวาดยอดวิวในไทยไปกว่า 48.5 ล้านครั้ง และ #MentalHealthAwareness ที่มียอดวิวทั่วโลกสูงทะลุ 26.7 พันล้านครั้ง การเดินหน้าแคมเปญ "Mind Moments: My Moments" ในครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดจากการสร้างความตระหนักรู้ สู่การมอบ "เครื่องมือ" ในแอปพลิเคชันที่จับต้องได้จริง
ชนิดา คล้ายพันธ์ Director of Public Policy, SEA TikTok ให้ข้อมูลว่า เราเชื่อมั่นว่าความสนุกและความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อมีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดี TikTok จึงมีแนวคิด Safety by Design เป็นหัวใจสำคัญ
การร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะเยาวชน ได้ใช้ฟีเจอร์อย่าง Breathing Exercises หรือ Soothing Sounds เพื่อหยุดพัก ทบทวนตัวเอง และใช้ชีวิตดิจิทัลได้อย่างมีสมดุล
ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และโฆษกกรมสุขภาพจิต ระบุว่า สุขภาวะดิจิทัลที่ดี ไม่ใช่แค่เรื่องของการลดเวลาหน้าจอเพียงอย่างเดียว แต่คือการที่ผู้ใช้มีเครื่องมือดูแลตนเองได้ทุกเมื่อ งานวิจัยชี้ว่าการฝึกหายใจและเสียงบำบัดช่วยดึงสติกลับสู่ปัจจุบันได้ดี การที่ TikTok นำเครื่องมือเหล่านี้มาฝังไว้ในแอปฯ ที่คนใช้งานเป็นประจำ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้การดูแลสุขภาพใจเข้าถึงง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาไปดาวน์โหลดแอปฯ สุขภาพแยกต่างหาก
สำหรับ 6 เครื่องมือ In-App ในหน้า "Time and Well-being" เพื่อการบริหารจัดการเวลาและดูแลสุขภาพใจไว้เบ็ดเสร็จภายในแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 1.Screen Time (เวลาบนหน้าจอ) ระบบตรวจสอบและบริหารจัดการระยะเวลาการใช้งานแอปฯ ในแต่ละวัน
2.Affirmation Journal (บันทึกพลังบวก) พื้นที่ตั้งเป้าหมายและสร้างแรงบันดาลใจรายวัน พร้อมการ์ดข้อความเชิงบวกกว่า 120 แบบที่สามารถดาวน์โหลดหรือแชร์ต่อได้ 3.Soothing Sounds (เสียงเพื่อการผ่อนคลาย) รวมเสียงธรรมชาติ (เสียงฝน, คลื่น) และ White noise เพื่อปรับอารมณ์ระหว่างวัน 4.Breathing Exercises (ฝึกการหายใจ) เครื่องมือนำสายตาเพื่อฝึกกำหนดลมหายใจ ดึงสติและสมาธิกลับสู่ปัจจุบัน
5.Well-being Missions (ภารกิจสร้างสุขภาวะ) กิจกรรม Gamification แจกเหรียญตรา (Badge) เมื่อทำภารกิจสำเร็จ เพื่อจูงใจให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีอย่างมีเป้าหมาย และ 6.Creator Guides แหล่งรวมวิดีโอ How-to จากครีเอเตอร์ทั่วโลก ที่จะมาแนะนำทริคการใช้เครื่องมือต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีระบบ Family Pairing ที่ช่วยให้ผู้ปกครองสามารถเชื่อมโยงบัญชีและตั้งค่าความปลอดภัยร่วมกับบุตรหลานได้ตามความเหมาะสม โดยสามารถเข้าถึงฟีเจอร์นี้ได้โดยไปที่ หน้าโปรไฟล์ > เมนูขวาบน (สามขีด) > การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > เวลาและสุขภาวะ)
เพื่อตอกย้ำแคมเปญดังกล่าวตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ TikTok ยังได้เตรียมกิจกรรมร่วมกับกรมสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่อง ประเดิมด้วยเวทีเสวนา "Mental Health is Now" ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ และกิจกรรม "Mind Café - วงเล่าใจ" ซึ่งจะจัดขึ้น 5 วัน ใน 5 ร้านกาแฟทั่วกรุงเทพฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อสุขภาพใจที่คนยุคนี้ต้องเผชิญ