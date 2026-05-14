Garmin รุกตลาดนักวิ่งหน้าใหม่ ส่ง Forerunner 70 และ 170 ราคาดี

Garmin เปิดตัว Forerunner 70 และ Forerunner 170 สมาร์ทวอตช์ซีรีส์ใหม่ จับตลาดนักวิ่งมือใหม่โดยเฉพาะ ภายใต้แนวคิด “คู่หูเพื่อเริ่มต้นการฝึกซ้อม” ดึงฟีเจอร์ระดับพรีเมียมจากรุ่นใหญ่ลงมาสู่รุ่นเริ่มต้น หวังเจาะกลุ่มผู้ใช้งานที่มองหาแกดเจ็ตที่ตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพ เทคโนโลยี และแฟชั่นไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว
ข้อมูลอ้างอิงจาก Garmin Connect เผยให้เห็นว่า "การวิ่ง" ยังคงครองแชมป์กิจกรรมยอดฮิตอันดับ 1 ในไทยด้วยสถิติเซสชันกว่า 20 ล้านครั้ง นอกจากนี้ เมื่อเทียบข้อมูลระหว่างปี 2567-2568 ยังพบว่าการวิ่งแบบ Track Running มีอัตราการเติบโตสูงถึง 82% และ Treadmill Running เพิ่มขึ้น 34% ซึ่งสอดคล้องกับกระแส Social Run Club ที่ขยายตัวอ การออกกำลังกายจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของสุขภาพ แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของโซเชียลไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
มิสซี่ ยาง ผู้จัดการประจำ การ์มิน ประเทศไทย เปิดเผยว่า Forerunner 70 และ 170 ได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่นักวิ่งต้องการ โดยเฉพาะนักวิ่งมือใหม่ ด้วยการนำฟีเจอร์การฝึกซ้อมและเมตริกสุขภาพระดับพรีเมียมจากรุ่นที่สูงกว่ามาผสานไว้ สมาร์ตวอตช์ทั้งสองรุ่นนี้พร้อมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานก้าวไปสู่เป้าหมาย และทำให้ทุกก้าวมีความหมายมากยิ่งขึ้น
สำหรับ Forerunner 70 รุ่นเริ่มต้นที่ฟีเจอร์ครบเกินตัว ออกแบบมาเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มก้าวสู่วงการวิ่ง มาพร้อมดีไซน์แบบ 5 ปุ่มกดมาตรฐาน และหน้าจอสีสันสดใส หน้าจอ AMOLED ขนาด 1.2 นิ้ว รองรับระบบสัมผัส แบตเตอรี่ ใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 13 วัน (ในโหมดสมาร์ทวอตช์)
ฟีเจอร์เด่นด้านการวิ่ง มี GPS ในตัว, วัดอัตราการเต้นของหัวใจ, Quick Workouts (สร้างคำแนะนำการฝึกซ้อมง่ายๆ เพียงตั้งเวลาและความเข้มข้น), Garmin Coach (แผนการฝึกซ้อมวิ่งสลับเดินสำหรับมือใหม่) และ Daily Suggested Workouts รองรับ Running Power, Running Dynamics และฟีเจอร์ประเมินความพร้อมในการฝึกซ้อม (Training Readiness) นอกจากนี้ ยังรองรับโหมดกีฬากว่า 80 รายการ พร้อมระบบติดตามสุขภาพ 24 ชั่วโมง ทั้ง Sleep Coach, HRV และ Pulse Ox
ขณะที่ Forerunner 170 จะต่อยอดจากรุ่น 70 ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ที่ยกระดับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นใช้งานได้ยาวนานสูงสุด 10 วัน (ในโหมดสมาร์ทวอตช์) รองรับ Garmin Pay ระบบชำระเงินไร้สัมผัส ช่วยให้แวะซื้อเครื่องดื่มหรือของว่างระหว่างวิ่งได้ทันทีโดยไม่ต้องพก
ทั้ง 3 รุ่น เตรียมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป โดย Forerunner 70 ราคา 8,990 บาท Forerunner 170 ราคา 9,990 บาท และรุ่นพิเศษ Forerunner 170 Music ราคา 12,490 บาท