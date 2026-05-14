GitHub - ไมโครซอฟท์ เปิดเวที BKK Roadshow 2026 โชว์ Agentic AI

ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์อ เมื่อ GitHub และ ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จับมือกับ บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด และ Xebia จัดงาน GitHub BKK Roadshow 2026 ภายใต้แนวคิด “The Influence of Agentic AI and AI Agents on SDLC” สะท้อนภาพการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเดิม สู่ยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทเชิงรุก ผ่านแนวคิด AI Vibe Coding พร้อมผลักดันองค์กรไทยสู่การทำงานแบบ Spec-Driven Development ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลที่รัดกุม
เชาวลิต รัตนกรไกรศรี รองกรรมการผู้จัดการ สายงานโซลูชั่นองค์กร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน AI ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือช่วยนักเขียนโค้ด แต่กำลังยกระดับสู่ Agentic AI และ AI Coding Agents ที่สามารถเข้าใจบริบท ทำงานต่อเนื่อง และสนับสนุนทีมได้แบบ End-to-End ตลอดวงจร Software Development Lifecycle (SDLC) ตั้งแต่โปรเจกต์เมเนเจอร์ นักพัฒนา ผู้ทดสอบ ไปจนถึงทีมปฏิบัติการและสนับสนุน
“การพัฒนาซอฟต์แวร์ในยุค AI ต้องคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการกำกับดูแล AI แนวคิด AI Vibe Coding เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกับ AI ในระดับองค์กร จำเป็นต้องยกระดับสู่ Spec-Driven Development เพื่อให้การพัฒนาตรงตามข้อกำหนด และสามารถต่อยอดสู่ระบบ Governance ที่ควบคุมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างครบวงจรตลอด SDLC”
จิรธัช มหาพล Senior Software Solution Engineer – Global Black Belt ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เสริมว่า แพลตฟอร์มอย่าง GitHub Copilot ได้รับการพัฒนาให้พร้อมตอบรับการมาถึงของยุค Agentic AI โดยผสาน AI เข้ากับกระบวนการ SDLC แบบครบวงจร ควบคู่ไปกับแนวคิด Security by Default
หัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่ AI สามารถทำงานภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมี GitHub Platform และ Agent HQ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมการทำงานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการ Deploy นอกจากนี้ยังมี GitHub Advanced Security และฟีเจอร์ Auto-Fix ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยตรวจจับพร้อมแก้ไขความเสี่ยงตั้งแต่ระดับโค้ด ไปจนถึงการบริหารจัดการ Software Supply Chain
ในมุมของการนำไปปฏิบัติจริง ศุภกิจ ยงวิทิตสถิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด มองว่า AI Vibe Coding เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ความสำเร็จที่แท้จริงเกิดจากการนำระบบไปใช้งาน อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทั้งการออกแบบกระบวนการ การกำหนดมาตรฐาน และการวาง Governance ที่ชัดเจน
“ความท้าทายขององค์กรในวันนี้ ไม่ใช่อยู่ที่การเลือกเครื่องมือ แต่อยู่ที่การนำ AI ไปประยุกต์ใช้ ฟิวชั่น โซลูชั่น จึงเข้ามาสนับสนุนองค์กรแบบ End-to-End ตั้งแต่วางกลยุทธ์ ยกระดับสู่ Spec-Driven Development และการบูรณาการเข้ากับระบบเดิม” ปัจจุบันการใช้งาน GitHub Copilot ไม่ได้จำกัดแค่กลุ่มนักพัฒนาอีกต่อไป แต่สามารถขยายขีดความสามารถไปถึง Project Manager, Data Analyst, ทีม Infrastructure และทีม Operations ให้ทำงานร่วมกับ AI ได้ภายใต้มาตรฐานการควบคุมเดียวกัน