Samsung ทยอยปล่อยอัปเดต One UI 8.5 ให้ Galaxy รุ่นแฟลกชิปปี 2025

ซัมซุงปล่อยอัปเดต One UI 8.5 แล้ววันนี้ เปิดให้อัปเดตบนอุปกรณ์ Galaxy S25 Series, Galaxy Z7 Series และ Galaxy S25 FE ก่อนขยายสู่รุ่นอื่น ๆ เพิ่มเติม มาพร้อมประสบการณ์ Galaxy AI เวอร์ชันล่าสุด ที่ถูกออกแบบให้ทำงานได้อย่างลื่นไหล ครอบคลุมทั้งอีโคซิสเต็ม พร้อมยกระดับการใช้งานในชีวิตประจำวันให้สะดวกและเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
4 ฟีเจอร์ไฮไลต์ ที่พร้อมให้ใช้งานบน One UI 8.5
- Quick Share แชร์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ Galaxy และ iOS ให้สะดวกและไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปเพิ่มเติม ช่วยให้การส่งต่อคอนเทนต์เป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และลื่นไหลกว่าเดิม ใช้งานได้แล้วบน Galaxy S25 Series และ Galaxy Z7 Series
- Photo Assist ให้ Galaxy AI ช่วยแก้ไขภาพได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงใช้ Prompt สั้น ๆ ก็สามารถเนรมิตภาพในจินตนาการให้กลายเป็นจริงได้ในไม่กี่อึดใจ แม้ไม่มีทักษะด้านการวาดภาพก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ทันที พร้อมรองรับการใช้งานภาษาไทยแล้ววันนี้
- Partial Screen Recording อัดหน้าจอได้สบายไม่ติดแถบ Notification ถูกใจคอเกมสายสตรีมเมอร์
- Private Album ยกระดับความเป็นส่วนตัว ล็อกภาพข้อมูลส่วนตัว
การอัปเดต One UI 8.5 พร้อมใช้งานแล้วบน Galaxy S25 Series, Galaxy Z7 Series, Galaxy S25 FE และอุปกรณ์รุ่นอื่น ๆ จะทยอยได้รับการอัปเดตเพิ่มเติม