AIS 3BB Fibre3 เปิดตัว SMART CLOUD PAD แท็บเล็ตรองรับ AIS Cloud PC

AIS 3BB Fibre3 ขยายบทบาทสู่การสร้าง Smart Living Ecosystem ที่ใกล้ชีวิตคนไทยมากขึ้น ผ่านการเปิดประสบการณ์ SMART CLOUD PAD ให้กับลูกค้า แท็บเล็ต Android ราคาสุดคุ้มค่าเพียง 9,999 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมสิทธิ์ใช้งาน AIS Cloud PC ในราคาพิเศษ โดย AIS Cloud PC เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงประสบการณ์คอมพิวเตอร์ Windows ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ตอบโจทย์การเรียน การทำงาน และไลฟ์สไตล์ดิจิทัลได้ครบในเครื่องเดียว
SMART CLOUD PAD มาพร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 256GB, RAM 8GB รองรับการใช้งานแบบ Multitasking รวมถึงการเชื่อมต่อ 5G / Wi-Fi โดยผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นจากการใช้งานแท็บเล็ต Android เพื่อจดโน้ต เรียนออนไลน์ หรือดูคอนเทนต์ และต่อยอดสู่การทำงานในสภาพแวดล้อมแบบ Windows ผ่าน AIS Cloud PC ได้เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการทำรายงาน พิมพ์งาน ทำสไลด์ จัดการไฟล์ หรือใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในมหาวิทยาลัย คาเฟ่ Co-working Space ที่บ้าน หรือระหว่างเดินทาง
นายยอดชาย อัศวธงชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจบรอดแบนด์ เอไอเอส กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตบ้านไม่ได้เป็นแค่บริการเชื่อมต่อ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตดิจิทัลในทุกวันของลูกค้า AIS ที่มุ่งยกระดับบทบาทจาก Network ไปสู่ Beyond Connectivity ผ่านการสร้าง Smart Living Ecosystem ที่เชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อัจฉริยะ อุปกรณ์ และบริการ Cloud เข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ ที่ใช้งานได้จริง สะดวก และคุ้มค่ามากขึ้น
โดยเฉพาะนักศึกษา คนรุ่นใหม่ First Jobber และผู้ใช้งานที่มีไลฟ์สไตล์แบบ Hybrid Learning หรือ Work Anywhere ซึ่งต้องการอุปกรณ์ที่พกพาง่ายและรองรับได้ทั้งการเรียน การทำงาน และไลฟ์สไตล์ดิจิทัลในเครื่องเดียว SMART CLOUD PAD จึงเป็นอีกหนึ่งบริการที่สะท้อนแนวคิด Customer Centricity ของเรา และเป็นการต่อยอดสู่บริการดิจิทัลที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ AIS ในระยะยาว
SMART CLOUD PAD พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคา 9,999 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับสิทธิ์เปิดซิมใหม่กับแพ็กเกจราคาพิเศษเริ่มต้น 299 บาทต่อเดือน โดยในระยะแรกเปิดให้ทดลองและสั่งซื้อได้ที่ AIS Shop ทั้ง 24 สาขาที่ร่วมรายการ
พิเศษ สำหรับลูกค้า AIS 3BB Fibre3 เมื่อซื้อ SMART CLOUD PAD จะได้รับสิทธิประโยชน์และรายละเอียดการใช้งาน ดังนี้
· รับสิทธิ์ใช้งานฟรี AIS Cloud PC นาน 12 เดือน เฉพาะลูกค้า AIS 3BB FIBRE3 ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา เท่านั้น
· ระบบมี SMS แจ้งเตือนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาใช้งานฟรีแพ็กเกจ หากลูกค้าต้องการสมัครใช้แพ็กเกจราคาพิเศษ 99 บาท/เดือน จะต้องทำการสมัครด้วยตนเอง ผ่านช่องทางที่กำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1175, AIS Shop หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.th/consumers/fibre/services/smart-cloud-pad