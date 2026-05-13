ทรู คว้าองค์กรไทยที่ยั่งยืนสุดของโลก 8 ปีซ้อน

ในวันที่ “ความยั่งยืน” กลายเป็นวาระสำคัญของโลก องค์กรธุรกิจไม่ได้ถูกประเมินจากผลประกอบการเพียงมิติเดียวอีกต่อไป หากแต่ถูกมองลึกถึงวิธีการเติบโต ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบริหารความเสี่ยง และบทบาทในการรับมือกับความท้าทายระยะยาวของสังคมและสิ่งแวดล้อม สะท้อนจากรายงาน The Sustainability Yearbook 2026 ของ S&P Global ที่พิจารณาบริษัทกว่า 9,200 แห่งทั่วโลก จากการประเมิน Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025 โดยมีเพียง 848 บริษัท ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Yearbook ปีนี้ โดยทรู คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในองค์กรไทยที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน ล่าสุด ได้รับการจัดอันดับผลการประเมินด้านความยั่งยืน Corporate Sustainability Assessment (CSA) ใน The Sustainability Yearbook 2026 ดังกล่าว ในฐานะองค์กรที่ติดระดับ Top 1% บริษัทที่มีความยั่งยืนที่สุดของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ด้วยคะแนนรวม 95 จาก 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จาก S&P Global สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและ AI ควบคู่การสร้างผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ท่ามกลางการมาตรฐานด้านความยั่งยืนที่เข้มข้นขึ้นทั่วโลก ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โปร่งใส และสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การที่ทรู ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับ Top 1% ของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จาก S&P Global ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 8 ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพขององค์กรไทยบนเวทีสากล แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของทรูในการขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการดำเนินงานในหลายมิติ ตั้งแต่โครงข่าย พลังงาน ประสบการณ์ลูกค้า ความปลอดภัยดิจิทัล การศึกษา ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีเทคโนโลยีและ AI เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน เปลี่ยนเป้าหมาย ESG ให้เป็นผลลัพธ์ที่วัดได้จริง โดยก้าวต่อไปของทรู คือการบูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในทุกกระบวนการทำงาน จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมีวินัย ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ที่สมดุลทั้งต่อธุรกิจ ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม ก้าวต่อไปของทรู คือการบูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในทุกกระบวนการทำงาน จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมีวินัย ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสมดุลที่ยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจ ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม”
เจาะลึกผลลัพธ์ "ทำจริง ทำถึง" - ทรู ดึงพลัง AI ขับเคลื่อนความยั่งยืนในทุกมิติ
การติดอันดับ Top 1% องค์กรยั่งยืนที่สุดของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของทรู คอร์ปอเรชั่น ไม่ได้สะท้อนเพียงผลลัพธ์ด้าน ESG แต่ยังสะท้อนแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่นำความยั่งยืนจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติจริง ผ่านการใช้เทคโนโลยี ข้อมูล และ AI เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการทำงานอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้แก่
ดึงศักยภาพเทคโนโลยี รับมือ Climate Change ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม
ทรู นำ AI มาช่วยบริหารจัดการโครงข่าย ทรู 5G ทรูออนไลน์ และระบบพลังงานทั่วประเทศ เพื่อรักษาคุณภาพบริการ ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบอัจฉริยะช่วยติดตาม วิเคราะห์ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโครงข่ายแบบเรียลไทม์ ทำให้การบริหารจัดการแม่นยำขึ้น ลดการสูญเสียพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีที่ผ่านมา สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 350,722 เมกะวัตต์ชั่วโมง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 146,602 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าศักยภาพการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้กว่า 15.5 ล้านต้น
คุมเข้มข้อมูลส่วนบุคคล มุ่งปกป้องลูกค้าคนสำคัญ ในมิติด้านสังคม
ทรู ไซเบอร์เซฟ True CyberSafe” นวัตกรรมที่ใช้ AI ขั้นสูง ตรวจจับลิงก์ต้องสงสัยได้มากกว่ากว่า 7.5 ล้านครั้งต่อวัน ครอบคลุมผู้ใช้งานมากกว่า 50 ล้านราย เพื่อยกระดับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสะท้อนบทบาทของทรูในการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ต้องมาพร้อมความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน
มุ่งสู่องค์กร AI First อย่างมีความรับผิดชอบ หนุนเยาวชนก้าวทันโลกการศึกษายุคใหม่ ในมิติธรรมาภิบาล
ทรู นำศักยภาพเทคโนโลยีการสื่อสารมาส่งเสริมการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างเท่าเทียม ผ่าน “โครงการทรูปลูกปัญญา” ครอบคลุมทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องรายการโทรทัศน์ มีผู้ใช้งานกว่า 26.51 ล้านคน พร้อมร่วมมือกับภาคการศึกษาในการพัฒนาทักษะ AI ให้คนไทย ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อสนับสนุนให้ครูและนักเรียนนำ AI ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน นอกจากนี้ ทรู ยังส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนผ่าน “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม” ซึ่งดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 12 รวมถึงนำนวัตกรรมดิจิทัลไปสนับสนุนกลุ่มคนออทิสติกและครอบครัว เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ขณะเดียวกัน ทรูเชื่อว่าการทรานส์ฟอร์มด้วย AI จะยั่งยืนได้ ก็ต่อเมื่อ “คน” เข้าใจและใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568พนักงานกว่า 91% ได้รับการอบรมด้านดิจิทัลและ AI เพื่อยกระดับขีดความสามารถองค์กร ควบคู่กับการวางรากฐานการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม ปลอดภัย และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้ง ทรูยังเป็นหนึ่งในองค์กรแรกๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประกาศใช้นโยบาย Responsible AI เพื่อกำหนดมาตรฐานการใช้ AI อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเคารพสิทธิมนุษยชน
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ที่ https://www.true.th/sustainability/ และรายงาน S&P Global The Sustainability Yearbook 2026 ได้ที่ http://bit.ly/4ldmewx