"คลิปทราย" ติดชาร์จคำค้นหาฮิต ยอดเสิร์ชพุ่ง 700% ใน 4 ชั่วโมง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผ่ากระแสร้อนแรงบนโลกออนไลน์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย จากปรากฏการณ์ที่ ทราย สิรณัฐ สก๊อต นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทายาทตระกูลดัง ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวที่สร้างความตกตะลึง และจุดประกายการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นละเอียดอ่อนภายในครอบครัว

ล่าสุด คำว่า "คลิปทราย" เป็นส่วนหนึ่งในตารางคำค้นหายอดนิยม 10 อันดับแรกของ Google ในประเทศไทย โดยสถิติชี้ว่ามียอดการเสิร์ชเพิ่มขึ้น 700% รวมเกิน 5 พันครั้งใน 4 ชั่วโมง

ด้านโซเชียลมีเดียเช่นเฟซบุ๊ก (Facebook) การสำรวจพบว่าเพจ PsiScott ของ ทราย สิรณัฐ สก๊อต, และ Wjmildjira ของ มายด์ ลภัสลัล ภรรยาของ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต นั้นมีสถิติการมีส่วนร่วมที่น่าสนใจ กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ได้รับความสนใจสูง

***เบื้องหลังความขัดแย้ง

กระแสนี้เริ่มต้นจากการที่ ทราย ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอทั้งน้ำตา โดยกล่าวว่าเคยถูก พาย สุนิษฐ์ สก๊อต พี่ชายซึ่งเป็นทายาทตระกูลภิรมย์ภักดี (สิงห์) และสามีของนักแสดงสาว มายด์ ลภัสลัล ล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้งตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ทรายยังอ้างว่ามีหลักฐานเป็นเทปเสียงที่พายเคยยอมรับเรื่องดังกล่าว

ภาพสรุปสถิติ Social Listening จากโพสต์แถลงการณ์ของพาย ในเพจ Mild Jiravechsoontornkul บนระบบ Mandala AI พบการแสดงความรู้สึกที่หลากหลายของผู้ชม
นอกจากประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศแล้ว ความขัดแย้งนี้ยังครอบคลุมถึงปัญหาภายในครอบครัวที่ซับซ้อนอื่นๆ เช่น ข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดโดยพี่เลี้ยงในวัยเด็ก ปัญหาข้อพิพาทเรื่องมรดก และการที่ทรายถูกกล่าวหาว่าเป็น "ลูกเนรคุณ" หลังจากที่mikpออกมาเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวต่อสาธารณะ

ความตึงเครียดในครอบครัวเป็นที่สังเกตได้ตั้งแต่ช่วงงานมงคลของพายกับมายด์ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ซึ่งทรายไม่ได้เข้าร่วมงาน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมาแล้วครั้งหนึ่ง

ท่ามกลางสื่อหลักหลายสำนักที่รายงานข่าวเกี่ยวกับคลิปและข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศ พาย สุนิษฐ์ ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาผ่านคลิปวิดีโอ โดยยืนยันว่าไม่เคยกระทำการล่วงละเมิดใดๆ และครอบครัวรับทราบเรื่องราวทั้งหมด พร้อมทั้งระบุว่าจะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องครอบครัว

***ปรากฏการณ์ "ทราย พาย มายด์"

จากการวิเคราะห์ Social Listening ทั้งปฏิกิริยาและกระแสสังคม ผ่านการตรวจสอบกิจกรรมบน Facebook ของบุคคลทั้งสามเผยให้เห็นถึงปฏิกิริยาและกระแสสังคมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเพจ ทราย - Merman Ψ (สิรณัฐ สก๊อต) นั้นมีผู้ติดตาม 8.02 แสนคน โดยโพสต์คลิปเสียงที่ผู้ฟังได้ยินการยอมรับของพายเรื่องการละเมิดทรายนั้นมียอดไลค์เกิน 2 แสนครั้งในเวลา 3 ชั่วโมง โดยสถิติการกดแสดงความเห็นห่วงใยหรือ Care Reactions นั้นสูงถึง 6.3 หมื่นครั้ง เรียกความคิดเห็นได้มากกว่า 1.84 หมื่นข้อความ และถูกแชร์ต่อเกิน 5.4 หมื่นครั้ง

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของสถิติการค้นหาคำว่า ทราย บน Google ในช่วงเช้าวันที่ 13 พ.ค. 2569
โพสต์ในเช้าวันที่ 13 พ.ย. 69 ของทรายได้รับความสนใจอย่างสูงภายในระยะเวลาอันสั้น ยอดไลก์, Care Reactions, ความคิดเห็น และการแชร์ที่สูงมากแสดงให้เห็นถึงระดับความสนใจของสาธารณะและอารมณ์ร่วมต่อเนื้อหา ยอด Care Reactions ที่สูงเป็นพิเศษบ่งชี้ถึงการตอบสนองเชิงเห็นอกเห็นใจอย่างมากจากผู้ชม ซึ่งน่าจะมาจากลักษณะที่ละเอียดอ่อนของเนื้อหาวิดีโอ ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่เต็มไปด้วยการสนับสนุนและให้กำลังใจทราย

สำหรับเพจ Mild Jiravechsoontornkul (มายด์ ลภัสลัล) นั้นมีผู้ติดตาม 4.6 ล้านคน โพสต์คลิปที่มีการโชว์ชื่อบนโฉนดที่ดินนั้นมียอดไลก์รวม 1.3 หมื่นครั้ง ความคิดเห็น 937 ครั้ง ถูกแชร์ไป 907 ครั้ง ถือว่าทิ้งห่างโพสต์แถลงการณ์ของพาย ที่มียอดไลก์รวม 7 หมื่นครั้ง ความคิดเห็น 4 พันครั้ง ถูกแชร์ไป 1 หมื่นครั้ง

กลุ่มคำค้นหาที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

โพสต์ล่าสุดของมายด์ แม้จะไม่สูงเท่าโพสต์ของทราย ส่วนความคิดเห็นแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่หลากหลาย โดยบางส่วนแสดงการสนับสนุนและบางส่วนตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ แต่เนื้อหาของโพสต์บ่งชี้ถึงการตอบสนอง ซึ่งได้จุดประกายการสนทนาเพิ่มเติมในหมู่ผู้ติดตามของสาวมายด์

***คีย์เวิร์ดหลากหลาย

ไม่เพียงปรากฏการณ์ "ทราย พาย มายด์" บนโซเชียล โลกออนไลน์ก็ยังเป็นพื้นที่สำหรับการค้นหาเรื่องราวละเอียดอ่อนที่กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในวงกว้าง โดยพบว่าสาธารณชนให้ความสนใจอย่างมากต่อเรื่องราวนี้ และมีการค้นหาข้อมูลบน Google โดยใช้คำค้นหาว่า พายสก๊อต, มายด์ลภัสลัล, ทราย พาย, พาย สก๊อต อายุ และ จีรานุช ภิรมย์ภักดี

กราฟแสดงความนิยมของการค้นหาคำว่า คลิปทราย บน Google

คำว่าคลิปทราย ติดชาร์จ Top 10 คำค้นหายอดนิยมประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงโมงแรกของการปล่อยคลิป
นอกจากนี้ยังมีการใช้คำค้นหาว่า ข่าวทรายสก๊อตล่าสุด, พายสุนิษฐ์สก็อต, มีนา ทราย, พายสุนิษฐ์สก็อตอายุ รวมถึงคำว่า แม่ทรายสก๊อต ซึ่งล่าสุดคำว่า "ภิรมย์ภักดี" ก็ติดเทรนด์เช่นกัน

ที่สุดแล้ว การมีส่วนร่วมอย่างสูงในหลายแพลตฟอร์ม แปลว่าสาธารณชนจะติดตามความเป็นไปของเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป.





