"คลิปทราย" ติดชาร์จคำค้นหาฮิต ยอดเสิร์ชพุ่ง 700% ใน 4 ชั่วโมง

ผ่ากระแสร้อนแรงบนโลกออนไลน์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย จากปรากฏการณ์ที่ ทราย สิรณัฐ สก๊อต นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทายาทตระกูลดัง ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวที่สร้างความตกตะลึง และจุดประกายการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นละเอียดอ่อนภายในครอบครัว
ล่าสุด คำว่า "คลิปทราย" เป็นส่วนหนึ่งในตารางคำค้นหายอดนิยม 10 อันดับแรกของ Google ในประเทศไทย โดยสถิติชี้ว่ามียอดการเสิร์ชเพิ่มขึ้น 700% รวมเกิน 5 พันครั้งใน 4 ชั่วโมง
ด้านโซเชียลมีเดียเช่นเฟซบุ๊ก (Facebook) การสำรวจพบว่าเพจ PsiScott ของ ทราย สิรณัฐ สก๊อต, และ Wjmildjira ของ มายด์ ลภัสลัล ภรรยาของ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต นั้นมีสถิติการมีส่วนร่วมที่น่าสนใจ กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ได้รับความสนใจสูง
***เบื้องหลังความขัดแย้ง
กระแสนี้เริ่มต้นจากการที่ ทราย ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอทั้งน้ำตา โดยกล่าวว่าเคยถูก พาย สุนิษฐ์ สก๊อต พี่ชายซึ่งเป็นทายาทตระกูลภิรมย์ภักดี (สิงห์) และสามีของนักแสดงสาว มายด์ ลภัสลัล ล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้งตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น ทรายยังอ้างว่ามีหลักฐานเป็นเทปเสียงที่พายเคยยอมรับเรื่องดังกล่าว
นอกจากประเด็นการล่วงละเมิดทางเพศแล้ว ความขัดแย้งนี้ยังครอบคลุมถึงปัญหาภายในครอบครัวที่ซับซ้อนอื่นๆ เช่น ข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดโดยพี่เลี้ยงในวัยเด็ก ปัญหาข้อพิพาทเรื่องมรดก และการที่ทรายถูกกล่าวหาว่าเป็น "ลูกเนรคุณ" หลังจากที่mikpออกมาเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวต่อสาธารณะ
ความตึงเครียดในครอบครัวเป็นที่สังเกตได้ตั้งแต่ช่วงงานมงคลของพายกับมายด์ในเดือนพฤศจิกายน 2568 ซึ่งทรายไม่ได้เข้าร่วมงาน ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวมาแล้วครั้งหนึ่ง
ท่ามกลางสื่อหลักหลายสำนักที่รายงานข่าวเกี่ยวกับคลิปและข้อกล่าวหาการล่วงละเมิดทางเพศ พาย สุนิษฐ์ ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาผ่านคลิปวิดีโอ โดยยืนยันว่าไม่เคยกระทำการล่วงละเมิดใดๆ และครอบครัวรับทราบเรื่องราวทั้งหมด พร้อมทั้งระบุว่าจะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องครอบครัว
***ปรากฏการณ์ "ทราย พาย มายด์"
จากการวิเคราะห์ Social Listening ทั้งปฏิกิริยาและกระแสสังคม ผ่านการตรวจสอบกิจกรรมบน Facebook ของบุคคลทั้งสามเผยให้เห็นถึงปฏิกิริยาและกระแสสังคมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยเพจ ทราย - Merman Ψ (สิรณัฐ สก๊อต) นั้นมีผู้ติดตาม 8.02 แสนคน โดยโพสต์คลิปเสียงที่ผู้ฟังได้ยินการยอมรับของพายเรื่องการละเมิดทรายนั้นมียอดไลค์เกิน 2 แสนครั้งในเวลา 3 ชั่วโมง โดยสถิติการกดแสดงความเห็นห่วงใยหรือ Care Reactions นั้นสูงถึง 6.3 หมื่นครั้ง เรียกความคิดเห็นได้มากกว่า 1.84 หมื่นข้อความ และถูกแชร์ต่อเกิน 5.4 หมื่นครั้ง
โพสต์ในเช้าวันที่ 13 พ.ย. 69 ของทรายได้รับความสนใจอย่างสูงภายในระยะเวลาอันสั้น ยอดไลก์, Care Reactions, ความคิดเห็น และการแชร์ที่สูงมากแสดงให้เห็นถึงระดับความสนใจของสาธารณะและอารมณ์ร่วมต่อเนื้อหา ยอด Care Reactions ที่สูงเป็นพิเศษบ่งชี้ถึงการตอบสนองเชิงเห็นอกเห็นใจอย่างมากจากผู้ชม ซึ่งน่าจะมาจากลักษณะที่ละเอียดอ่อนของเนื้อหาวิดีโอ ซึ่งความคิดเห็นส่วนใหญ่เต็มไปด้วยการสนับสนุนและให้กำลังใจทราย
สำหรับเพจ Mild Jiravechsoontornkul (มายด์ ลภัสลัล) นั้นมีผู้ติดตาม 4.6 ล้านคน โพสต์คลิปที่มีการโชว์ชื่อบนโฉนดที่ดินนั้นมียอดไลก์รวม 1.3 หมื่นครั้ง ความคิดเห็น 937 ครั้ง ถูกแชร์ไป 907 ครั้ง ถือว่าทิ้งห่างโพสต์แถลงการณ์ของพาย ที่มียอดไลก์รวม 7 หมื่นครั้ง ความคิดเห็น 4 พันครั้ง ถูกแชร์ไป 1 หมื่นครั้ง
โพสต์ล่าสุดของมายด์ แม้จะไม่สูงเท่าโพสต์ของทราย ส่วนความคิดเห็นแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่หลากหลาย โดยบางส่วนแสดงการสนับสนุนและบางส่วนตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ แต่เนื้อหาของโพสต์บ่งชี้ถึงการตอบสนอง ซึ่งได้จุดประกายการสนทนาเพิ่มเติมในหมู่ผู้ติดตามของสาวมายด์
***คีย์เวิร์ดหลากหลาย
ไม่เพียงปรากฏการณ์ "ทราย พาย มายด์" บนโซเชียล โลกออนไลน์ก็ยังเป็นพื้นที่สำหรับการค้นหาเรื่องราวละเอียดอ่อนที่กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงในวงกว้าง โดยพบว่าสาธารณชนให้ความสนใจอย่างมากต่อเรื่องราวนี้ และมีการค้นหาข้อมูลบน Google โดยใช้คำค้นหาว่า พายสก๊อต, มายด์ลภัสลัล, ทราย พาย, พาย สก๊อต อายุ และ จีรานุช ภิรมย์ภักดี
นอกจากนี้ยังมีการใช้คำค้นหาว่า ข่าวทรายสก๊อตล่าสุด, พายสุนิษฐ์สก็อต, มีนา ทราย, พายสุนิษฐ์สก็อตอายุ รวมถึงคำว่า แม่ทรายสก๊อต ซึ่งล่าสุดคำว่า "ภิรมย์ภักดี" ก็ติดเทรนด์เช่นกัน
ที่สุดแล้ว การมีส่วนร่วมอย่างสูงในหลายแพลตฟอร์ม แปลว่าสาธารณชนจะติดตามความเป็นไปของเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป.