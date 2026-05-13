UIH ประกาศ 5 วิสัยทัศน์ปี 2026 จับมือ Microsoft ดันธุรกิจไทยก้าวข้ามขีดจำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับองค์กรธุรกิจ ประกาศทิศทางเชิงกลยุทธ์สำหรับปี 2026 พร้อมเน้นย้ำความร่วมมือกับ Microsoft หนึ่งในพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อผลักดันองค์กรไทยทุกขนาดให้สามารถเข้าสู่ยุค AI ได้อย่างเต็มรูปแบบ
ก้าวต่อไปของ UIH ในปี 2026
UIH ตั้งเป้าเป็น 'The most trusted and service-driven enabler of Thailand's digital future' โดยเน้นรวมบริการ Cloud, Connectivity และ Cybersecurity ให้เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะแบบครบวงจร ตอบโจทย์การแข่งขันและการเติบโตระดับชาติ ซึ่งพันธกิจของ UIH คือการมอบบริการดิจิทัลที่ไร้รอยต่อ (Frictionless), ปลอดภัย (Secure) และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว (Unified) ผ่านแพลตฟอร์มที่ให้บริหารจัดการจากศูนย์กลาง เพื่อให้พันธมิตรและลูกค้าสามารถ Transform ธุรกิจได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุด
5 เสาหลักที่พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไทย
UIH วางกลยุทธ์บนเสาหลัก 5 ด้าน เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงขององค์กรไทยในยุคดิจิทัล ดังนี้
• Enterprise Connectivity เครือข่ายอัจฉริยะความเร็วสูง ปลอดภัย และเสถียร พร้อมรองรับการใช้งานตลอด 24/7
• Multi-Cloud Expertise บริการวางระบบ Cloud ที่ยืดหยุ่น ขยายได้ตามความต้องการ พร้อมความปลอดภัยระดับสูง
• Next-Generation Cybersecurity ความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงด้วย Zero Trust, Quantum Security และ AI Cybersecurity
• Data & AI Transformation เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นกลยุทธ์ เพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการตัดสินใจ
• Managed Services บริการดูแลระบบ IT ครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
ความร่วมมือ UIH x Microsoft พลังขับเคลื่อน Cloud และ AI
Microsoft คือหนึ่งในพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ UIH ให้ความไว้วางใจ ในการร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรม Cloud และ AI สำหรับองค์กรในไทย ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพดิจิทัลของธุรกิจไทยผ่านบริการที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศของ Microsoft ได้แก่
• Microsoft Azure บริการ Cloud Infrastructure และ Platform ที่ยืดหยุ่น ปลอดภัย และรองรับ Workload ระดับองค์กร
• Microsoft 365 ชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครบถ้วน พร้อมความสามารถ AI ในทุก Application
• Microsoft 365 Copilot AI Assistant ที่ผสานพลัง GenAI เข้ากับ Word, Excel, Teams, Outlook และ PowerPoint เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานอย่างรอบด้าน ซึ่งล่าสุด Microsoft ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดตัว “Copilot Cowork” ที่พัฒนาให้ AI จากเดิมซึ่งเป็นเพียงผู้ช่วยตอบคำถามหรือร่างข้อความ กลายเป็น “ผู้ดำเนินการ” (Action-oriented Agent) ที่สามารถบริหารจัดการภาระงานและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างครบวงจร ทั้งหมดนี้ยังคงทำงานภายใต้กรอบมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลข้อมูลของ Microsoft 365 ช่วยให้องค์กรสามารถนำ AI มาใช้งานได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด
UIH เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีที่ดีจะไม่ทำให้ผู้ใช้ต้องกังวล แต่ต้องทำงานได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย และเชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์ สำหรับองค์กรที่สนใจบริการ สามารถติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ โทร 02-016-5000 , E-mail : info@uih.co.th
