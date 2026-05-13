ลาก่อน Chromebook เกิดใหม่เป็น “Googlebook" แล็ปท็อปยุค AI

15 ปีที่แล้ว Google ได้เปิดตัว Chromebook แล็ปท็อปที่สร้างขึ้นมาในยุคคลาวด์เฟิร์ส ให้ทำงานผ่านระบบคลาวด์ แต่ปัจจบันเทรนด์ของการใช้งานได้เปลี่ยนไปสู่ AI เสริมด้วยระบบที่เป็นอัจฉริยะ (Intelligence System) มากขึ้น ทำให้ Google เปลี่ยนนิยามของแล็ปท็อปออกมาเป็น "Googlebook" ที่มีผู้ช่วย Gemini เข้ามาเป็นส่วนหลักของการใช้งาน
Googlebook ถูกออกแบบมาให้เป็นมาตรฐานของแล็ปท็อปเพื่อรองรับ Gemini Intelligence โดยเฉพาะ มอบความช่วยเหลือการใช้งานในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ แล็ปท็อปซีรีส์นี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างเบราว์เซอร์ยอดนิยม แอปพลิเคชันอันทรงพลังบน Google Play และระบบปฏิบัติการใหม่
ไฮไลท์คือ Magic Pointer จากการที่เคอร์เซอร์เมาส์แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตลอดหลายปีนับตั้งแต่มีการคิดค้นการคลิกขวา Google ร่วมมือกับทีม Google Deepmind พัฒนา "Magic Pointer" เพื่อเปลี่ยนเคอร์เซอร์ให้ฉลาดขึ้น เพียงแค่ขยับเคอร์เซอร์ไปมา (Wiggle) Gemini ก็จะตื่นขึ้นพร้อมให้คำแนะนำบริบทแบบรวดเร็วตามสิ่งที่ชี้บนหน้าจอ ตัวอย่างเช่น การชี้ไปยังวันที่ในอีเมลเพื่อตั้งค่าการประชุม หรือการเลือกภาพห้องนั่งเล่นกับโซฟาตัวใหม่เพื่อจำลองภาพรวมกันได้ทันที
ผู้ใช้ยังสามารถสร้างวิดเจ็ตแบบกำหนดเองได้ง่ายๆ เพียงแค่การพิมพ์คำสั่ง (Prompt) Gemini สามารถดึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือแอปต่างๆ เช่น Gmail และ Calendar เพื่อสร้างเป็นแดชบอร์ดส่วนตัวบนหน้าจอเดสก์ท็อป เช่น หากคุณกำลังวางแผนทริปครอบครัว Gemini สามารถรวมข้อมูลเที่ยวบิน โรงแรม และเวลานับถอยหลังไว้ในจุดเดียว
Googlebook ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน Android ได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้ไม่ต้องสะดุดเมื่อต้องสลับอุปกรณ์ รวมถึงยังสามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนบนหน้าจอ Googlebook ได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการกดสั่งอาหารหรือเรียนภาษา โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปใหม่
นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมจัดการไฟล์ (File Browser) บน Googlebook ช่วยให้สามารถดู ค้นหา หรือดึงไฟล์จากโทรศัพท์มือถือมาใช้งานบนแล็ปท็อปได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการถ่ายโอนไฟล์ไปมาระหว่างเครื่อง
Google ได้จับมือกับพันธมิตรผู้ผลิตฮาร์ดแวร์รายหลัก ไม่ว่าจะเป็น Acer, ASUS, Dell, HP และ Lenovo เพื่อผลิต Googlebook รุ่นแรก โดยทุกเครื่องจะถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุและงานประกอบระดับพรีเมียม พร้อมตัวเลือกรูปทรงและขนาดที่หลากหลาย
โดยเอกลักษณ์สำคัญที่จะทำให้ผู้ใช้จดจำ Googlebook ได้ทันทีคือ "Glowbar" แถบไฟเรืองแสงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งโดดเด่นทั้งในด้านความสวยงามและการใช้ประโยชน์ เบื้องต้นทาง Google จะประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้