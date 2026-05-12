SYNNEX ไตรมาส 1/69 กำไรพุ่ง 17.6% กวาดรายได้ 1.13 หมื่นล้าน

ซินเน็คฯ โชว์ผลงานไตรมาส 1/2569 กำไรสุทธิ 221 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการรวมอยู่ที่ 11,312 ล้านบาท โตสวนกระแสเศรษฐกิจผันผวน ชูกลยุทธ์ปรับ Product Mix เจาะกลุ่มสินค้ามาร์จิ้นสูง ดันกลุ่ม IT Commercial และ Gaming โตกระโดด พร้อมเดินหน้าขยาย Technology Ecosystem เต็มสูบ มั่นใจรายได้ทั้งปีทะลุเป้า 53,000 ล้านบาท รับแรงหนุนช่วงปลายปีจากกองทัพเรือธงใหม่ ทั้ง iPhone และ Nintendo Switch 2
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SYNNEX เปิดเผยว่า แม้ในช่วงต้นปีอุตสาหกรรมจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจผันผวน ปัญหาความขาดแคลนหน่วยความจำ และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดและขยายอัตรากำไรขั้นต้น ได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 3.87% (กำไรขั้นต้น 437 ล้านบาท เติบโต 2.8%) ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ระดับ 4%
จุดสำคัญที่ทำให้ในไตรมาสนี้เติบโตมาจากการบริหารจัดการ Product Mix ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้น้ำหนักกับกลุ่มสินค้าและโซลูชันที่มีอัตรากำไรสูง ซึ่งมีตัวเลขการเติบโตที่น่าจับตาในหลายกลุ่มธุรกิจ ได้แก่
กลุ่ม IT Commercial เติบโต 53.9% ได้รับแรงหนุนโดยตรงจากกระแสความต้องการใช้งาน Commercial PC และ AI PC ที่กำลังมาแรง รวมถึงรอบการอัปเกรดระบบปฏิบัติการเข้าสู่ Windows 11 ของทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน
ส่วนกลุ่ม Enterprise Solution เติบโต 17.8% ขยายตัวตามเทรนด์การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ ทั้ง AI Infrastructure, Data Center, Cybersecurity และโครงการ Digital Government นอกจากนี้ ยังได้รับอานิสงส์จากการรุกตลาดพลังงานสะอาด (Energy Solution) อย่างโซลาร์เซลล์ ที่ได้แรงหนุนจากมาตรการลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาทสำหรับบ้านพักอาศัย
ขณะที่กลุ่ม Gaming เติบโตโดดเด่นถึง 80.7% ได้รับปัจจัยบวกจากความคึกคักของซอฟต์แวร์เกมใหม่ๆ และกระแสการมาของคอนโซลเจเนอเรชันใหม่อย่าง Nintendo Switch 2 ที่มีโอกาสจะปรับขึ้นราคาในอนาคต
สำหรับกลุ่มสินค้า Consumer IT และผลิตภัณฑ์จาก Apple ที่เผชิญข้อจำกัดด้านอุปทานในกลุ่มสมาร์ทโฟน พีซี และโน้ตบุ๊ก ซินเน็คฯ ได้ใช้กลยุทธ์การบริหารพอร์ตสินค้าที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการจัดทัพบริหารสต็อกเชิงรุกในกลุ่มอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage, SSD) และ RAM เพื่อรักษาฐานกำไร
นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้ายกระดับ Technology Ecosystem ด้วยการก้าวเป็นพาร์ทเนอร์ระดับ AWS Advanced Tier รวมถึงการคว้าสิทธิ์เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Honeywell แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาว
สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 2/2569 บริษัทฯ ประเมินว่าอุตสาหกรรมไอทียังอยู่ในไซเคิลของการเติบโต โดยเฉพาะการลงทุนด้าน Data Center และ AI ในขณะที่ช่วงครึ่งปีหลัง จะเป็นไฮไลท์สำคัญจากรอบการเปิดตัวสินค้าแฟลกชิปทั้ง iPhone รุ่นใหม่ เกมของ Nintendo Switch 2
จากปัจจัยทั้งหมดนี้ SYNNEX จึงมีความมั่นใจว่าภาพรวมการเติบโตในปี 2569 จะสามารถผลักดันรายได้รวมให้ไปถึงเป้าหมายที่ 53,000 ล้านบาท ได้ตามที่ตั้งไว้