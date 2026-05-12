ไม่ต้องแย่งเน็ตใคร แพ็กเกจใหม่ ‘AIS 5G VIP Ultra’ เริ่มต้น 1,999.

AIS ออกแพ็กเกจจับกลุ่มลูกค้าพรีเมียม นำเทคโนโลยี 5G Network Slicing มาแยกช่องสัญญาณให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เหมือนใช้ Boost Mode ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้แพ็กเกจ AIS 5G VIP Ultra เสริมด้วยดาต้าโรมมิ่ง ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าในกลุ่มนี้
คณาธิป ธีรทีป หัวหน้าแผนกงานการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และลูกค้าโพสต์เพด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ให้บริการเครือข่ายไม่สามารถเป็นเพียงเครือข่ายรับส่งสัญญาณทั่วไปได้อีกแล้ว แต่ต้องยกระดับเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่เข้าใจพฤติกรรมเฉพาะบุคคล
จากการเก็บข้อมูลพบว่า มีกลุ่มผู้ใช้งานดิจิทัลที่เป็น Heavy User ต้องการมากกว่าแค่ความเร็ว แต่ต้องการความเสถียรภาพ และบริการระดับพรีเมียมที่สะท้อนตัวตน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแพ็กเกจ AIS 5G VIP Ultra ที่ผสมผสานทั้งการเชื่อมต่อที่เหนือกว่า (Ultra Connected) และเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า (Ultra Privileged)
“พฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับเวลา และประสบการณ์มากกว่าราคา เพราะต้องการความน่าเชื่อถือ และความแตกต่างคือสิ่งสำคัญ อยู่ในช่วงอายุ 30-50 ปี ในกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง นักลงทุน จนถึงครีเอเตอร์ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ มีการใช้งานหลากหลายอุปกรณ์”
ศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS ให้ข้อมูลเสริมว่า ในมุมของเทคโนโลยีเครือข่าย แพ็กเกจนี้ได้ดึงศักยภาพของเครือข่าย AIS 5G-ADVANCED มาใช้งานจริงผ่านเทคโนโลยี Network Slicing ซึ่งเป็นการแบ่งเครือข่าย 5G ออกเป็นเครือข่ายย่อยๆ เพื่อจัดสรรทรัพยากร ทั้งความเร็ว ความหน่วงต่ำ (Low Latency) และความเสถียร ให้เหมาะสมกับแพ็กเกจ
สิ่งที่ได้คือ ผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์อินเทอร์เน็ตที่เสถียรยิ่งขึ้น เหมือนอยู่ใน Boost Mode ตลอดเวลา แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของสัญญาณสูง เช่น คอนเสิร์ต สนามกีฬา หรืองานอีเวนต์ขนาดใหญ่
นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำความเอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อจับสัญญาณ 5G SA (Standalone) หน้าจอสมาร์ตโฟนจะแสดงสัญลักษณ์ “AIS VIP” บริเวณมุมซ้ายบน เพื่อยืนยันสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายในระดับพิเศษอีกด้วย
ในแพ็กเกจนี้ยังมัดรวมสิทธิประโยชน์สำหรับสายเดินทางและไลฟ์สไตล์พรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นปรับสถานะเป็นลูกค้า Serenade (Gold หรือ Platinum ตามแพ็กเกจ) ทันที มีบริการผู้ช่วยส่วนตัว Personal Assistant (สำหรับแพ็กเกจ Platinum)
รวมถึงสิทธิ์รับ Data Roaming เพิ่มฟรี เมื่อเดินทางต่างประเทศและซื้อแพ็กเกจ Ready2Fly สิทธิ์เลือกเบอร์โฟร์ (เบอร์สวยที่เลข 4 ตัวท้ายเหมือนกัน) สิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ เช่น บริการจาก Bangkok Airways
AIS 5G VIP Ultra เปิดให้บริการ 2 ระดับราคา โดยมีโปรโมชันพิเศษ หากสมัครภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2569 จะได้รับปริมาณเน็ตในโหมด 5G VIP (Boost Mode) และ Data Roaming เพิ่มเป็น 2 เท่า
แพ็กเกจ 1,999 บาท/เดือน ได้รับเน็ต 5G เต็มสปีด ไม่อั้น โควตา 5G VIP / Boost Mode รับเพิ่มเป็น 200GB (จากปกติ 100GB) Data Roaming (เมื่อซื้อ Ready2Fly) รับเพิ่มเป็น 4GB (จากปกติ 2GB) โทรทุกเครือข่าย 1,000 นาที Serenade Gold, 200 AIS Points, และสิทธิ์เลือกเบอร์โฟร์ (ลงท้าย 0000–4444)
ส่วนแพ็กเกจ 2,999 บาท/เดือน ได้เน็ต 5G เต็มสปีด ไม่อั้น โควตา 5G VIP / Boost Mode รับเพิ่มเป็น 400GB (จากปกติ 200GB) Data Roaming (เมื่อซื้อ Ready2Fly) รับเพิ่มเป็น 8GB (จากปกติ 4GB) โทรทุกเครือข่าย 2,000 นาที Serenade Platinum พร้อมผู้ช่วยส่วนตัว, 300 AIS Points, และสิทธิ์เลือกเบอร์โฟร์ (ลงท้าย 0000–9999)