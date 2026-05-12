ไม่ต้องแย่งเน็ตใคร แพ็กเกจใหม่ ‘AIS 5G VIP Ultra’ เริ่มต้น 1,999.-

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



AIS ออกแพ็กเกจจับกลุ่มลูกค้าพรีเมียม นำเทคโนโลยี 5G Network Slicing มาแยกช่องสัญญาณให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เหมือนใช้ Boost Mode ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้แพ็กเกจ AIS 5G VIP Ultra เสริมด้วยดาต้าโรมมิ่ง ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าในกลุ่มนี้

คณาธิป ธีรทีป หัวหน้าแผนกงานการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และลูกค้าโพสต์เพด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ให้บริการเครือข่ายไม่สามารถเป็นเพียงเครือข่ายรับส่งสัญญาณทั่วไปได้อีกแล้ว แต่ต้องยกระดับเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่เข้าใจพฤติกรรมเฉพาะบุคคล


จากการเก็บข้อมูลพบว่า มีกลุ่มผู้ใช้งานดิจิทัลที่เป็น Heavy User ต้องการมากกว่าแค่ความเร็ว แต่ต้องการความเสถียรภาพ และบริการระดับพรีเมียมที่สะท้อนตัวตน จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแพ็กเกจ AIS 5G VIP Ultra ที่ผสมผสานทั้งการเชื่อมต่อที่เหนือกว่า (Ultra Connected) และเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า (Ultra Privileged)

“พฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญกับเวลา และประสบการณ์มากกว่าราคา เพราะต้องการความน่าเชื่อถือ และความแตกต่างคือสิ่งสำคัญ อยู่ในช่วงอายุ 30-50 ปี ในกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง นักลงทุน จนถึงครีเอเตอร์ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ มีการใช้งานหลากหลายอุปกรณ์”


ศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่มลูกค้าทั่วไป AIS ให้ข้อมูลเสริมว่า ในมุมของเทคโนโลยีเครือข่าย แพ็กเกจนี้ได้ดึงศักยภาพของเครือข่าย AIS 5G-ADVANCED มาใช้งานจริงผ่านเทคโนโลยี Network Slicing ซึ่งเป็นการแบ่งเครือข่าย 5G ออกเป็นเครือข่ายย่อยๆ เพื่อจัดสรรทรัพยากร ทั้งความเร็ว ความหน่วงต่ำ (Low Latency) และความเสถียร ให้เหมาะสมกับแพ็กเกจ

สิ่งที่ได้คือ ผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์อินเทอร์เน็ตที่เสถียรยิ่งขึ้น เหมือนอยู่ใน Boost Mode ตลอดเวลา แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของสัญญาณสูง เช่น คอนเสิร์ต สนามกีฬา หรืองานอีเวนต์ขนาดใหญ่


นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำความเอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อจับสัญญาณ 5G SA (Standalone) หน้าจอสมาร์ตโฟนจะแสดงสัญลักษณ์ “AIS VIP” บริเวณมุมซ้ายบน เพื่อยืนยันสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายในระดับพิเศษอีกด้วย

ในแพ็กเกจนี้ยังมัดรวมสิทธิประโยชน์สำหรับสายเดินทางและไลฟ์สไตล์พรีเมียม ไม่ว่าจะเป็นปรับสถานะเป็นลูกค้า Serenade (Gold หรือ Platinum ตามแพ็กเกจ) ทันที มีบริการผู้ช่วยส่วนตัว Personal Assistant (สำหรับแพ็กเกจ Platinum)

รวมถึงสิทธิ์รับ Data Roaming เพิ่มฟรี เมื่อเดินทางต่างประเทศและซื้อแพ็กเกจ Ready2Fly สิทธิ์เลือกเบอร์โฟร์ (เบอร์สวยที่เลข 4 ตัวท้ายเหมือนกัน) สิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ เช่น บริการจาก Bangkok Airways

AIS 5G VIP Ultra เปิดให้บริการ 2 ระดับราคา โดยมีโปรโมชันพิเศษ หากสมัครภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2569 จะได้รับปริมาณเน็ตในโหมด 5G VIP (Boost Mode) และ Data Roaming เพิ่มเป็น 2 เท่า


แพ็กเกจ 1,999 บาท/เดือน ได้รับเน็ต 5G เต็มสปีด ไม่อั้น โควตา 5G VIP / Boost Mode รับเพิ่มเป็น 200GB (จากปกติ 100GB) Data Roaming (เมื่อซื้อ Ready2Fly) รับเพิ่มเป็น 4GB (จากปกติ 2GB) โทรทุกเครือข่าย 1,000 นาที Serenade Gold, 200 AIS Points, และสิทธิ์เลือกเบอร์โฟร์ (ลงท้าย 0000–4444)

ส่วนแพ็กเกจ 2,999 บาท/เดือน ได้เน็ต 5G เต็มสปีด ไม่อั้น โควตา 5G VIP / Boost Mode รับเพิ่มเป็น 400GB (จากปกติ 200GB) Data Roaming (เมื่อซื้อ Ready2Fly) รับเพิ่มเป็น 8GB (จากปกติ 4GB) โทรทุกเครือข่าย 2,000 นาที Serenade Platinum พร้อมผู้ช่วยส่วนตัว, 300 AIS Points, และสิทธิ์เลือกเบอร์โฟร์ (ลงท้าย 0000–9999)

