ทรู คว้ารางวัล AI Pioneer จากเวที LinkedIn Talent Awards APAC 2025

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ท่ามกลางโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสร้าง องค์กรพร้อมรับโลกอนาคต ผ่านการพัฒนาวัฒนธรรมการทำงาน การเสริมทักษะใหม่ให้พนักงาน และการนำเครื่องมืออัจฉริยะมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงานจริง โดยมี “คน” เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน สะท้อนผ่านผลงานของ Talent Acquisition Team ที่พัฒนากระบวนการสรรหาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเข้าถึงผู้สมัครศักยภาพสูง การสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย การคัดกรองข้อมูลจำนวนมาก ไปจนถึงการเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการคัดเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ พร้อมต่อยอดบทบาทสู่การเป็น Talent Advisor ที่เข้าใจทั้งทิศทางองค์กร ตลาดแรงงาน และศักยภาพของผู้คน สามารถเชื่อมโยงโอกาสที่ใช่กับคนที่เหมาะสมได้อย่างมีคุณภาพ โดย นางสาวพัชมณฑ์ เจียมหาทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายสรรหาบุคลากร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้แทนรับรางวัล AI Pioneer: Best Talent Acquisition Team จากเวที LinkedIn Talent Awards APAC 2025 ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ


นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะ Telecom-Tech Company ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม ข้อมูล และการพัฒนาศักยภาพของคนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคว้ารางวัล AI Pioneer: Best Talent Acquisition Team ในกลุ่มองค์กรขนาดพนักงาน 5,000–10,000 คน จากเวที LinkedIn Talent Awards APAC 2025 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 นับเป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่ยกย่ององค์กรและทีมงานที่นำเทคโนโลยี นวัตกรรม และข้อมูลเชิงลึกมายกระดับกลยุทธ์ด้านบุคลากรได้อย่างโดดเด่น สะท้อนแนวคิด “AI at Work, Human at Heart” ของทรู ที่เชื่อว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่คน แต่เป็นพลังสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพของพนักงานให้ทำงานได้แม่นยำ รวดเร็ว และสร้างคุณค่าได้มากขึ้น โดยเฉพาะในกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ทีม Talent Acquisition นำ AI มาใช้จริง ตั้งแต่การค้นหา Tech Talent ได้อย่างตรงจุด การสื่อสารกับผู้สมัครแบบเฉพาะบุคคล ไปจนถึงการเชื่อมต่อโอกาสร่วมงานกับ Talent คุณภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลนี้จึงไม่เพียงตอกย้ำความแข็งแกร่งของทีม Talent Acquisition และ Employer Brand แต่ยังสะท้อนบทบาทของทรูในฐานะองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีเป็นพลังสำคัญในการยกระดับคน งาน และอนาคตของการทำงานให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมีความหมาย


