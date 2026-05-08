Apple Watch เข้าร่วมโปรโมชันราคาเพื่อการศึกษา เป็นครั้งแรก

Apple ขยายสิทธิพิเศษสำหรับโครงเพื่อการศึกษา นำสินค้าอย่าง "Apple Watch" เข้ามาร่วมให้นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย และบุคลากรทางการศึกษาได้รับส่วนลดเพื่อซื้อสินค้าในราคาพิเศษ เมื่อสั่งซื้อผ่าน Apple Education Store ออนไลน์ และ Apple Store ทุกสาขาทั่วโลก
ที่ผ่านมา โครงการราคานักศึกษาของ Apple จะครอบคลุมเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักอย่าง Mac และ iPad การเพิ่ม Apple Watch เข้ามาในครั้งนี้ ถือเป็นการเติมเต็มอีโคซิสเต็มให้เข้าถึงกลุ่มวัยเรียนได้ง่ายขึ้น โดย Apple Watch ถือเป็นสมาร์ทวอทช์ที่มีฟีเจอร์ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในหลายมิติ
ไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน เพราะสามารถจัดการเวลาและตั้งเตือนได้ง่ายๆ ผ่าน Siri และ Timers, ตัดเสียงรบกวนและเพิ่มสมาธิด้วย Focus Modes, จัดตารางเรียนและกิจกรรมผ่าน Calendar และ Reminders รวมถึงรุ่นเซลลูลาร์ที่ช่วยให้เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลาแม้ไม่มี iPhone อยู่ใกล้ตัว
รวมถึงการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ ใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวในแต่ละวันด้วยแอป Activity, รองรับการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบผ่านแอป Workout และช่วยดูแลคุณภาพการพักผ่อนด้วยฟีเจอร์ Sleep Score
ยังมีฟีเจอร์ความปลอดภัยอุ่นใจทุกสถานการณ์ เพราะทุกรุ่นในปัจจุบันมาพร้อมระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (Emergency SOS) และระบบตรวจจับการชน (Crash Detection)
ทั้งนี้ ผู้ซื้อสินค้าในราคาเพื่อการศึกษา จะสามารถยืนยันสถานะนักศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาได้ผ่านระบบ UNiDAYS โดยใช้อีเมลของสถาบันการศึกษา (เช่น .ac.th หรือ .edu) โดยผู้ที่ไปรับบริการที่ Apple Store จะมีทีม Specialists คอยดูแลและให้คำแนะนำแบบส่วนตัวในทุกขั้นตอนการเลือกซื้อ