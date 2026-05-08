OpenAI จ่อเปิดตัวสมาร์ทโฟน AI ปี 2027 ตั้งเป้า 30 ล้านเครื่อง

นักวิเคราะห์ "หมิง ชิ เกา" (Ming-Chi Kuo) เผยข้อมูลวงใน "โอเพ่นเอไอ" (OpenAI) บริษัทผู้สร้าง ChatGPT อาจเริ่มผลิตสมาร์ทโฟน AI ในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 เร็วกว่ากำหนดเดิมนับปี พร้อมตั้งเป้าส่งมอบสูงถึง 30 ล้านเครื่องภายในปี 2027–2028
ข่าวลือนี้สะท้อนว่า OpenAI กำลังเตรียมก้าวออกจากโลกของซอฟต์แวร์เพื่อบุกตลาดฮาร์ดแวร์อย่างจริงจัง
***ไม่ใช่สมาร์ทโฟนธรรมดา
รายงานล่าสุดจากนักวิเคราะห์ชื่อดัง Ming-Chi Kuo ระบุว่าบริษัทผู้สร้าง ChatGPT กำลังเร่งพัฒนาสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของบริษัทโดยจะเริ่มเปิดสายการผลิตในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 แทนที่จะเป็นปี 2028 ตามแผนเดิม โดยสิ่งที่น่าสนใจไปกว่าตัวเลขยอดการผลิตคือ แนวคิดเบื้องหลังอุปกรณ์ชิ้นนี้ OpenAI ไม่ได้ต้องการสร้างสมาร์ทโฟนธรรมดาอีกเครื่อง หากแต่มุ่งออกแบบอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI Agent ที่สามารถจัดการงานต่างๆ แทนผู้ใช้ได้โดยตรง
โดยไม่จำเป็นต้องวิ่งไปมาระหว่างแอปพลิเคชันอีกต่อไป
ในด้านฮาร์ดแวร์ รายงานพบว่ามีความเป็นไปได้ที่โทรศัพท์รุ่นนี้จะใช้ชิป MediaTek Dimensity 9600 รุ่นดัดแปลงพิเศษ ผลิตด้วยกระบวนการ N2P ของ TSMC จุดเด่นที่ถูกพูดถึงมากได้แก่ Image Signal Processor รุ่น HDR ขั้นสูง ที่ช่วยให้อุปกรณ์สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมผ่านกล้องและเซนเซอร์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังมี NPU คู่สำหรับประมวลผลด้านภาพและภาษาพร้อมกัน รองรับด้วย RAM แบบ LPDDR6 และหน่วยเก็บข้อมูล UFS 5.0
เป้าหมายผลิตเบาๆ 30 ล้านเครื่อง
***ท้าทายที่พฤติกรรม
อุปสรรคสำคัญของ OpenAI ไม่ใช่เรื่องของตัวเลขสเปก แต่เป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้ใช้ ที่หยั่งรากลึกมานานหลายปี ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกคุ้นชินกับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่ตนรักและไว้วางใจ การมอบงานประจำวันให้ AI จัดการแทนย่อมหยิบยกประเด็นด้านความเป็นส่วนตัวและความไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นมาทันที
บทเรียนจากอุปกรณ์ AI-first รุ่นก่อนอย่าง Humane AI Pin และ Rabbit R1 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ตลาดยังไม่พร้อมรับวิธีการโต้ตอบกับเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ทั้งหมด ขณะที่คู่แข่งอย่าง Apple, Google และ Samsung ต่างเร่งฝัง AI เข้าสู่อุปกรณ์ของตนอยู่แล้ว
*** จับตา Jony Ive และโปรเจกต์ลับ
ชื่อของ โจนี ไอฟ์ (Jony Ive) อดีตนักออกแบบระดับตำนานจาก Apple ยังคงวนเวียนอยู่ในโปรเจกต์ฮาร์ดแวร์ของ OpenAI แม้ยังไม่ชัดเจนว่าไอฟ์มีส่วนร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้โดยตรงเพียงใด แต่รายงานยังระบุถึงอุปกรณ์อีกชิ้นที่ Ive ให้ความสนใจ ซึ่งเป็นลักษณะของลำโพงอัจฉริยะไร้หน้าจอพร้อมกล้อง คาดว่าจะเปิดตัวช่วงต้นปี 2026 ด้วยเช่นกัน
จุดแข็งที่ OpenAI ถืออยู่คือฐานผู้ใช้ ChatGPT ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ใช้งานรายสัปดาห์นับหลายร้อยล้านคนทั่วโลก แต่การแปลงความนิยมของแอปพลิเคชันให้กลายเป็นยอดขายฮาร์ดแวร์ถือเป็นสมการที่ยังรอการพิสูจน์ต่อไปในอนาคต
ที่สุดแล้ว หาก OpenAI สามารถเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นนี้ได้สำเร็จ นั่นอาจหมายความว่าโลกกำลังก้าวสู่ยุคที่ AI ไม่ใช่แค่ผู้ช่วยในสมาร์ทโฟน หากจะกลายเป็นแกนของการใช้งานอุปกรณ์ ซึ่งถือเป็นเดิมพันที่ทั้งน่าตื่นเต้นและเสี่ยงเหลือเกิน.