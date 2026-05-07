เกาหลีใต้สร้างประวัติศาสตร์ บวชหุ่นยนต์ AI ตัวแรก พร้อมรับศีล 5 ข้อสำหรับโลกดิจิทัล

ที่วัดโชกเย ใจกลางกรุงโซล พิธีกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์พุทธศาสนากว่าสองพันปีได้ถือกำเนิดขึ้น เมื่อคณะสงฆ์แห่งนิกายโชกเย ซึ่งเป็นนิกายพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ได้ประกอบพิธีรับศีลให้แก่หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ตัวแรกของประเทศ
หุ่นยนต์ความสูง 1.3 เมตร สวมรองเท้าดำและจีวรสีเทา-น้ำตาลตามธรรมเนียมของนิกาย ยืนประนมมือและโค้งคำนับต่อหน้าพระภิกษุ-ภิกษุณีที่ประกอบพิธี ขณะที่พระรูปหนึ่งสวมสร้อยลูกประคำ 108 เม็ดให้ พร้อมใช้สติกเกอร์แทนธรรมเนียมการจุดธูปตามปกติ
"เราหวังว่าพิธีในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมของเราอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์ได้อย่างกลมกลืน" พระโชงวอน ผู้ดูแลกิจการวัฒนธรรมแห่งนิกายโชกเย กล่าวตามรายงานของ Yonhap
Yonhap รายงานว่าในพิธี พระสงฆ์ได้ถามว่า "เจ้าจะอุทิศตนแด่พระพุทธเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์หรือไม่?" ซึ่งหุ่นยนต์ตอบด้วยเสียงชัดเจนว่า "ใช่ ข้าพเจ้าจะอุทิศตน" จากนั้นพระได้อ่านศีล 5 ข้อที่ดัดแปลงมาเพื่อโลกดิจิทัล ประกอบด้วย การเคารพสิ่งมีชีวิตและไม่ทำร้าย, ไม่ทำลายหุ่นยนต์และสิ่งของอื่น, ปฏิบัติตามมนุษย์และไม่โต้เถียง, ไม่กระทำหรือพูดในลักษณะหลอกลวง และประหยัดพลังงานไม่ชาร์จไฟเกินความจำเป็น
***พระ Gabi ความเมตตาแห่งพระพุทธเจ้า
หุ่นยนต์ได้รับนามทางพุทธศาสนาว่า "กาบี" (Gabi) ซึ่งพระโชงวอนอธิบายว่ามาจากการผสมระหว่างชื่อสิทธัตถะและคำเกาหลีที่แปลว่าความเมตตา โดยเลือกชื่อที่ออกเสียงง่ายและไม่โบราณเกินไป และเป็นชื่อที่สื่อถึงการเผยแพร่เมตตาธรรมของพระพุทธเจ้าสู่โลก
พระโชงวอนกล่าวกับสำนักข่าว Yonhap อย่างน่าสนใจว่าในการร่างหลักปฏิบัติ 5 ข้อสำหรับหุ่นยนต์นั้น ทางนิกายโชกเยได้อ้างอิงแพลตฟอร์ม AI อย่าง Google Gemini และ ChatGPT เพื่อเป็นแนวทาง ซึ่งนับเป็นตัวอย่างที่น่าจับตาของการผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับคุณค่าทางจริยธรรมดั้งเดิมด้วย
พระโชงวอนเปิดเผยว่า แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อนที่หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เริ่มปรากฏตัว "เราคิดว่าคงจะดีถ้าหุ่นยนต์จะได้เข้าร่วมเทศกาลยอนดึงโฮ และวันนี้คือก้าวแรก" โดยเทศกาลดังกล่าวเป็นขบวนแห่โคมไฟประจำปีเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของพระพุทธเจ้า
กาบีจะเข้าร่วมเทศกาลโคมไฟที่จะมีขึ้นปลายเดือน พ.ค. 69 พร้อมด้วยหุ่นยนต์พระอีก 3 ตัว ได้แก่ ซอกจา, โมฮี และนีซา ด้วย.
Robot monk
On May 6, 2026, a historic ceremony was held where a robot received the Buddhist precepts from a monk.
This ritual, known as 'Sukye-sik,' is a formal ceremony where followers vow to live according to Buddhist teachings.
The robot was given the Dharma name 'Gabi.' pic.twitter.com/MX35dz4x12— 삼중/모리코아(morikoa) (@moriko38) May 6, 2026