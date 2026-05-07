AIS ไตรมาส 1/2569 ลูกค้า 5G 18.5 ล้านรายหมาย จากฐาน 46.9 ล้านเลขหมาย

AIS เผยผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2569 ลูกค้ามือถือ 46.9 ล้านราย เป็นผู้ใช้งาน 5G กว่า 18.5 ล้านเลขหมาย รายได้รวม 58,197 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 13,496 ล้านบาท จากการให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและประสบการณ์ดิจิทัลที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของลูกค้าทุกกลุ่ม ท่ามกลางความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เดินหน้าลงทุนต่อเนื่องตามที่วางไว้ 30,000 – 35,000 ล้านบาท
โดยในปี 2569 AIS มุ่งปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ครอบคลุมโครงข่ายอัจฉริยะมือถือและเน็ตบ้าน คลาวด์ และดาต้าเซ็นเตอร์ ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและ AI มายกระดับประสบการณ์ลูกค้า และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวมาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่อ “AIS 5G-ADVANCED” ครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับการยกระดับเครือข่ายมือถือให้ฉลาดขึ้น เร็วขึ้น รองรับการใช้งานยุค AI, แพลตฟอร์ม AISpace ศูนย์รวมบริการ AI เพื่อคนไทย และการส่งเสริมการสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยผ่านการพัฒนาหลักสูตร ‘อุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy’ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ทุกภาคส่วน
อีกทั้งยังต่อยอดการเติบโตระยะยาวผ่านธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจรีเทล แพลตฟอร์มคอนเทนต์ความบันเทิงและกีฬา และการเงินดิจิทัล พร้อมทั้งบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไตรมาสแรกของปีบริษัทฯ ยังสามารถรักษาระดับผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย
ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ เติบโตจากฐานลูกค้าคุณภาพสูง บนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ครอบคลุมทั่วประเทศ มีผู้ใช้บริการรวมอยู่ที่ 46.9 ล้านหมายเลข เพิ่มขึ้น 170,200 เลขหมายจากไตรมาส 4/2568 จากการมุ่งเน้นฐานลูกค้าคุณภาพสูง การขยายฐานลูกค้าในกลุ่มซิมโซลูชั่น และการบริหารจัดการการยกเลิกใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ บนโครงข่าย 5G ที่ครอบคลุมมากกว่า 95% ของประชากรไทยทั่วประเทศ
ด้านผู้ใช้งาน 5G เพิ่มขึ้นเป็น 18.5 ล้านเลขหมาย เติบโตขึ้น 643,100 เลขหมายจากไตรมาส 4/2568 โดยรายได้ธุรกิจมือถือเติบโต 7.6% จากปีก่อน ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ธุรกิจเน็ตบ้าน ตอกย้ำผู้นำบรอดแบนด์ ด้วยนวัตกรรมเน็ตบ้านและประสบการณ์ดิจิทัลที่เหนือกว่า มีจำนวนลูกค้าเน็ตบ้าน AIS 3BB FIBRE3 เติบโตขึ้น 63,400 ราย จากไตรมาส 4/2568 ทำให้มีผู้ใช้บริการรวมอยู่ที่ 5.3 ล้านราย สะท้อนความเชื่อมั่นในคุณภาพโครงข่ายและบริการดิจิทัลที่ยกระดับประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับทุกครัวเรือน อาทิ แพ็กเกจ Super FAST, แพ็กเกจ Home FibreLAN ควบคู่กับความแข็งแกร่งด้านคอนเทนต์ความบันเทิงและกีฬายอดนิยม เช่น EPL, Thai League, Bundesliga, NBA และ NFLโดยรายได้ธุรกิจเน็ตบ้านเติบโต 8.7% จากปีก่อน ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดบรอดแบนด์อย่างมั่นคง
ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร พลิกโฉมภาคธุรกิจไทย ด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชันอัจฉริยะ รองรับทุกการเชื่อมต่อ
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รายได้จากการบริการลูกค้าองค์กรยังคงการเติบโตรายได้อยู่ที่ 1.7% จากปีก่อน โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากโครงข่ายเชื่อมต่อข้อมูล บริการโซลูชัน 5G และ ดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อรองรับความต้องการขององค์กรไทย พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Sustainable Nation ด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกการเชื่อมต่อ เพื่อรองรับการลงทุน การขยายตัวของเทคโนโลยีระดับโลก และการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ในอนาคต
การลงทุนในธุรกิจใหม่ สร้าง New Growth Engine ต่อยอดคุณค่าดิจิทัล สู่ประสบการณ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
เอไอเอสยังคงมุ่งลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคตและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจรีเทลที่นำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์ดิจิทัลใหม่ ๆ อาทิ อุปกรณ์เสริม LINK UP ที่มีคุณภาพสูงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ อุปกรณ์ Pet Tracker สำหรับกลุ่ม Pet Lover และแก็ดเจ็ตใหม่ๆ จากความร่วมมือกับพันธมิตรสอดรับกับเทรนด์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ควบคู่กับการขยายธุรกิจความบันเทิง โดยล่าสุดได้จับมือกับพันธมิตรคอนเทนต์รูปแบบใหม่อย่าง “Verticaltainment” เพื่อมอบประสบการณ์ซีรีส์แนวตั้งที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้ชมยุคดิจิทัล และสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ในระยะยาว
สำหรับปีนี้ AIS ยังคงเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องภายใต้กรอบเป้าหมายของงบลงทุน 30,000–35,000 ล้านบาท เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าในทุกมิติ ผ่านการพัฒนาโครงข่าย 5G, การขยายบริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง และการพัฒนาโซลูชันการเชื่อมต่อสำหรับลูกค้าองค์กร ควบคู่กับการร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนการเป็น AI Ecosystem สู่การวางรากฐานระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัย และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยอย่างยั่งยืน