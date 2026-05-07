ทรู ส่งต่อ “พลังน้ำใจไทย” ของลูกค้าทรู ดีแทค ร่วมฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ไม่สงบปี 68

เพราะ “การศึกษา” คือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทรู คอร์ปอเรชั่นในฐานะหนึ่งในองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิพลังน้ำใจไทย เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความยั่งยืนเพื่อสังคม ผนึกกำลังทรูมันนี่ เปิดช่องทางรับบริจาคผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ เพื่อเชื่อมต่อพลังแห่งการให้จากลูกค้าทรู ดีแทค และประชาชนทั่วประเทศ สู่การสนับสนุนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ไม่สงบปี 2568 โดยล่าสุด มูลนิธิพลังน้ำใจไทย โดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการมูลนิธิพลังน้ำใจไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับมอบเงินสมทบจำนวน 325,153.61 บาท จาก บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมี ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นางจิตติมา จันทรมโรภาส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ร่วมเป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อนำไปฟื้นฟูอาคารเรียน จัดหาอุปกรณ์การศึกษา และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ และครูสามารถกลับสู่ห้องเรียนได้อีกครั้ง ณ อาคารไทยเบฟควอเตอร์
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนบทบาทของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการนำศักยภาพขององค์กร เทคโนโลยี และเครือข่ายพันธมิตร มาสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนมูลนิธิพลังน้ำใจไทย อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นภายหลังมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 เพื่อร่วมฟื้นฟูโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ไม่สงบ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการเรียนรู้ โดยในครั้งนี้ ทรูได้ต่อยอดเจตนารมณ์ดังกล่าวร่วมกับทรูมันนี่ เปิดช่องทางบริจาคที่เข้าถึงง่าย สะดวก และปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ ซึ่งมีฐานผู้ใช้งานกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ เพื่อเปลี่ยนพลังน้ำใจจากคนจำนวนมากให้กลายเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการคืนโอกาสทางการศึกษาแก่เด็ก ๆ และครูในพื้นที่ประสบภัย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิพลังน้ำใจไทยได้ขับเคลื่อนภารกิจร่วมกับ 12 องค์กรเอกชนภาคีเครือข่าย และผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วน ด้วยยอดสนับสนุนรวมกว่า 128 ล้านบาท นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญชวนลูกค้าทรู ดีแทค รวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “พลังน้ำใจไทย” ผ่านการบริจาคบนแอปพลิเคชันทรูมันนี่ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบ และภัยธรรมชาติซึ่งยังคงเกิดขึ้นทุกปี