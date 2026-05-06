ทรู คุมสัญญาณชายแดนไทย–ลาว ตัดสแกมเมอร์ พร้อมขยายเครือข่ายรองรับ “ไทยช่วยไทยพลัส”

ทรู คอร์ปอเรชั่น นำทีมตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ 5G และ 4G จังหวัดชายแดนอีสานตอนบนติดชายแดนไทย-ลาว และชุมชนริมโขง และรับฟังความเห็นการใช้งานจากชาวบ้านในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ควบคู่คุมสัญญาณชายแดนไทย–ลาว ตามมาตรการสำนักงาน กสทช. เพื่อตัดวงจรการสื่อสารของสแกมเมอร์ข้ามแดน นำโซลูชันเสริมสัญญาณเพื่อชุมชน ทั้งติดตั้งสถานีฐานขนาดเล็ก (Small Cell) และเฟมโตเซลล์ (Femtocell) ล่าสุดลงพื้นที่ตรวจสอบสัญญาณชายแดนจังหวัดหนองคาย จัดแผนเสริมสัญญาณลดช่องว่างดิจิทัลเพื่อประโยชน์ชาวบ้านที่อาศัยพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะในช่วงที่ภาครัฐเตรียมเปิดโครงการ “ไทยช่วยไทย คนละครึ่งพลัส” ซึ่งต้องอาศัยการเข้าถึงบริการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ
ล่าสุด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย และ นายธงชัย ขวัญพุฒ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงข่ายและการปฏิบัติงานภาคสนาม ร่วมด้วย นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร หัวหน้าสายงานรัฐกิจสัมพันธ์และกำกับดูแล พร้อมทีมเน็ตเวิร์กลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะอำเภอศรีเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงจากการแอบลักลอบใช้สัญญาณข้ามพรมแดน เพื่อตรวจสอบและปรับควบคุมสัญญาณทุกจุดตามมาตรการความปลอดภัย กสทช.
นายคูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงโครงข่ายบริเวณชายแดนไทย–ลาว เพื่อสกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ขณะเดียวกัน เรายังคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ โดยได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสัญญาณ และรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบันเราติดตั้งเสริมสัญญาณให้ชาวบ้านแล้วมากกว่า 100 จุดในพื้นที่อีสานตอนบนตามแนวชายแดนเพื่อให้ประชาชนยังคงใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง”
ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ปรับปรุงโครงข่ายชายแดนไทย-ลาวใน 5 จังหวัด ได้แก่ เลย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย ด้วยเทคนิค Cell Radius ควบคู่การปรับพารามิเตอร์เครือข่าย ทั้งทิศทางเสาสัญญาณ กำลังส่ง และความหนาแน่นของสถานีฐาน เพื่อควบคุมสัญญาณให้อยู่ในฝั่งไทยอย่างแม่นยำ พร้อมเปิดวอร์รูมตรวจจับซิมบ็อกซ์และใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมผิดปกติแบบเรียลไทม์ผ่านศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (BNIC) ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังลงพื้นที่รับฟังเสียงประชาชนและติดตั้ง Small Cell และ Femtocell เพิ่มเติมในชุมชนชายแดนของ 5 จังหวัดที่กล่าวมา เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านคุณภาพอินเทอร์เน็ตที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาตรการ กสทช. อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้เริ่มจะเข้าสู่ช่วงที่รัฐบาลเตรียมเปิดตัวโครงการ "ไทยช่วยไทย คนละครึ่งพลัส" ซึ่งคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ และแจกเงินช่วยเหลือคนละ 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2569 การเสริมสัญญาณให้รองรับการเข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐได้จึงมีความสำคัญยิ่งสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลต่างๆ โดยเฉพาะชายแดนและริมโขง
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังย้ำถึงการทำงานร่วมกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ โดยยกระดับความปลอดภัยด้วยการลงทะเบียนซิมแบบไบโอเมตริกซ์ จำกัดจำนวนเลขหมายต่อบุคคล และใช้ AI ตรวจจับความผิดปกติแบบเรียลไทม์ รวมถึงรองรับเทคโนโลยี Liveness Detection ครบทุกช่องทาง
ทรู คอร์ปอเรชั่น ยืนยันการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐและ กสทช. อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้โครงข่ายถูกนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมาย พร้อมเร่งปรับจูนโครงข่ายในพื้นที่ชายแดน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ผู้ประกอบการ แม่ค้า พ่อค้า และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนริมแม่น้ำโขงให้มากที่สุด