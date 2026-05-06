ไมโครซอฟท์อัปเกรด Copilot ลุยงานอัตโนมัติใน Word, Excel และ PowerPoint

ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ขยาย Copilot สู่การเป็น Agentic AI ผู้ช่วยทำงานอัตโนมัติ รองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันหลักในตระกูล Microsoft 365 ทั้ง Word, Excel และ PowerPoint ช่วยให้ Copilot รับคำสั่งที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน เพื่อจัดการงานเอกสาร ตารางข้อมูล และพรีเซนเทชันได้โดยตรง
จุดเด่นสำคัญของการอัปเดตนี้คือ ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องตั้งค่าระบบใดๆ เพิ่มเติม ฟีเจอร์ดังกล่าวจะถูกผนวกเป็นพื้นฐานใน Microsoft 365 ทันที นอกจากนี้ เพื่อตอบโจทย์ลักษณะงานและบริบทที่หลากหลาย ไมโครซอฟท์ยังเปิดกว้างให้ผู้ใช้สามารถเลือกสลับใช้งานโมเดล AI ชั้นนำอย่าง Anthropic (Claude) และ OpenAI ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
ความสามารถของ Agentic AI ถูกออกแบบมาให้เข้าไปจัดการงานเชิงลึกในแต่ละแอปพลิเคชันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น Word ช่วยจัดการตั้งแต่เริ่มต้นร่างเอกสาร ปรับโครงสร้างเนื้อหา ไปจนถึงการปรับโทนภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว พร้อมการอ้างอิงข้อมูลที่แม่นยำ
ส่วนใน Excel เจาะลึกข้อมูลได้ถึงระดับ Pivot Table ช่วยสร้างสูตร อธิบายการวิเคราะห์ และปรับแต่งแผนภาพข้อมูลเพื่อเปลี่ยนไปสู่ข้อมูลเชิงลึก (Insights) สำหรับประกอบการตัดสินใจในสเปรดชีตได้ทันที และ PowerPoint สามารถจัดการแอนิเมชัน สร้างสไลด์นำเสนอใหม่ให้สวยงาม หรือดึงข้อมูลล่าสุดมาอัปเดตลงในพรีเซนเทชันเดิม โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และเทมเพลตขององค์กรไว้ได้อย่างครบถ้วน
ไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือกับนักวิจัยและผู้ใช้งานจริงเพื่อพัฒนาฟีเจอร์นี้ โดยยึดหลักการสำคัญ 5 ประการ อย่าง 1.ลงมือทำด้วยตัวเอง ก้าวข้ามการแนะนำขั้นตอน แต่ลงมือจัดรูปแบบ โครงสร้าง และสร้างภาพข้อมูลตามคำสั่งได้ทันที 2.ควบคุมได้อย่างละเอียด ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง เลือกปรับแก้เฉพาะส่วนที่ต้องการ และควบคุมทิศทางของงานได้เสมอ
3.เข้าใจบริบทอย่างลึกซึ้ง (Work IQ) เรียนรู้จุดประสงค์และลักษณะการทำงานของผู้ใช้ เพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ตรงจุดและมีคุณภาพสูง 4.รองรับหลากหลายโมเดล ให้อิสระในการเลือกโมเดลจากทั้ง Anthropic และ OpenAI ที่ตอบโจทย์การทำงานทางธุรกิจเฉพาะด้านมากที่สุด และ 5.ประสบการณ์ไร้รอยต่อ สลับใช้งานระหว่าง Word, Excel และ PowerPoint ได้อย่างลื่นไหล ด้วยหน้าตาและวิธีการใช้งานที่คุ้นเคยในทุกแอปพลิเคชัน
สำหรับแผนระยะต่อไป ไมโครซอฟท์เตรียมมุ่งเน้นการพัฒนา Copilot ใน 3 ประเด็นคือ 1.เพิ่มความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ สำหรับงานเฉพาะทางที่ซับซ้อนและมีความสำคัญสูง เช่น สเปรดชีตทางการเงินและเอกสารทางกฎหมาย 2.เพิ่มอิสระในการควบคุม ให้ผู้ใช้ตรวจสอบตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจเหตุผลการปรับแก้ได้ง่ายขึ้น โดยไม่เสียจังหวะการทำงาน และ 3.สร้างระบบนิเวศที่เป็นหนึ่งเดียว: ผสานการทำงานแบบไร้รอยต่อ เป็นผู้ช่วยที่คาดการณ์ความต้องการและนำพางานไปข้างหน้าได้ทั่วทั้งตระกูลแอปพลิเคชัน
ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสประสบการณ์ Agentic AI ของ Copilot ได้แล้ววันนี้ โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการสำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิก Microsoft 365 Copilot และ Microsoft 365 Premium รวมถึงแพ็กเกจสำหรับบุคคลทั่วไปอย่าง Microsoft 365 Personal และ Family