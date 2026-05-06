LINE ผนึก ก.ล.ต. ลงนาม MOU เสริม Digital Literacy รับมือภัยหลอกลวงทางการเงิน

LINE ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนและตลาดทุน พร้อมยกระดับทักษะในการรับมือกับภัยหลอกลวงทางการเงินและการลงทุนที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน โดยมุ่งใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มดิจิทัลในการขยายการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
นรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “LINE มุ่งมั่นในการยกระดับ Digital Literacy ของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้คนต้องเผชิญกับข้อมูลจำนวนมหาศาลควบคู่ไปกับความเสี่ยงจากภัยหลอกลวงทางออนไลน์ การสร้าง ‘ความเข้าใจที่ถูกต้อง’ จึงมีความสำคัญไม่แพ้การเข้าถึงข้อมูล ความร่วมมือกับ ก.ล.ต. ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดบทบาทของ LINE ในฐานะแพลตฟอร์มที่อยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานคนไทย ส่งต่อองค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่เชื่อถือได้ ผ่าน LINE TODAY และบริการอื่นๆ บน Ecosystem ของเรา เพื่อช่วยให้คนไทยสามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”
ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสององค์กรจะร่วมกันพัฒนาและเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างปลอดภัย ครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านตลาดทุน ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ไปจนถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถวางแผนและตัดสินใจทางการเงินได้อย่างยั่งยืน โดย LINE ประเทศไทย จะสนับสนุนการเผยแพร่ผ่าน LINE TODAY เพื่อขยายการเข้าถึงสู่ผู้ใช้งานในวงกว้าง พร้อมทั้งร่วมผลักดันการประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้ข้อมูลที่จัดทำโดย ก.ล.ต. ซึ่งถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับการป้องกันประชาชนจากภัยหลอกลงทุน อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งการเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่าน LINE TODAY จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและคลังความรู้ด้านการลงทุนได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้ลงทุนในยุคดิจิทัล"
ความร่วมมือระหว่าง LINE ประเทศไทย และ ก.ล.ต. ในครั้งนี้ สะท้อนถึงการผสานศักยภาพของภาคเทคโนโลยีและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อร่วมกันยกระดับความรู้ทางการเงินยุคดิจิทัลของคนไทยในระยะยาว พร้อมสร้างสังคมการลงทุนที่โปร่งใส ปลอดภัย และยั่งยืน ท่ามกลางบริบทของโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว