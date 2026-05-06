ทรู เปิดศูนย์เครือข่ายอัจฉริยะ รับคณะผู้บริหาร MEA โชว์ศักยภาพ AI - Big Data ยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าแห่งอนาคต

ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายกนกศักดิ์ นิ่มนวลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจและสาธารณูปโภค พร้อมด้วย นายณัฐภพ สาระเขตต์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายอัจฉริยะ ต้อนรับคณะผู้บริหาร การไฟฟ้านครหลวง (MEA) นำโดย นายราเชนทร์ อันเวช รองผู้ว่าการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสื่อสาร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (Business and Network Intelligence Center - BNIC) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายขนาดใหญ่ระดับประเทศ พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และและ Big Data รวมถึงระบบจัดเก็บข้อมูล เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ กฟน.ให้มีความเสถียรและแม่นยำสูงสุด รองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัล
ทั้งนี้ คณะผู้บริหารยังได้ฟังการบรรยายเจาะลึกการทำงานของศูนย์ BNIC ซึ่งมีความสามารถระดับสูงในการมอนิเตอร์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบ เรียลไทม์ครอบคลุมทั่วประเทศ ชูความโดดเด่นด้วยการนำเทคโนโลยี AI วิเคราะห์และตรวจจับความผิดปกติจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่. เพื่อแจ้งเตือนและประเมินแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและแม่นยำ ช่วยให้สามารถบริหารจัดการและแก้ปัญหาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นกุญแจสำคัญให้การไฟฟ้านครหลวงนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า สร้างความมั่นคงทางพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย รวมถึงต่อยอดความร่วมมือด้านการใช้พลังงานร่วมกันระหว่างทั้งสององค์กร