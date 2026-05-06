AIS ประเดิม ‘5G-ADVANCED’ รายแรกในอาเซียน อัปโหลดเร็วขึ้น 2 เท่า

AIS เปิดใช้งานเครือข่าย “AIS 5G-ADVANCED” รายแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วย 5G มาตรฐานใหม่ Downlink 3CC และ Uplink 2CC ผ่านเทคโนโลยี 5G SA Carrier Aggregation รวมคลื่นความถี่หลายย่านเข้าด้วยกัน ทั้ง 3CC ที่ผสานผ่านคลื่น 700 MHz, 2100 MHz และ 2600 MHz และ 2CC ที่รวมคลื่น 700 MHz และ 2600 MHz ช่วยเพิ่มความเร็ว Download สูงสุด 1.5 เท่า ผ่าน 5G SA Downlink 2CC/3CC และเพิ่มความเร็ว Upload สูงสุด 2 เท่า ผ่าน 5G SA Uplink 2CC
วสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิคทั่วประเทศ เอไอเอส กล่าวว่า การเปิดตัว AIS 5G-ADVANCED เป็นอีกก้าวสำคัญของ AIS ในการยกระดับโครงข่าย 5G จากเครือข่ายเพื่อการเชื่อมต่อ ไปสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลอัจฉริยะที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาว
ผ่านการผสาน 3 พลังหลัก ได้แก่ Partnership ความร่วมมือกับพันธมิตรดีไวซ์ระดับโลก, AI ที่เข้ามาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการโครงข่ายอย่างชาญฉลาด และ Innovation การต่อยอดนวัตกรรมเครือข่ายอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของ Autonomous Network ในอนาคต
โดยปัจจุบัน 5G SA Downlink 3CC เปิดให้บริการแล้วในพื้นที่ สาทรและบางรัก พร้อมแผนขยายสู่พื้นที่สำคัญในกรุงเทพฯ และปริมณฑลภายในปี 2569 ขณะที่ 5G SA Downlink 2CC เปิดให้บริการแล้วในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตัวเมืองทั่วประเทศ และ 5G SA Uplink 2CC เปิดให้บริการแล้วในพื้นที่ตัวเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งคาดว่าจะให้บริการในตัวเมืองทั่วประเทศในปี 2569
จุดเด่นหลักของ AIS 5G-ADVANCED คือเทคโนโลยี Carrier Aggregation ทั้ง 2CC และ 3CC ที่รวมคลื่นความถี่หลายย่านเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้เหนือกว่าเดิม ทั้งด้านดาวน์โหลด อัปโหลด ความลื่นไหล ความเสถียร และการตอบสนองของเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการรับชมวิดีโอความละเอียดสูง เล่นเกมออนไลน์ ไลฟ์สตรีม อัปโหลดคอนเทนต์ หรือทำงานผ่านคลาวด์ โดยลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการและใช้อุปกรณ์ที่รองรับ จะสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือขึ้นได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ สำหรับการใช้งาน “AIS 5G-ADVANCED” ผู้ใช้สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ 5G+ บนมุมขวาของหน้าจอมือถือโดยการใช้งาน 5G+ จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ คลื่นความถี่ที่รองรับ อุปกรณ์ของลูกค้า และแพ็กเกจที่เหมาะสม สามารถตรวจสอบรุ่นที่รองรับได้ที่ https://www.ais.th/about-us/network-technology/5g-for-consumer/superior-trusted-network