Claude Cowork คืออะไร? จาก “ถาม AI” เปลี่ยนเป็น “มอบงานให้ AI ทำ"

รู้จัก "คล็อด โคเวิร์ก" (Claude Cowork) ชื่อที่ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ใหม่ แต่เป็นการเปลี่ยนจากการ “ถาม AI” เป็นการ “มอบงานให้ AI ทำ” แบบจริงจัง และหากใครยังไม่ได้ลอง วันนี้อาจถึงเวลาแล้วที่ควรดึง “เพื่อนร่วมงาน AI" มานั่งทำงานด้วยกัน
Claude Cowork นั้นเป็นฟีเจอร์ระดับสูงในแอป Claude Desktop ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยทำงานแบบอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์โดยตรง ประเด็นสำคัญของ Claude Cowork อยู่ที่การทำงานอัตโนมัติ ที่ต่างจากแชททั่วไป เพราะสามารถ "ลงมือทำ" งานที่มีหลายขั้นตอนได้ เช่น การเปิดไฟล์, ย้ายโฟลเดอร์, หรือดึงข้อมูลจากหลายโปรแกรมมาสรุปผล
Claude Cowork สามารถเข้าถึงไฟล์ในเครื่อง ทั้งอ่านและเขียนไฟล์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง ทำให้จัดการงานเอกสารหรือจัดระเบียบไฟล์จำนวนมากได้รวดเร็ว
ข้อแม้ของ Claude Cowork คือต้องใช้เวอร์ชัน Desktop บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพราะฟีเจอร์นี้ต้องใช้งานผ่านแอป Claude บน macOS หรือ Windows เท่านั้น ยังไม่รองรับบนเบราว์เซอร์หรือ Linux
และต้องเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน โดย Claude Cowork รองรับสำหรับผู้ใช้ที่เป็น Pro, Team หรือ Enterprise โดยราคาเริ่มต้นของ Claude Cowork คือ Claude Pro: $20 ต่อเดือน (ประมาณ 650-720 บาท)
วิธีเริ่มต้นใช้งานมี 5 ขั้นตอน เริ่มที่ 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Claude Desktop App 2. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่สมัครแผน Pro หรือ Team ไว้ 3. เลือกโหมด Cowork ซึ่งบางเวอร์ชันอาจแสดงเป็นไอคอนรูปคอมพิวเตอร์
4. กำหนดโฟลเดอร์เริ่มต้น (Working Directory) เพื่ออนุญาตให้ Claude เข้าถึงไฟล์ที่ต้องการ และ 5. พิมพ์สั่งงานเป็นภาษาพูด เช่น "ช่วยสรุปไฟล์ PDF ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ แล้วเอาไปทำเป็นตารางใน Excel ให้หน่อย"
***ผ่าไทม์ไลน์ Claude Cowork
แอนทรอปิกส์ (Anthropic) ผู้พัฒนา Claude ได้เปิดตัว Claude Cowork เมื่อเดือนมกราคม 2569 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนโฉมการทำงานของผู้ใช้ทั่วไป โดยไม่จำกัดเฉพาะนักพัฒนาโปรแกรม
ในเชิงเทคนิก Claude Cowork คือระบบ AI agentic ตัวแทนอัจฉริยะสำหรับงานด้านความรู้ (knowledge work) ที่ Anthropic พัฒนาขึ้น โดยผสานพลังจาก Claude Code ที่เป็นเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เข้ากับประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายสำหรับทุกคนในแอปพลิเคชัน Claude Desktop
อย่างที่ได้อธิบายไปแล้ว Claude Cowork ต่างจากแชทปกติที่ Claude จะตอบทีละข้อความ เพราะ Cowork ทำงานในโหมด “ทำงานต่อเนื่อง” (task execution mode) ผู้ใช้เพียงอธิบายเป้าหมาย เช่น “จัดระเบียบโฟลเดอร์ Downloads”, “สรุปเอกสารทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้เป็นรายงาน PDF” หรือ “วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายและทำ presentation” แล้ว Claude จะวางแผน ดำเนินการ อ่าน-แก้ไข-สร้างไฟล์ ใช้งานแอปพลิเคชัน และส่งมอบผลงานสำเร็จรูปให้โดยอัตโนมัติ
จาก 5 เดือนที่เปิดตัวมา Claude Cowork ได้รับการยกย่องเรื่องการเข้าถึงไฟล์จริงบนเครื่อง ผู้ใช้กำหนดโฟลเดอร์ sandbox พื้นที่ปลอดภัยให้ Claude อ่าน เขียน และแก้ไขไฟล์ได้เต็มที่ และการเชื่อมต่อกับแอปและเบราว์เซอร์ ก็ใช้งาน Chrome connector, plugins, และ connectors กับเครื่องมือ cloud เช่น Microsoft 365 ได้ด้วย
Claude Cowork ยังทำงานหลายขั้นตอนได้ยาวๆ ทั้งวางแผน ลงมือทำ (execute) ตรวจสอบ และปรับปรุงผลงานเอง ทั้งหมดออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่เป็น non-technical users ไม่ต้องใช้ terminal หรือการเขียนโค้ดใดๆ
Anthropic ระบุว่า Cowork เกิดจากพฤติกรรมภายในบริษัทเองที่ทีมการตลาดและข้อมูลหันมาใช้ Claude Code สำหรับงานซับซ้อนแทนการแชทปกติ จึงพัฒนาเวอร์ชันที่เข้าถึงง่ายขึ้นสำหรับทุกคน
จนถึงวันนี้ ไทม์ไลน์และการพัฒนาล่าสุดของ Claude Cowork นั้นขยายผลในหลายด้าน นับจาก 12 มกราคม 2569 ที่เปิดตัวเป็น research preview สำหรับผู้ใช้ Claude Max บน macOS Desktop และขยายไปยัง Pro และแพลตฟอร์มอื่น จนปลายเดือนมกราคม 2569 ก็เริ่มมีการออกบทสอน Webinar แนะนำ “The Future of AI at Work” พร้อมตัวอย่างการใช้งาน
กระทั่งกุมภาพันธ์ 2569 ดาวรุ่งอย่าง Claude Cowork ได้อัปเดต connectors, plugins และ integrations กับเครื่องมือองค์กร เช่น Microsoft 365 กลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ enterprise มากขึ้น
สำหรับมีนาคม-เมษายน 2569 มีเพิ่มการสนับสนุน Windows, plugin marketplace และ scheduled tasks เพื่อให้ Claude Cowork ปรับปรุงความเสถียรสำหรับงานยาว ๆ ซึ่งปัจจุบัน คอร์สฝึกอบรมอย่างเป็นทางการชื่อ “Introduction to Claude Cowork” เปิดให้ทุกคนบน Anthropic Academy พร้อมเอกสารครบชุด
วันนี้ ผู้ใช้จริงชื่นชม Claude Cowork เรื่องการจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์อัตโนมัติ ขณะเดียวกันก็สร้างเอกสาร รายงาน สเปรดชีต และ presentation จากข้อมูลจริงได้ดี
Claude Cowork ยังได้รับคำชมทั้งเรื่องการวิจัยและสังเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์และเว็บในเครื่อง รวมถึงเรื่องทำงานกับ Gmail, browser, และแอปพื้นฐาน แบบที่รันหลายงานพร้อมกันได้ ซึ่งสื่ออย่าง WIRED และ Fortune ระบุว่า Cowork ทำงานได้ดีเกินคาดสำหรับเครื่องมือในระยะ preview โดยเฉพาะงาน file management และ automation พื้นฐาน
ข้อจำกัดและข้อกังวลของ Claude Cowork คือการยังอยู่ในขั้นพัฒนา บางฟีเจอร์อาจไม่เสถียร 100%
Claude Cowork ยังต้องการสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ ซึ่งทำให้บางคนกังวลเรื่องความปลอดภัย ซึ่ง Anthropic ย้ำให้ผู้ใช้ควบคุมให้ดีด้วยการกำหนด sandbox นอกจากนี้ ราคาของ Cowork ยังไม่ฟรี เพราะต้องสมัครแผน Pro/Max/Team/Enterprise ด้วย
***อนาคตของ Cowork
Claude Cowork เป็นตัวอย่างชัดเจนของ “agentic AI” ที่ไม่ใช่แค่ chatbot แต่เป็น “เพื่อนร่วมงานดิจิทัล” ที่ช่วยเพิ่ม productivity ของ knowledge worker อย่างมหาศาล ซึ่ง Anthropic ยังคงพัฒนา plugins เพิ่มเติมและ integrations กับเครื่องมือธุรกิจมากขึ้น
สำหรับใครที่ทำงานกับเอกสาร ข้อมูล การวิจัย หรืองานธุรการซ้ำ ๆ Cowork จึงอาจเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนวิธีการทำงานไปตลอดกาล.