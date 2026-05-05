'รมช.ดีอี' เยือนดีป้า วางโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัลไทย กำชับสรรหา ผอ.ใหม่เร็วๆ นี้

'รมช.ดีอี' เยือนดีป้า วางโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัลไทย เร่งคัดกรองวีซ่าคนคุณภาพ ดึงทาเลนต์กลับบ้าน ดัน พ.ร.บ.เกม หนุนเกษตรกรใช้ดิจิทัล-กำชับสรรหา ผอ.ใหม่เร็วๆ นี้
น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ รองปลัดกระทรวงดีอี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และหารือกรอบแนวทางการทำงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) โดยมี ดร.ศุภกร สิทธิไชย รักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ ณ อาคาร ดีป้า (สำนักงานใหญ่)
โดย ดร.ศุภกร ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ ภารกิจ และผลการดำเนินงานของ ดีป้า ในมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทั้งการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล การลงทุนในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล การส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศดิจิทัล
น.ส.แนน กล่าวว่า ดีป้า นับเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ พร้อมสั่งการให้ ดีป้า บูรณาการการทำงานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางการคัดกรองบุคลากรต่างชาติที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงในการขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เข้ามาพำนักในประเทศไทย เพื่อป้องกันปัญหาและสร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนไทย พร้อมกันนี้ได้มอบโจทย์ให้ ดีป้า พัฒนาสิทธิประโยชน์ที่จะดึงดูดคนไทยที่มีความสามารถกลับเข้ามาทำงานในประเทศ
ในส่วนของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอี มอบหมายให้ ดีป้า เร่งรัดกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ พ.ร.บ.ดังกล่าวสร้างประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเร็ว รวมไปถึงการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศที่จะต้องคำนึงถึงความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
น.ส.แนน ยังได้มอบนโยบายเพื่อส่งเสริมบทบาทการทำงานของ ดีป้า ในด้านต่างๆ อาทิ การเปิดโอกาสให้ชาวนาและเกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ดีป้า จะต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการทำเกษตรกรรม และขนาดของพื้นที่เพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ชาวนาและเกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างแท้จริง รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการบรรลุความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียน (DEFA) ในอนาคต
"ดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากนี้รัฐบาลต้องทำงานแบบไร้รอยต่อ สามารถประสานการทำงานได้กับทุกกระทรวง พร้อมลดขั้นตอน และภาระต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานรัฐอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันจะต้องเอื้อให้ผู้ประกอบการประกอบธุรกิจได้สะดวกยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายรัฐบาล Thailand First โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการผลิต (Made in Thailand First) ที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและจดจัดตั้งในประเทศไทย ขณะนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการปรับปรุงข้อกฎหมายต่างๆ ที่ไม่ทันสมัยและไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐจะต้องแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย กระทรวงดีอี พร้อมรับทุกข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน โดยมองถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ" น.ส.แนน กล่าว
นอกจากนี้ น.ส.แนน กล่าวว่า กระบวนการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ให้ความสำคัญ เช่นเดียวกับภาคเอกชนและสาธารณชนที่ต่างให้ความสนใจ ดังนั้นเพื่อให้การทำงานขับเคลื่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่ติดขัดในข้อสั่งการ จึงได้เร่งรัดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเริ่มกระบวนการสรรหาเร็วๆ นี้