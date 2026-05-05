สรุปบิ๊กดีล Amazon x Anthropic จัดหนัก 8 แสนล้านบาท เขย่าสมรภูมิ AI

20 เมษายน 2569 คือวันที่อเมซอน (Amazon) และแอนทรอปิก (Anthropic) บริษัทผู้สร้างโมเดลปัญญาประดิษฐ์ชื่อดังอย่างคล็อด (Claude) ประกาศขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ โดย Amazon จะลงทุนเพิ่มอีกสูงสุด 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 8.5 แสนล้านบาท) ใน Anthropic
เงินลงทุนจะแบ่งเป็นการลงทุนทันที 5,000 ล้านดอลลาร์ และลงทุนเพิ่มในอนาคตสูงสุดอีก 20,000 ล้านดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับการบรรลุเกณฑ์หรือ milestones เชิงพาณิชย์บางอย่าง
ยอดรวมการลงทุนของ Amazon ใน Anthropic ช่วงก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์ (ตั้งแต่ปี 2023) เมื่อรวมแล้ว เงินทุนจะคิดเป็นมูลค่าสูงสุดประมาณ 33,000 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นเงินเบาๆราว 1.1 ล้านล้านบาท
เงื่อนไขแลกเปลี่ยนในดีลนี้มองได้ชัดถึงความ Win-Win เพราะ Anthropic รับปากจะใช้จ่ายมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ ราว 3.4 ล้านล้านบาท กับบริการของ Amazon Web Services (AWS) ในช่วง 10 ปีข้างหน้า เพื่อฝึกและรันโมเดล Claude โดยได้รับสิทธิ์เข้าถึงสูงสุด 5 กิกะวัตต์ (GW) ของพลังประมวลผลใหม่จากชิปของ Amazon
ดีลนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของ Amazon ในการสร้างระบบนิเวศ AI ของตัวเอง บนเป้าหมายเพื่อครองความเป็นผู้นำในโครงสร้างพื้นฐานของ AI ในอีก 10 ปีข้างหน้า ขณะเดียวกัน ดีลนี้ก็ช่วยให้ Anthropic ได้พลังประมวลผล compute ขนาดมหึมา เทียบเท่าพลังงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่ง ในขณะที่ Amazon ได้รายได้มหาศาลจาก AWS และกระตุ้นการใช้งานชิป Trainium ของตัวเอง
ในภาพรวม Amazon ใช้ดีล Anthropic เพื่อแข่งกับ Microsoft ที่ลงทุนใน OpenAI และ Google ที่ลงทุนใน Anthropic ด้วย โดยผูก Anthropic เข้ากับ ecosystem ของ AWS และชิปตัวเอง
สำหรับ Anthropic เชื่อว่าจะยังคงพัฒนาโมเดล Claude ต่อไป ทั้ง Claude Opus, Sonnet และ Claude จะถูก integrate เข้าใน AWS Bedrock สำหรับลูกค้า enterprise กว่า 100,000 ราย
ที่สุดแล้ว ดีล Amazon ลงทุนใน Anthropic นั้นเกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันดุเดือดเรื่องพลังประมวลผล (compute) และโครงสร้างพื้นฐาน infrastructure สำหรับ AI ที่ต้นทุนสูงมาก ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าดีลนี้จะออกดอกผลงอกงามในไม่กี่ปีนับจากนี้.