xs
xsm
sm
md
lg

โจทย์กำกับร้อน! จับตา 'ไชยชนก' ต่ออายุซีอีโอ NT ยันเกษียณ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โจทย์ร้อน 'ไชยชนก' ปมต่ออายุซีอีโอ NT ยันเกษียณ บอร์ดรอ สคร. ชี้ข้อกฎหมาย ท่ามกลางแรงกดดันผลงานองค์กร รายได้เดิมหาย จ่อหั่นงบลงทุน สหภาพจี้อุทธรณ์แต้มโบนัส 1 เดือน

น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงกรณีการพิจารณาตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยตามหลักการถือเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือบอร์ด NT ในการพิจารณาและตัดสินใจ อย่างไรก็ดี การดำเนินการทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ

ทั้งนี้ น.ส.แนน กล่าวว่า หลังได้รับมอบหมายจาก นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ให้กำกับดูแล NT จะติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการพิจารณาเรื่องตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT ไม่ได้มีน้ำหนักอยู่เพียงประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงทิศทางการวางแผนธุรกิจในระยะต่อไป ท่ามกลางคำถามว่า NT สามารถสร้างการเติบโตและกำไรอย่างยั่งยืนได้มากน้อยเพียงใด ตลอดจนมีแผนหารายได้ใหม่มาทดแทนรายได้เดิมที่หายไปอย่างเป็นรูปธรรมแล้วหรือไม่

"เรื่องนี้ได้มีการหารือกับบอร์ด NT แล้ว และได้รับทราบรายงานเบื้องต้นว่า เหตุผลที่อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางให้ดำรงตำแหน่งต่อหรือบริหารตำแหน่งในช่วงรอยต่อ เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาและกระบวนการสรรหาที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญคือบอร์ด NT ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตัดสินใจทั้งหมด ทั้งในด้านความถูกต้องตามกฎหมาย ความเหมาะสมของกระบวนการ และผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กร" น.ส.แนน กล่าว

เคลียร์ทางนั่งยาว

ด้าน นายพชร อนันตศิลป์ ปลัดกระทรวงดีอี ในฐานะประธานบอร์ด NT กล่าวว่า บอร์ด NT ได้หารือเรื่องดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 21 เม.ย.69 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบระเบียบบริษัท ข้อกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่า พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT คนปัจจุบันจะสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงเกษียณอายุได้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน คือ การดำเนินการดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) หรือไม่ โดยหากฝ่ายกฎหมายเห็นว่าไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง บอร์ดก็สามารถพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งต่อไปตามกรอบที่ทำได้ อย่างไรก็ตาม ทุกขั้นตอนยังต้องผ่านกระบวนการประเมินและการพิจารณาอย่างรอบคอบ

นายพชร กล่าวว่า เหตุผลสำคัญที่บอร์ดต้องพิจารณาแนวทางดังกล่าว เนื่องจาก พ.อ.สรรพชัยย์ จะครบวาระในเดือน ก.ค.69 และจะเกษียณอายุในเดือน ก.ย.69 ขณะที่กระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ NT คนใหม่ต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน ซึ่งอาจไม่ทันต่อช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าว ดังนั้น การเปิดสรรหาในขณะนี้ หรือเปิดสรรหาหลัง พ.อ.สรรพชัยย์ เกษียณอายุ จึงแทบไม่ต่างกันในเชิงกระบวนการ แต่โจทย์สำคัญของบอร์ดคือการหาทางบริหารตำแหน่งในช่วงรอยต่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการบริหาร NT

"การพิจารณาเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่บอร์ด NT เพิ่งมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ และมีกรรมการบางส่วนครบวาระ ขณะเดียวกัน ปลัดกระทรวงดีอีก็เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นาน และในช่วงแรกมีภารกิจเร่งด่วนหลายเรื่อง จึงต้องให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน ขณะเดียวกัน บอร์ดยังเห็นว่า การให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่รักษาการแทนอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม ส่วนแนวทางให้กรรมการบริษัทเข้ามารักษาการนั้น ได้มีการหารือกันแล้ว แต่ไม่มีกรรมการคนใดต้องการรับหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นภาระสูง ใช้เวลา และมีความเสี่ยงด้านความรับผิดชอบ โดยบอร์ดจะมีการหารือกันอีกครั้งในวันที่ 25 พ.ค.69" นายพชร กล่าว

นอกจากนี้ บอร์ด NT เตรียมจัดประชุมพิเศษในวันที่ 6 พ.ค.69 เพื่อพิจารณางบลงทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวชัดเจน การคงระดับการลงทุนไว้เท่าเดิมจึงอาจไม่เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน ดังนั้น บอร์ดจึงเห็นว่างบลงทุนของ NT จำเป็นต้องปรับลดและปรับให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงกรอบงบประมาณของประเทศ

ปั๊มรายได้กลบขาดทุน

ขณะที่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า NT อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ หลังปี 68 ไม่มีรายได้ระดับหมื่นล้านบาทจากการเป็นพันธมิตรกับ AIS และ TRUE เหมือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทยังสามารถรักษากำไรไว้ได้ 1,900 ล้านบาท จากรายได้รวมกว่า 55,000 ล้านบาท จากการควบคุมค่าใช้จ่าย การบริหารระบบหลังบ้าน โดยเฉพาะ ERP ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงไม่มีต้นทุนพิเศษจากคดีความเข้ามากระทบผลประกอบการ

ส่วนปี 69 ถือเป็นปีท้าทาย โดยคาดว่าจะขาดทุนตามแผนประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท จากการไม่มีรายได้พันธมิตรโมบายล์ และค่าใช้จ่ายจากโครงการเกษียณก่อนกำหนด ขณะที่บริษัทเตรียมงบลงทุน 4,900 ล้านบาท โดยประมาณ 30% จะมุ่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานฟิกซ์ โมบายล์ และบรอดแบนด์ เพื่อสร้างรายได้หลักใหม่ทดแทนรายได้เดิม

นอกจากนี้ NT ยังเร่งต่อยอดธุรกิจดิจิทัล ทั้งคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ ดิจิทัลโซลูชัน และดาวเทียมวงโคจรต่ำ หรือ LEO ซึ่งมีเอกชนสนใจเจรจาไม่ต่ำกว่า 5 ราย และคาดว่าจะมีพันธมิตรติดตั้ง Gateway เพิ่มอีก 2-3 รายภายในสิ้นปีนี้ ควบคู่กับการผลักดันอธิปไตยทางข้อมูลให้การประมวลผลข้อมูลภาครัฐเกิดขึ้นภายในประเทศ

สำหรับทิศทางระยะต่อไป NT จะวางบทบาทเป็น Neutral Infrastructure Provider หรือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานกลางที่เป็นกลาง ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เช่น Single Last Mile และท่อร้อยสายใต้ดิน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการลงทุน โดยแม้บริษัทประเมินว่าผลประกอบการอาจติดลบในปี 69-70 แต่จากการเร่งสร้างรายได้ใหม่และลดต้นทุน คาดว่าจะกลับมามีกำไรได้ภายในปี 71

จี้อุทธรณ์แต้มโบนัส

ด้านหนึ่ง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ สร.ทช. ได้ติดตามประเด็นผลประกอบการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน NT อย่างใกล้ชิด โดยเมื่อวันที่ 21 เม.ย.69 นายเชิดชัย กัลยาวุฒิพงศ์ ประธานและกรรมการ สร.ทช. ได้เข้าพบกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร NT เพื่อหารือในประเด็นที่สมาชิกและพนักงานให้ความสนใจ โดยเฉพาะการจ่ายโบนัสประจำปี หลังผลการดำเนินงานปี 68 ของ NT มีกำไร 3,003 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากผลคะแนนการประเมินองค์กรอย่างไม่เป็นทางการของ สคร. ซึ่ง NT ได้ 2.997 คะแนน ส่งผลให้พนักงานอาจได้รับโบนัสประมาณ 4 วัน ขณะที่หากผลประเมินองค์กรอยู่ที่ 3.000 คะแนนขึ้นไป จะทำให้พนักงานได้รับโบนัส 1 เดือน โดยคะแนนดังกล่าวขาดไปเพียง 0.003 คะแนน ดังนั้น สร.ทช. จึงขอให้ NT พิจารณาอุทธรณ์ผลคะแนนประเมินองค์กร เพื่อให้ผลประเมินอย่างเป็นทางการจาก สคร. อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.000 คะแนน

นอกจากนี้ สร.ทช. ยังเสนอให้ NT พิจารณาปรับเพิ่มกรอบการขึ้นเงินเดือนประจำปี 68 จากกรอบวงเงิน 5.5% เป็น 7.5% รวมถึงขอให้เลื่อนการประเมินการขึ้นเงินเดือนพนักงานในรูปแบบ Force Ranking ออกไปก่อน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรจนสามารถรักษาผลประกอบการให้มีกำไรได้ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร NT ได้รับข้อเสนอของ สร.ทช. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยสหภาพจะติดตามความคืบหน้าและรายงานให้สมาชิกทราบต่อไป