Snowflake ปักธง AWS Region ไทย ชูเคส KFC ใช้คนน้อยคุมข้อมูล 1,200 สาขา

สโนว์เฟลก (Snowflake) เจ้าพ่อดาต้าคลาวด์สัญชาติอเมริกัน ประกาศเปิดให้บริการระบบคลาวด์บน AWS Thailand Region อย่างเป็นทางการ มั่นใจเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้การจัดเก็บข้อมูลของคนไทยมีความปลอดภัยสูงสุด ตอบโจทย์การใช้งานในระดับประเทศ
นายสัตชิต โจเกลการ์ รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท สโนว์เฟลก (Snowflake) กล่าวว่ากระแสการตบเท้าเข้ามาลงทุนของกลุ่มผู้ให้บริการระดับโลก (Hyper-scalers) ทั้ง AWS, Microsoft, Google และอีกหลายราย ได้สร้างผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) อย่างมหาศาลต่อทิศทางการเติบโตของตลาดคลาวด์ไทย ทำให้ Snowflake พร้อมเดินหน้าตามความมุ่งมั่นของบรรดาพาร์ทเนอร์
เป้าหมายหลักที่น่าจับตามองที่สุดของ Snowflake ในปี 2026 คือการเจาะตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมกฎระเบียบอย่างเข้มงวดของไทย ไม่ว่าจะเป็นบริการทางการเงิน การธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม ไปจนถึงหน่วยงานภาครัฐ โดย Snowflake มุ่งหวังที่จะเป็นแพลตฟอร์ม AI หลักสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ เนื่องจากระบบคลาวด์ในประเทศจะช่วยแก้ปัญหาอธิปไตยของข้อมูล (Data Sovereignty) และทำให้องค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง Snowflake ยังมุ่งยกระดับองค์กรไทยสู่ยุค Agentic Enterprise หรือระบบ AI ที่ก้าวข้ามจากการเป็นแค่ผู้ช่วยตอบคำถาม สู่การลงมือปฏิบัติงานแทนมนุษย์ ผู้ใช้งานสามารถสั่งให้ AI รวบรวมข้อมูลและสร้างสไลด์นำเสนอสำหรับผู้บริหารได้ภายในไม่กี่นาที
"สิ่งที่ตอบโจทย์คนไทยที่สุดในยุคแห่ง AI คือความสามารถของระบบที่รองรับการใช้ภาษาไทย ในการสนทนากับข้อมูล ผู้บริหารสามารถพิมพ์คำถามเชิงลึกเป็นภาษาไทย เช่น การวิเคราะห์ยอดขายหรือหาสาเหตุของปัญหาทางธุรกิจ และ AI จะทำการประมวลผลคำตอบออกมาอย่างแม่นยำ ปราศจากอาการหลอน (Hallucinations) หรือการสร้างข้อมูลเท็จ"
เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในบริบทของธุรกิจไทย "KFC ประเทศไทย" หรือบริษัท Yum! Brands ได้กลายเป็นกรณีศึกษาความสำเร็จที่น่าทึ่ง โดยแม้จะต้องบริหารจัดการข้อมูลมหาศาลจากช่องทางเดลิเวอรี่และหน้าร้านกว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ แต่ KFC กลับสามารถดูแลระบบหลังบ้านทั้งหมดได้ด้วยทีมงานด้านข้อมูลเพียง 2-3 คนเท่านั้น
***KFC ใช้ AI อย่างไร?
นางณัฐกรรณ์ เฉลิมชัยวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ข้อมูล (Data Strategy Manager) บริษัท Yum! Brands (เคเอฟซี ประเทศไทย) กล่าวว่าความสำเร็จของ KFC เกิดจากการย้ายระบบ Data Warehouse มายังแพลตฟอร์มของ Snowflake ที่ใช้งานง่ายและเชื่อมต่อสะดวก โดยนำเทคโนโลยี Cortex Analyst มาใช้ภายใต้แนวคิดที่ทีมวิศวกรข้อมูลทำหน้าที่เตรียมวัตถุดิบ (โครงสร้างข้อมูล) แล้วเก็บไว้ในตู้เย็น และให้ AI เป็นเชฟหรือพ่อครัวที่คอยดึงข้อมูลมาปรุงเป็นคำตอบทางธุรกิจตามที่ผู้ใช้สั่งการด้วยภาษาธรรมดา
"ผลลัพธ์ที่สร้างแรงกระเพื่อมอย่างมากคือการประหยัดเวลา เทคโนโลยี AI ของ Snowflake ช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้งานภายในองค์กร KFC กว่า 80 คน จากที่ต้องใช้เวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ให้เหลือเพียง 15-30 นาที และยังลดระยะเวลาการหาข้อสรุปร่วมกันของทีมข้ามสายงาน (Cross-functional) จากเดิมที่ใช้นานเป็นวันให้เหลือเพียงหลักนาที"
ที่น่าประทับใจคือ ระบบนิเวศข้อมูลที่ล้ำสมัยนี้ ใช้เวลาในการพัฒนาเพียง 1 เดือน และทดสอบอีก 1 เดือน รวมแล้วสามารถเปิดใช้งานจริงได้ภายในไตรมาสเดียว ซึ่งตอกย้ำความจริงที่ว่า การมีรากฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ที่แข็งแกร่ง จะช่วยให้องค์กรนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว
ในภาพรวม แม้ผู้บริหาร Snowflake จะไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขเป้าหมายธุรกิจปี 2026 แต่ได้ระบุชัดเจนว่า Snowflake มีฐานลูกค้าในไทยอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนการเปิดตัว Region ของ AWS ซึ่งเป้าหมายหลักหลังจากการมี Region ในไทยแล้ว คือการเข้าไปทำตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมกฎระเบียบอย่างเข้มงวดหรือ Regulated Industries เช่น บริการทางการเงิน การธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเอาไว้ภายในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเรื่องอธิปไตยของข้อมูล (Data Sovereignty) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดย Snowflake ตั้งเป้าที่จะเป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับอุตสาหกรรมกลุ่มนี้โดยเฉพาะ.