เอปสันยกขบวนเครื่องพิมพ์ EcoTank บุกสยามสแควร์ ราคาเริ่ม 4,090 บ.

เอปสัน ประเทศไทยอัดโปรทั้งลดทั้งแถม เอาใจนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ด้วยไลน์อัพเครื่องพิมพ์ Epson EcoTank ราคาเริ่ม 4,090 บาท ปั้นแคมเปญ Epson Back to School ลงสนามช่วงเปิดภาคเรียน พร้อมจัดบูธกิจกรรมเต็มรูปแบบกลางสยามสแควร์ ซอย 3 วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 69
***ไลน์อัพ EcoTank ครบ ราคาเริ่มต่ำ 5 พัน
เอปสัน ประเทศไทย เดินหน้ากระตุ้นตลาดช่วงเปิดภาคเรียน เปิดแคมเปญ “Epson Back to School” อัดโปรทั้งลดทั้งแถม เอาใจนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ด้วยไลน์อัพเครื่องพิมพ์ Epson EcoTank รุ่นยอดนิยมที่โดดเด่นด้านความประหยัดหมึก รองรับการพิมพ์ปริมาณมาก ครบทั้งพิมพ์ สแกน และถ่ายเอกสาร
แคมเปญนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1–31 พฤษภาคม 2569 เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยรุ่นไฮไลต์ อาทิ L3210 ราคา 4,090 บาท, L3250 ราคา 4,590 บาท, L3550 ราคา 5,490 บาท, L4360 ราคา 6,590 บาท และ L5290 ราคา 8,290 บาท พร้อมรับบัตรกำนัลสูงสุด 500 บาท ตอบโจทย์ทั้งการเรียน การทำรายงาน และงานสร้างสรรค์
ไฮไลต์สำคัญของแคมเปญอยู่ที่บูธกิจกรรม Epson Back to School ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 ณ สยาม สแควร์ ซอย 3 โดยเอปสันออกแบบชวนวัยเรียนมาลองทำกิจกรรมในโซนอินเทอร์แอคทีฟ ผ่าน Epson Line Print พร้อมกรอบภาพสุดน่ารัก กิจกรรมถ่ายภาพจาก Epson SureLab การออกแบบสติกเกอร์ในสไตล์ของตัวเองด้วย Epson LabelWorks รวมถึงกิจกรรมตรวจสอบหมึกแท้ผ่าน Hologram ที่ผสานความสนุกและความรู้เข้าไว้ด้วยกัน
ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถรับสิทธิพิเศษเฉพาะในงาน ผ่าน Epson Official Store ทั้งโค้ดส่วนลดและของสมนาคุณสุดคุ้มเฉพาะภายในงานนี้
นอกจากนี้ เอปสันยังนำเสนอแนวคิดด้านความยั่งยืนผ่าน Epson EcoWaste ที่นำขวดหมึกใช้แล้วกลับมารีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้เพื่อส่งต่อให้โรงเรียน ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการลดขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการนำเสนอเทคโนโลยี Heat-Free ในกลุ่มเครื่องพิมพ์ Epson WorkForce และ EcoTank M-Series ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.