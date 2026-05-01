VST ECS Thailand รุกตลาดโซลูชันจัดการข้อมูล ควง LT ZERO ขี่กระแส AI

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ประกาศขึ้นแท่นเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ของโซลูชันจาก LT ZERO บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดการและจัดเก็บข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มั่นใจตอบโจทย์ปริมาณข้อมูลองค์กรทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น จากการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าความต้องการโซลูชันที่ปรับขยายได้ตามการเติบโตของข้อมูล ควบคู่กับความสมดุลด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า คือโจทย์ที่องค์กรไทยกำลังเผชิญอยู่จริงในตอนนี้ และนี่คือจุดที่ความร่วมมือกับ LT ZERO จะเข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของ VST ECS ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น

" องค์กรธุรกิจในปัจจุบันต้องการโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สามารถปรับขยายได้ตามการเติบโตของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาสมดุลด้านประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความพร้อมใช้งาน การร่วมมือกับ LT ZERO จะช่วยให้ VST ECS สามารถนำเสนอโซลูชันการจัดการข้อมูลที่ตอบโจทย์องค์กรไทยได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า รองรับทั้งงานจัดเก็บข้อมูลระยะยาว และเวิร์กโหลดที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้"


ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่า ตลาดโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลในไทยกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่และผู้ให้บริการคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกล ที่ต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลระยะยาวและงาน Archive ที่รับมือกับปริมาณข้อมูลระดับเพตะไบต์ได้

***Orion MC6 ไฮไลต์หลัก

หัวใจสำคัญของดีลนี้คือโซลูชัน Orion MC6 ระบบจัดเก็บข้อมูลความหนาแน่นสูงที่ LT ZERO พัฒนาร่วมกับ BDT Media Automation GmbH ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดเก็บข้อมูลจากเยอรมนี ตัวระบบออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในหลายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Multi-geography) พร้อมจุดแข็งสามด้านที่ตอบโจทย์ยุคนี้ได้ตรงจุด ได้แก่ ต้นทุนต่อเทราไบต์ที่แข่งขันได้, การป้องกันแรนซัมแวร์ในตัว และการออกแบบที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร

ปัจจุบัน Orion MC6 เปิดให้บริการในประเทศไทยแล้วผ่านช่องทางของ VST ECS

Kelver Choo ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียนของ LT ZERO
นายเคลเวอร์ ชู (Kelver Choo) ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียนของ LT ZERO ระบุว่า เครือข่ายดิสทริบิวชันที่แข็งแกร่งของ VST ECS คือเหตุผลหลักที่เลือกพันธมิตรรายนี้ เนื่องจากจะช่วยให้โซลูชันของ LT ZERO เข้าถึงลูกค้าองค์กรไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลขององค์กรในยุค AI

“ความร่วมมือกับ VST ECS จะช่วยขยายการเข้าถึงโซลูชันของเรา ไปยังลูกค้าองค์กรในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเครือข่ายดิสทริบิวชันที่แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญด้านระบบไอทีองค์กร เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล และรองรับการใช้งาน AI ได้อย่างมั่นคง”

ในภาพรวม ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดไอทีไทยกำลังเดินหน้าอย่างเต็มสูบ ด้วยการลงทุนด้าน AI ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานรองรับข้อมูลขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องเร่งด่วน

ปัจจุบัน VST ECS มีฐานช่องทางจัดจำหน่ายกว่า 50,000 รายทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก.



