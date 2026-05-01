VST ECS Thailand รุกตลาดโซลูชันจัดการข้อมูล ควง LT ZERO ขี่กระแส AI

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ประกาศขึ้นแท่นเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ของโซลูชันจาก LT ZERO บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดการและจัดเก็บข้อมูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มั่นใจตอบโจทย์ปริมาณข้อมูลองค์กรทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น จากการใช้งานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI
นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าความต้องการโซลูชันที่ปรับขยายได้ตามการเติบโตของข้อมูล ควบคู่กับความสมดุลด้านประสิทธิภาพและความคุ้มค่า คือโจทย์ที่องค์กรไทยกำลังเผชิญอยู่จริงในตอนนี้ และนี่คือจุดที่ความร่วมมือกับ LT ZERO จะเข้ามาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอของ VST ECS ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น
" องค์กรธุรกิจในปัจจุบันต้องการโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สามารถปรับขยายได้ตามการเติบโตของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการรักษาสมดุลด้านประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความพร้อมใช้งาน การร่วมมือกับ LT ZERO จะช่วยให้ VST ECS สามารถนำเสนอโซลูชันการจัดการข้อมูลที่ตอบโจทย์องค์กรไทยได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า รองรับทั้งงานจัดเก็บข้อมูลระยะยาว และเวิร์กโหลดที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้"
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณชัดเจนว่า ตลาดโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลในไทยกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่และผู้ให้บริการคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกล ที่ต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลระยะยาวและงาน Archive ที่รับมือกับปริมาณข้อมูลระดับเพตะไบต์ได้
***Orion MC6 ไฮไลต์หลัก
หัวใจสำคัญของดีลนี้คือโซลูชัน Orion MC6 ระบบจัดเก็บข้อมูลความหนาแน่นสูงที่ LT ZERO พัฒนาร่วมกับ BDT Media Automation GmbH ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดเก็บข้อมูลจากเยอรมนี ตัวระบบออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในหลายพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Multi-geography) พร้อมจุดแข็งสามด้านที่ตอบโจทย์ยุคนี้ได้ตรงจุด ได้แก่ ต้นทุนต่อเทราไบต์ที่แข่งขันได้, การป้องกันแรนซัมแวร์ในตัว และการออกแบบที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร
ปัจจุบัน Orion MC6 เปิดให้บริการในประเทศไทยแล้วผ่านช่องทางของ VST ECS
นายเคลเวอร์ ชู (Kelver Choo) ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียนของ LT ZERO ระบุว่า เครือข่ายดิสทริบิวชันที่แข็งแกร่งของ VST ECS คือเหตุผลหลักที่เลือกพันธมิตรรายนี้ เนื่องจากจะช่วยให้โซลูชันของ LT ZERO เข้าถึงลูกค้าองค์กรไทยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลขององค์กรในยุค AI
“ความร่วมมือกับ VST ECS จะช่วยขยายการเข้าถึงโซลูชันของเรา ไปยังลูกค้าองค์กรในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเครือข่ายดิสทริบิวชันที่แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญด้านระบบไอทีองค์กร เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล และรองรับการใช้งาน AI ได้อย่างมั่นคง”
ในภาพรวม ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดไอทีไทยกำลังเดินหน้าอย่างเต็มสูบ ด้วยการลงทุนด้าน AI ของทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานรองรับข้อมูลขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องเร่งด่วน
ปัจจุบัน VST ECS มีฐานช่องทางจัดจำหน่ายกว่า 50,000 รายทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก.