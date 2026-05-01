ส่องสเปกเทพ CATL เปิดตัวแบตเตอรี่ EV วิ่งไกล 1,000 กม. ชาร์จเร็วใน 6 นาที

เขย่ากระแสยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่กำลังพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและทั่วโลก ล่าสุดบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่จากประเทศจีนอย่าง CATL ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยการเปิดตัวแบตเตอรี่เรือธงเจเนอเรชันล่าสุด
สำหรับผู้ใช้รถยนต์ EV ชาวไทยที่มักมีความกังวลเรื่องระยะทางในการขับขี่ (Range Anxiety) เทคโนโลยีใหม่นี้นับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งนี้ทำให้ชุดแบตเตอรี่มีน้ำหนักที่เบาลง แต่สามารถส่งมอบระยะทางวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง 1,000 กิโลเมตร (621.4 ไมล์) ต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้ง
นายเกา หวน (Gao Huan) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ CATL ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญว่า แบตเตอรี่รุ่นใหม่ดังกล่าวมีชื่อว่า "คิริน" (Qilin) โดยอธิบายว่าแบตเตอรี่ Qilin ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจากบรรดาค่ายผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบันกำลังเผชิญกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านประสิทธิภาพพลังงานที่ทวีความเข้มงวดมากขึ้น ทั้งในประเทศจีนและในตลาดต่างประเทศ
นอกจากความโดดเด่นของแบตเตอรี่ Qilin แล้ว สิ่งที่น่าจับตามองและน่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของคนยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด คือการที่บริษัท CATL ยังได้เปิดตัวแบตเตอรี่รุ่นอัปเกรดอีกรุ่นที่มีชื่อว่า "เซินซิง" (Shenxing) ควบคู่กันไปด้วย
ความตื่นตาตื่นใจของแบตเตอรี่ Shenxing อยู่ที่ขีดความสามารถในการชาร์จพลังงานที่รวดเร็วอย่างก้าวกระโดด โดยแบตเตอรี่รุ่นนี้สามารถชาร์จประจุไฟจากระดับ 10% ไปจนถึง 98% ได้โดยใช้เวลาไม่ถึง 7 นาทีเท่านั้น
การเปิดตัวทั้งนวัตกรรมแบตเตอรี่น้ำหนักเบาที่วิ่งได้ไกลระดับ 1,000 กิโลเมตร และเทคโนโลยีชาร์จด่วนพิเศษในเวลาเพียงไม่กี่นาที ถือเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆ ของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่ ตัดสินใจเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้
***สรุป 6 นวัตกรรมแบต CATL
ในภาพรวม CATL ใช้งาน Super Tech Day 2026 เป็นเวทีเปิดตัว 4 นวัตกรรมหลัก ที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ของรถ EV ตั้งแต่รถยนต์นั่งทั่วไป ไฮบริด รถแข่ง ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ/สลับแบตเตอรี่
ส่วนแรกคือ Third-generation Shenxing Superfast Charging Battery เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้เหล็กฟอสเฟตเป็นส่วนสำคัญ (LFP chemistry) ออกแบบมาเพื่อตลาดรถ EV วงกว้าง สามารถชาร์จด้วยอัตราเทียบเท่า 10C (ย่อมาจาก Capacity หรือความจุของแบตเตอรี่ ซึ่งมีจุดพึคสูงสุด 15C) สามารถชาร์จจาก 10% ถึง 90%+ ได้ในเวลาประมาณ 6 นาที 27 วินาที เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป บนระดับความปลอดภัยสูง
ส่วนที่ 2 คือ Third-generation Qilin Battery เป็นแบตเตอรี่ NCM chemistry ซึ่งเป็นอีกประเภทของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ที่ใช้วัสดุผสม 3 ชนิดหลักในขั้วบวก (Cathode) คือ นิกเกิล (Nickel), โคบอลต์ (Cobalt) และ แมงกานีส (Manganese) ออกแบบมาสำหรับรถสมรรถนะสูง สามารถชาร์จเร็วระดับ 10C เทียบเท่า / peak 15C ระยะทางวิ่งเกิน 1,000 กม. (CLTC) มีเวอร์ชัน “Track” ที่ปล่อยพลังงานสูงถึง 3,000-4,000 แรงม้า
ส่วนที่ 3 คือ Qilin Condensed Battery เป็นแบตเตอรี่ semi-solid state / condensed matter technology ที่มี
พลังงานหนาแน่นสูงถึง 350 Wh/kg ระยะทางสูงสุด 1,500 กม. (CLTC) น้ำหนักเบา เหมาะกับรถหรูและสมรรถนะสูง ใช้เทคโนโลยีระดับการบิน
semi-solid state เป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นกลางระหว่าง แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเหลว (Liquid Electrolyte) กับ แบตเตอรี่แบบ solid-state แบบเต็มรูปแบบ (All-Solid-State) ซึ่ง CATL เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า “Condensed Matter Technology” หรือ “Condensed Battery” ซึ่งมีหลักการทำงานที่รวมเอาจุดแข็งของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนปกติที่ใช้ electrolyte ที่เป็นของเหลว ช่วยให้ไอออนเคลื่อนที่เร็ว แต่เสี่ยงรั่วไหลและติดไฟง่าย กับ All-Solid-State ซึ่งใช้ electrolyte ที่เป็นของแข็ง 100% ทำให้ปลอดภัยสูงมาก แต่ผลิตยาก ชาร์จช้า และต้นทุนสูง ซึ่ง Semi-solid หรือ Condensed Matter จะใช้ electrolyte แบบกึ่งของแข็ง โดยยังคงมี electrolyte ของเหลวอยู่น้อยมาก (ประมาณ 5-10% หรือน้อยกว่า) หรืออยู่ในรูปแบบเจลที่เนื้อแน่น (condensed system) แทนที่จะเป็นของเหลว ทำให้ผลลัพธ์คือความสมดุลที่ดี ระหว่างความปลอดภัย พลังงานหนาแน่น และความสามารถในการผลิตในปริมาณมาก
จุดเด่นของ Qilin Condensed Battery (CATL 2026) จึงอยู่ที่พลังงานหนาแน่นสูงมาก: 350 Wh/kg (cell level) และ 760 Wh/L (volumetric) โดยระยะทางวิ่งรถเก๋ง executive class สามารถวิ่งสูงสุด 1,500 กม. (CLTC) ขณะที่รถ SUV ขนาดใหญ่ สามารถทำระยะทางมากกว่า 1,000 กม. โดยไม่รั่วไหล ไม่ติดไฟง่าย ทั้งหมดอยู่ในกล่องไทเทเนียมอัลลอยด์จากเทคโนโลยีการบิน (aviation-grade) น้ำหนักแพ็คจึงต่ำกว่า 650 กก. สำหรับแพ็คขนาดใหญ่ ถือเป็นก้าวกระโดดของแบตเตอรี่เครื่องบินขนาดเล็ก ที่นำมาปรับใช้กับรถยนต์นั่งเป็นครั้งแรกในปี 2026
ส่วนที่ 4 คือ Second-generation Freevoy Super Hybrid Battery ออกแบบมาสำหรับรถปลั๊กอินไฮบริด (PHEV/EREV) ระยะทางไฟฟ้าล้วนสูงสุด 600 กม. เป็นแบตเตอรี่ Naxtra Sodium-Ion Battery ที่เริ่มผลิตในระดับ GWh (ขนาดใหญ่) ทนความหนาวจัดถึง -40°C ต้นทุนต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เหมาะกับสภาพอากาศเย็นและตลาดราคาประหยัด บริษัทได้เปิดตัวแผน Ultra-Swap / Choco-Swap และเครือข่ายชาร์จ-สลับแบตเตอรี่แบบบูรณาการทั่วประเทศจีน คาดว่าจะมีสถานีสลับแบตเตอรี่ 4,000 แห่งภายในสิ้นปี 2569.