xs
xsm
sm
md
lg

ส่องสเปกเทพ CATL เปิดตัวแบตเตอรี่ EV วิ่งไกล 1,000 กม. ชาร์จเร็วใน 6 นาที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เขย่ากระแสยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่กำลังพลิกโฉมหน้าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยและทั่วโลก ล่าสุดบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแบตเตอรี่จากประเทศจีนอย่าง CATL ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยการเปิดตัวแบตเตอรี่เรือธงเจเนอเรชันล่าสุด

สำหรับผู้ใช้รถยนต์ EV ชาวไทยที่มักมีความกังวลเรื่องระยะทางในการขับขี่ (Range Anxiety) เทคโนโลยีใหม่นี้นับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่ง เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งนี้ทำให้ชุดแบตเตอรี่มีน้ำหนักที่เบาลง แต่สามารถส่งมอบระยะทางวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง 1,000 กิโลเมตร (621.4 ไมล์) ต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้ง

การจัดแสดงแบตเตอรี่ไฮบริด CATL Freevoy Super Hybrid Battery II ในงาน Tech Day ของบริษัท ก่อนงานแสดงรถยนต์ Auto China ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569
นายเกา หวน (Gao Huan) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ CATL ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญว่า แบตเตอรี่รุ่นใหม่ดังกล่าวมีชื่อว่า "คิริน" (Qilin) โดยอธิบายว่าแบตเตอรี่ Qilin ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจากบรรดาค่ายผู้ผลิตรถยนต์ ซึ่งในปัจจุบันกำลังเผชิญกับกฎระเบียบและข้อบังคับด้านประสิทธิภาพพลังงานที่ทวีความเข้มงวดมากขึ้น ทั้งในประเทศจีนและในตลาดต่างประเทศ

นอกจากความโดดเด่นของแบตเตอรี่ Qilin แล้ว สิ่งที่น่าจับตามองและน่าจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของคนยุคใหม่ได้อย่างตรงจุด คือการที่บริษัท CATL ยังได้เปิดตัวแบตเตอรี่รุ่นอัปเกรดอีกรุ่นที่มีชื่อว่า "เซินซิง" (Shenxing) ควบคู่กันไปด้วย

ความตื่นตาตื่นใจของแบตเตอรี่ Shenxing อยู่ที่ขีดความสามารถในการชาร์จพลังงานที่รวดเร็วอย่างก้าวกระโดด โดยแบตเตอรี่รุ่นนี้สามารถชาร์จประจุไฟจากระดับ 10% ไปจนถึง 98% ได้โดยใช้เวลาไม่ถึง 7 นาทีเท่านั้น

ชายคนหนึ่งกำลังถ่ายภาพการจัดแสดงแบตเตอรี่ไฮบริด CATL Freevoy Super Hybrid Battery II ในงาน Tech Day ของบริษัท ก่อนงานแสดงรถยนต์ Auto China ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569

อีกมุมของ CATL Shenxing Battery III

Gao Huan ซีทีโอของบริษัทผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีน นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในงาน Tech Day ของบริษัท ก่อนงานแสดงรถยนต์ Auto China ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569
การเปิดตัวทั้งนวัตกรรมแบตเตอรี่น้ำหนักเบาที่วิ่งได้ไกลระดับ 1,000 กิโลเมตร และเทคโนโลยีชาร์จด่วนพิเศษในเวลาเพียงไม่กี่นาที ถือเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆ ของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่ ตัดสินใจเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้

***สรุป 6 นวัตกรรมแบต CATL

ในภาพรวม CATL ใช้งาน Super Tech Day 2026 เป็นเวทีเปิดตัว 4 นวัตกรรมหลัก ที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ของรถ EV ตั้งแต่รถยนต์นั่งทั่วไป ไฮบริด รถแข่ง ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ/สลับแบตเตอรี่

ส่วนแรกคือ Third-generation Shenxing Superfast Charging Battery เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้เหล็กฟอสเฟตเป็นส่วนสำคัญ (LFP chemistry) ออกแบบมาเพื่อตลาดรถ EV วงกว้าง สามารถชาร์จด้วยอัตราเทียบเท่า 10C (ย่อมาจาก Capacity หรือความจุของแบตเตอรี่ ซึ่งมีจุดพึคสูงสุด 15C) สามารถชาร์จจาก 10% ถึง 90%+ ได้ในเวลาประมาณ 6 นาที 27 วินาที เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป บนระดับความปลอดภัยสูง

Yang Jun ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ CATL กล่าวในงาน Tech Day
ส่วนที่ 2 คือ Third-generation Qilin Battery เป็นแบตเตอรี่ NCM chemistry ซึ่งเป็นอีกประเภทของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ที่ใช้วัสดุผสม 3 ชนิดหลักในขั้วบวก (Cathode) คือ นิกเกิล (Nickel), โคบอลต์ (Cobalt) และ แมงกานีส (Manganese) ออกแบบมาสำหรับรถสมรรถนะสูง สามารถชาร์จเร็วระดับ 10C เทียบเท่า / peak 15C ระยะทางวิ่งเกิน 1,000 กม. (CLTC) มีเวอร์ชัน “Track” ที่ปล่อยพลังงานสูงถึง 3,000-4,000 แรงม้า

ส่วนที่ 3 คือ Qilin Condensed Battery เป็นแบตเตอรี่ semi-solid state / condensed matter technology ที่มี
พลังงานหนาแน่นสูงถึง 350 Wh/kg ระยะทางสูงสุด 1,500 กม. (CLTC) น้ำหนักเบา เหมาะกับรถหรูและสมรรถนะสูง ใช้เทคโนโลยีระดับการบิน

semi-solid state เป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นกลางระหว่าง แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบเหลว (Liquid Electrolyte) กับ แบตเตอรี่แบบ solid-state แบบเต็มรูปแบบ (All-Solid-State) ซึ่ง CATL เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า “Condensed Matter Technology” หรือ “Condensed Battery” ซึ่งมีหลักการทำงานที่รวมเอาจุดแข็งของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนปกติที่ใช้ electrolyte ที่เป็นของเหลว ช่วยให้ไอออนเคลื่อนที่เร็ว แต่เสี่ยงรั่วไหลและติดไฟง่าย กับ All-Solid-State ซึ่งใช้ electrolyte ที่เป็นของแข็ง 100% ทำให้ปลอดภัยสูงมาก แต่ผลิตยาก ชาร์จช้า และต้นทุนสูง ซึ่ง Semi-solid หรือ Condensed Matter จะใช้ electrolyte แบบกึ่งของแข็ง โดยยังคงมี electrolyte ของเหลวอยู่น้อยมาก (ประมาณ 5-10% หรือน้อยกว่า) หรืออยู่ในรูปแบบเจลที่เนื้อแน่น (condensed system) แทนที่จะเป็นของเหลว ทำให้ผลลัพธ์คือความสมดุลที่ดี ระหว่างความปลอดภัย พลังงานหนาแน่น และความสามารถในการผลิตในปริมาณมาก

Prosperity เครื่องบิน eVTOL ที่พัฒนาโดย AutoFlight จัดแสดงที่บูธ CATL ก่อนงาน Beijing International Automotive Exhibition (Auto China) ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วันที่ 24 เมษายน 2026
จุดเด่นของ Qilin Condensed Battery (CATL 2026) จึงอยู่ที่พลังงานหนาแน่นสูงมาก: 350 Wh/kg (cell level) และ 760 Wh/L (volumetric) โดยระยะทางวิ่งรถเก๋ง executive class สามารถวิ่งสูงสุด 1,500 กม. (CLTC) ขณะที่รถ SUV ขนาดใหญ่ สามารถทำระยะทางมากกว่า 1,000 กม. โดยไม่รั่วไหล ไม่ติดไฟง่าย ทั้งหมดอยู่ในกล่องไทเทเนียมอัลลอยด์จากเทคโนโลยีการบิน (aviation-grade) น้ำหนักแพ็คจึงต่ำกว่า 650 กก. สำหรับแพ็คขนาดใหญ่ ถือเป็นก้าวกระโดดของแบตเตอรี่เครื่องบินขนาดเล็ก ที่นำมาปรับใช้กับรถยนต์นั่งเป็นครั้งแรกในปี 2026

ส่วนที่ 4 คือ Second-generation Freevoy Super Hybrid Battery ออกแบบมาสำหรับรถปลั๊กอินไฮบริด (PHEV/EREV) ระยะทางไฟฟ้าล้วนสูงสุด 600 กม. เป็นแบตเตอรี่ Naxtra Sodium-Ion Battery ที่เริ่มผลิตในระดับ GWh (ขนาดใหญ่) ทนความหนาวจัดถึง -40°C ต้นทุนต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เหมาะกับสภาพอากาศเย็นและตลาดราคาประหยัด บริษัทได้เปิดตัวแผน Ultra-Swap / Choco-Swap และเครือข่ายชาร์จ-สลับแบตเตอรี่แบบบูรณาการทั่วประเทศจีน คาดว่าจะมีสถานีสลับแบตเตอรี่ 4,000 แห่งภายในสิ้นปี 2569.

ส่องสเปกเทพ CATL เปิดตัวแบตเตอรี่ EV วิ่งไกล 1,000 กม. ชาร์จเร็วใน 6 นาที
การจัดแสดงแบตเตอรี่ไฮบริด CATL Freevoy Super Hybrid Battery II ในงาน Tech Day ของบริษัท ก่อนงานแสดงรถยนต์ Auto China ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569
ชายคนหนึ่งกำลังถ่ายภาพการจัดแสดงแบตเตอรี่ไฮบริด CATL Freevoy Super Hybrid Battery II ในงาน Tech Day ของบริษัท ก่อนงานแสดงรถยนต์ Auto China ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569
อีกมุมของ CATL Shenxing Battery III
Gao Huan ซีทีโอของบริษัทผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีน นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในงาน Tech Day ของบริษัท ก่อนงานแสดงรถยนต์ Auto China ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569
+2