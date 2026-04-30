Google ไตรมาสแรก รายได้คลาวด์โต 63% ยอดสมัครสมาชิกทะลุ 350 ล้านราย

Alphabet บริษัทแม่ของ Google เผยผลประกอบการไตรมาส 1 เติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจย้ำความสำเร็จจากการลงทุนด้าน AI ที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในระดับโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการลูกค้าระดับองค์กร ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั่วไปที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน รายได้โฆษณาจาก Search เพิ่ม 19% จำนวนลูกค้าแบบสมัครสมาชิกทะลุ 350 ล้านราย
สำหรับข้อมูลที่น่าสนใจประกอบด้วย การเติบโตของ Google Cloud ที่ในไตรมาสนี้เติบโตขึ้นถึง 63% และทะลุหลัก 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นครั้งแรก ขณะที่ยอดคำสั่งซื้อที่รอการส่งมอบ (Backlog) เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แตะระดับ 4.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
จุดที่น่าสนใจคือ การมาของ Generative AI ช่วยดันให้รายได้จากยอดการใช้งานเพิ่มขึ้น 800% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่การเข้าซื้อกิจการ Wiz แพลตฟอร์มด้าน AI และระบบความปลอดภัยบนคลาวด์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สร้างผลงานได้ดีเกินคาด และเมื่อผสานกับระบบ Threat Intelligence ของ Google ทำให้บริษัทสามารถนำเสนอระบบป้องกันภัยทางไซเบอร์แบบ Agentic Defense ให้กับลูกค้ารายใหญ่อย่าง Deloitte และ Shell ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับรายได้จากธุรกิจ Search และโฆษณาอื่นๆ เติบโต 19% โดยฟีเจอร์ใหม่อย่าง AI Mode และ AI Overviews ช่วยเพิ่มยอดการใช้งานและการกลับมาค้นหาซ้ำของผู้ใช้ทั่วโลก โดย Google ประสบความสำเร็จในการลดความหน่วง (Latency) ของระบบ Search ลงกว่า 35% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และจากการอัปเกรดระบบเป็น Gemini 3 ทำให้ต้นทุนการตอบกลับของ AI พื้นฐานลดลงมากกว่า 30%
ปัจจุบันยอดผู้ใช้บริการแบบสมัครสมาชิก (Subsription) ทะลุ 350 ล้านบัญชี ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมี YouTube, Google One และแอป Gemini เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ซึ่งในฝั่งของผู้บริโภคยังมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือนการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษของ Google Maps ผู้ใช้สามารถสนทนากับ Maps เพื่อขอคำแนะนำเส้นทางและสถานที่ที่ตรงใจมากขึ้นด้วยพลังของ Gemini
ในส่วนของธุรกิจประมวลผลข้อมูล AI โมเดล First-party ของ Alphabet ประมวลผลโทเค็นมากกว่า 1.6 หมื่นล้านโทเค็นต่อนาที ผ่านการใช้งาน API โดยตรงจากลูกค้า ซึ่งการเปิดตัวชิป TPU 8t สำหรับการฝึกฝนโมเดล ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 2 เท่า) และ TPU 8i สำหรับการอนุมาน คุ้มค่าขึ้น 80%
ที่ผ่านมา Google เพิ่งมีการนำเสนอ Gemini 3.1 Pro & Flash Live ขยายขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์และการตอบสนองด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติ รองรับระบบแปลงเสียงเป็นข้อความถึง 70 ภาษา อัปเดตโมเดลด้านมัลติมีเดีย Lyria 3 สร้างสรรค์เพลงไปแล้วกว่า 150 ล้านเพลง, Nano Banana 2 แตะยอดสร้างรูปภาพ 1 พันล้านรูปได้อย่างรวดเร็ว และโมเดลวิดีโอ Veo 3.1 Lite รวมถึง Gemma 4 โมเดลแบบ Open Source ยอดฮิตที่มียอดดาวน์โหลดทะลุ 50 ล้านครั้งในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์
ปิดท้ายที่ YouTube ข้อมูลจากผู้ชมในสหรัฐฯ ใช้เวลากว่า 200 ล้านชั่วโมงต่อวันในการรับชมคอนเทนต์ผ่านทีวีในห้องนั่งเล่น ขณะที่แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นอย่าง Shorts มีช่องที่อัปโหลดคลิปถึง 10 ล้านช่องต่อวัน ส่วน Waymo & Wing บริการรถยนต์ไร้คนขับ Waymo ขยายการให้บริการครบ 11 เมืองใหญ่ในสหรัฐฯ และทำยอดให้บริการทะลุ 500,000 เที่ยวต่อสัปดาห์ ส่วนโดรนส่งของ Wing เดินหน้าจับมือกับพาร์ทเนอร์รายใหญ่อย่าง Walmart และ DoorDash เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง