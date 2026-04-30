ยอดใช้ ChatGPT Images 2.0 ในไทยพุ่ง 90% ติดท็อปโลก

การเปิดตัวของ ChatGPT Images 2.0 กำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในภูมิภาคเอเชีย โดยข้อมูลล่าสุดระบุว่า ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในตลาดที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัว เคียงคู่กับญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไต้หวัน เผยคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์สูงใช้ทั้งดูดวง-วิเคราะห์ทรงผม
Gabriel Goh หัวหน้าทีมนักวิจัย ChatGPT Images 2.0 ของ OpenAI กล่าวว่า พวกเรารู้สึกประทับใจมากที่เห็นคนไทยเปิดรับ ChatGPT Images 2.0 อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และนำไปใช้ได้จริง ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุดในเอเชีย ทั้งในด้านทัศนวัฒนธรรม (Visual Culture) และการแสดงออกทางออนไลน์”
“น่าสนใจมากที่ได้เห็นการทดลองใช้กับเรื่องความสวยความงาม ไลฟ์สไตล์ ไปจนถึงการทำสติกเกอร์ส่วนตัว อินโฟกราฟิก และการเล่าเรื่องผ่านภาพ ไอเดียที่น่าสนใจที่สุดบางอย่างไม่ได้มาจากเรา แต่มาจากผู้ใช้ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ขึ้นมาด้วยตัวเอง ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายที่สุด”
สำหรับสถิติการเติบโตที่น่าสนใจในประเทศไทย มีการใช้งาน ChatGPT Images 2.0 เติบโตกว่า 90% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนถึงการเปิดรับฟีเจอร์ใหม่ที่รวดเร็วและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนับตั้งแต่เปิดตัว และเมื่อเทียบกับการใช้งานในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า 70%
ทั้งนี้ 3 อันดับคำสั่ง (Prompts) ยอดฮิตของคนไทย ยังสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์และความเชื่อได้อย่างมีเอกลักษณ์ โดยคำสั่งที่ถูกใช้งานมากที่สุดในขณะนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์ทรงผม การวิเคราะห์ Personal Color และการอ่านลายมือ ตอกย้ำให้เห็นว่าคนไทยไม่เพียงแต่ตื่นตัวกับเทคโนโลยี AI แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือระดับโลกให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ และความชอบส่วนตัวได้อย่างกลมกลืนและสร้างสรรค์