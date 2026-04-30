เปิดทางย้าย 'DGA' กลับดีอี ดันรัฐบาลดิจิทัลรวมศูนย์ก่อนปีงบฯ70

เปิดทางดีลย้าย DGA กลับดีอี! 'ภราดร' ไม่ขัด 'ไชยชนก' ดึงงานรัฐบาลดิจิทัลรวมศูนย์ จ่อเข้า ก.พ.ม. ต้นเดือน พ.ค.69 ก่อนชง ครม.-กฤษฎีกา ปิดจ๊อบก่อนปีงบฯ70 เพิ่มสปีดรัฐดิจิทัล
น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนย้าย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA กลับมาสังกัดกระทรวงดีอีว่า นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี ได้ประชุมหารือร่วมกับ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบัน DGA อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเบื้องต้นทุกฝ่ายเห็นชอบในหลักการและไม่ขัดข้องต่อแนวทางดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการนำ DGA กลับมาอยู่ภายใต้กระทรวงดีอีจะช่วยให้การขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลของประเทศเดินไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น
ขณะที่ ขั้นตอนต่อจากนี้ กระทรวงดีอีจะต้องรวบรวมรายละเอียดจากบันทึกการประชุม รวมถึงความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งไปยังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้พิจารณาโครงสร้างและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการโอนย้ายหน่วยงาน ขณะเดียวกัน ประเด็นด้านกฎหมาย กระทรวงดีอียังต้องประสานงานร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีและ DGA เพื่อศึกษาแนวทางให้รอบด้าน โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากการอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีกลับมาอยู่ภายใต้กระทรวงดีอีให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่กระทบต่อภารกิจของหน่วยงาน
น.ส.แนน กล่าวว่า สำหรับกรอบเวลาการดำเนินการนั้น กระทรวงดีอีจะเร่งผลักดันเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกันแล้ว และเห็นตรงกันว่าการจัดวางหน่วยงานด้านดิจิทัลให้อยู่ในโครงสร้างที่สอดคล้องกัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลของประเทศ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนได้ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด เพราะยังต้องพิจารณาข้อกฎหมายและขั้นตอนทางราชการให้ครบถ้วน
"เรื่องนี้ทางรัฐมนตรีกับหน่วยงานได้หารือกันแล้ว และเห็นชอบในหลักการร่วมกันว่า หากจะโอนย้าย DGA กลับมากระทรวงดีอี ก็ไม่ขัดข้อง โดยกระทรวงดีอีจะดูข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การโอนย้ายสมบูรณ์ตามข้อกฎหมายและขั้นตอนต่างๆ แต่ยังบอกกรอบเวลาไม่ได้ว่าจะดำเนินการเสร็จเมื่อไร แต่คิดว่าจะทำให้เร็วที่สุด" น.ส.แนน กล่าว
ทั้งนี้ แหล่งข่าวจากกระทรวงดีอีเปิดเผยถึงขั้นตอนการโอนย้าย DGA จากสำนักนายกรัฐมนตรีมายังกระทรวงดีอีว่า หลังจากนี้ กระทรวงดีอีต้องรวบรวมความเห็นชอบจากการประชุมร่วมกัน เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (ก.พ.ม.) พิจารณา โดยคาดว่า ก.พ.ม. จะมีการประชุมประมาณต้นเดือน พ.ค.69
หลังจากได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ม. แล้ว กระทรวงดีอีจะรวบรวมเรื่องเพื่อเสนอขออนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของกฎหมายอย่างละเอียด ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่า หากขั้นตอนต่างๆ เป็นไปตามแผน คาดว่าภายใน 2 เดือน กระทรวงดีอีจะสามารถส่งเรื่องถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ เพื่อเดินหน้ากระบวนการทางกฎหมายให้ DGA กลับเข้ามาอยู่ภายใต้กระทรวงดีอี ก่อนเริ่มปีงบประมาณ 2570 ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการจัดระเบียบหน่วยงานด้านดิจิทัลของรัฐให้มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับนโยบายดิจิทัลระดับประเทศมากขึ้น