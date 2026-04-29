แกร็บ เปิดอินไซต์คนนอนดึก “ส้มตำ-ถุงยาง” ยอดพุ่ง เรียกรถคืนวันศุกร์-เสาร์โต 20%

แกร็บ (Grab) ประเทศไทย เผยข้อมูลอินไซต์พฤติกรรมผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มในช่วงเวลากลางคืน (21.00 – 05.00 น.) สะท้อนเทรนด์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ที่พึ่งพาแพลตฟอร์มดิจิทัลตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการเดินทาง การสั่งอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค พบสถิติที่น่าสนใจทั้งยอดเรียกรถช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่มสูงขึ้น ไปจนถึงสินค้าขายดีอย่าง "ส้มตำปูปลาร้า" และ "ถุงยางอนามัย" ที่มียอดสั่งซื้อรวมกันหลายแสนชิ้นต่อปี
นายพนมกร จิระเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า ช่วงเวลากลางคืนถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญที่มีการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลสูงไม่แพ้ช่วงกลางวัน แกร็บจึงเดินหน้าพัฒนาบริการและคัดสรรร้านค้ายามดึกเพื่อตอบโจทย์ "คนนอนดึก" (Night Owls) ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานกลางคืน นักศึกษา สายปาร์ตี้ หรือเกมเมอร์ ซึ่งการเจาะตลาดกลุ่มนี้ถือเป็นการขยายฐานลูกค้าเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สำหรับอินไซต์พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Grab ในช่วงกลางคืนที่น่าสนใจจาก 3 บริการ ทั้งเรียกรถ สั่งอาหาร และ สินค้าส่งด่วน มีดังนี้
- ยอดเรียกรถในช่วงสุดสัปดาห์ (ศุกร์-เสาร์) สูงกว่าวันธรรมดาถึง 20% โดยช่วงเวลาที่มีการใช้งานหนาแน่นที่สุดคือ 21.00 - 24.00 น. ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการใช้งานช่วงกลางคืนทั้งหมด
- บริการคนขับรถยนต์ส่วนตัว (GrabDriveYourCar) ได้รับความนิยมสูงสุดหลังเที่ยงคืน โดยเฉพาะในย่านสถานบันเทิงอย่าง สุขุมวิท ทองหล่อ-เอกมัย และเลียบด่วนรามอินทรา
- นักท่องเที่ยวชาวจีน อเมริกา และอังกฤษ นิยมใช้บริการเรียกรถไป-กลับสนามบิน และเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนชื่อดัง เช่น วอล์กกิ้งสตรีทพัทยา, วอล์กกิ้งสตรีทบางลา และเชียงใหม่ไนท์บาซาร์
- "ส้มตำปูปลาร้า" ครองแชมป์อันดับหนึ่งด้วยยอดสั่งกว่า 200,000 จานต่อปี ตามมาด้วยเมนูสตรีทฟู้ดและฟาสต์ฟู้ดตระกูลไก่ (ข้าวมันไก่, เบอร์เกอร์ไก่, ไก่ทอด)
- กว่า 70% ของออเดอร์กลางคืนเกิดขึ้นช่วง 21.00 - 24.00 น. โดยเครื่องดื่มยอดนิยมที่ถูกสั่งมาเติมพลังคือ "ชาไทย" (120,000 แก้วต่อปี) รองลงมาคือ โกโก้เย็น และชาเขียว
- สินค้ากลุ่มมิกเซอร์อย่าง น้ำดื่ม น้ำอัดลม และโซดา ครองแชมป์ 3 อันดับแรกที่ขายดีที่สุด รวมถึง "ไพ่และเกมการ์ด" ที่ได้รับความนิยมในการสั่งไปเล่นสังสรรค์
- "ถุงยางอนามัย" ยังคงเป็นสินค้ายอดฮิตยามดึกด้วยยอดสั่งซื้อกว่า 300,000 ชิ้นต่อปี นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ไอทีอย่าง สายชาร์จ/หัวชาร์จ รวมถึงกระดาษ A4 สำหรับนักศึกษาที่ปั่นงานด่วน
ที่น่าสนใจคือกลุ่มนักท่องเที่ยวนิยมสั่งกลางดึกคือ "เครื่องดื่มชูกำลัง" เพื่อเติมพลังสำหรับการท่องเที่ยวและแก้อาการ Jet Lag
ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นยอดขายและเจาะกลุ่มคนนอนดึก แกร็บได้อัดแคมเปญโปรโมชัน มอบส่วนลดสูงสุด 15% สำหรับบริการ GrabFood, GrabMart, เรียกรถ และ GrabExpress ในช่วงเวลา 21.00 - 05.00 น. เพียงกรอกโค้ด “NIGHT” ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2569