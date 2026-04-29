AIS - ภาครัฐ ส่งทีมวิศวกรลุยจัดระเบียบสายสื่อสารบนถนนลาดพร้าว

AIS ผนึกกำลังกับ สำนักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารและรื้อถอนเสาไฟฟ้าบนถนนลาดพร้าว ในช่วงถนนรัชดาภิเษก – ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ภายใต้โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
โดยการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจในการยกระดับภูมิทัศน์เมืองให้เป็นระเบียบ ปลอดภัย และน่าอยู่ยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เสริมความอุ่นใจให้ประชาชน และเติมภาพลักษณ์เมืองให้ดูทันสมัยสวยงามมากขึ้น ขณะเดียวกัน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนยังนับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ให้ตอบโจทย์ทั้งด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนเมืองในระยะยาว
ในฐานะผู้นำโครงข่ายดิจิทัลอัจฉริยะของไทย AIS พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย ทันสมัย และเป็นมิตรกับชุมชน พร้อมช่วยขับเคลื่อนเมืองไทยไปสู่อนาคตที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน