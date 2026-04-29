ทรู ผนึก กฟน. นำสายสื่อสารลงดิน ถนนลาดพร้าว

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสานต่อภารกิจพลิกโฉมกรุงเทพมหานคร ผนึกความร่วมมือกับ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กสทช. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพันธมิตร ลุยปฏิบัติการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ถนนลาดพร้าว (ตั้งแต่ ถ.รัชดาภิเษก - ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม) รวมระยะทางทั้ง 2 ฝั่ง 8.40 กิโลเมตร
โดยมี นายราเชนทร์ อันเวช รองผู้ว่าการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายประถมพงศ์ ศรีนวล ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. และ นายกนกศักดิ์ นิ่มนวลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจและสาธารณูปโภค บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่นร่วมลงพื้นที่ เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อคืนทัศนียภาพที่สวยงาม เสริมความปลอดภัยให้ประชาชน และวางรากฐานสู่การเป็นมหานครอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม
ความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของทรูในฐานะผู้ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ที่ทำงานร่วมกับภาครัฐและทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการจัดระเบียบภูมิทัศน์เส้นทางเศรษฐกิจของเมืองให้เป็นระเบียบสวยงาม ปลอดภัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนกรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็นเมืองต้นแบบที่ทันสมัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน