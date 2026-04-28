แลกพอยท์ ต้องใช้ได้จริง ‘PointX’ ปรับแผนดึงลูกค้าใช้เพิ่ม

PointX แพลตฟอร์มสะสมคะแนนเพื่อสร้างประสบการณ์ลูกค้าธนาคาไทยพาณิชย์ ตั้งเป้าเปลี่ยน “พอยท์ที่ถูกลืม” ให้กลายเป็นมูลค่าที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมประกาศความร่วมมือ Expedia เปิด “XTravel” ใช้แลกคะแนนแลกตั๋วเครื่องบินและพักผ่อนได้ทั่วโลกแบบไร้รอยต่อ
กฤตธี มโนลีหกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พอยท์เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้บริโภคในปัจจุบันคือการมีพอยท์สะสมกระจัดกระจายอยู่ตามแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่งหลายคนปล่อยทิ้งไว้จนหมดอายุ PointX จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยทำหน้าที่รวมพอยท์ให้เป็นก้อนใหญ่ และนำไปใช้จ่ายได้จริง
ข้อมูลจากไตรมาส 1 ปี 2569 สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้พอยท์เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน โดยภาพรวมการใช้พอยท์เติบโตกระโดดถึง 217% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยพบว่า 43% นำพอยท์ไปแลก Cashback และชำระบิลบัตรเครดิต 29% นำไปแลกสินค้าและ e-Coupon แบรนด์ชั้นนำ อีก 16% นำไปแลกไมล์สะสมสายการบิน
ขณะเดียวกัน หลังการเปิดตัวการสแกนจ่ายด้วยพอยท์ผ่าน QR Code บน PointX เป็นรายแรก มีอัตราการเติบโตขึ้น 123% เช่นเดียวกับการช้อปออนไลน์บน X Store เติบโตกว่า 113% นอกจากนี้ PointX ยังพบตัวเลขการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งจำนวนผู้ใช้งานที่นำพอยท์มาแลกเพิ่มขึ้น 14% ความถี่ในการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้น 56% และมูลค่าการแลกคะแนนต่อครั้งเพิ่มขึ้น 100%
สำหรับในปี 2569 PointX จะขับเคลื่อนเพื่อส่งมอบความคุ้มค่า เพิ่มทางเลือก และความยืดหยุ่น ผ่าน 3 มิติหลัก ได้แก่ Group Connectivity ดึงศักยภาพฐานลูกค้าภายในกลุ่ม SCBX กว่า 17 ล้านราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ SCB EASY, บัตรเครดิต CardX, บัตรเดบิต ไปจนถึงกลุ่ม SCB Wealth ให้สามารถรับและรวมพอยท์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด
ตามด้วย Partner Connectivity เดินหน้าเชื่อมระบบกับ Loyalty Platform จากหลากอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันรองรับการโอนพอยท์ร่วมกับพาร์ทเนอร์แล้วกว่า 10 แบรนด์ ครอบคลุมทั้งกลุ่มค้าปลีก กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มโทรคมนาคม และล่าสุดคือกลุ่มการเดินทาง รวมถึง Omni-Channel Connectivity ยกระดับประสบการณ์การใช้พอยท์ให้ไร้รอยต่อ ทั้งรูปแบบออนไลน์ผ่าน e-Voucher และ X Store รวมถึงออฟไลน์ผ่านฟีเจอร์ Scan & Pay
อีกหนึ่งเทรนด์ที่มาแรงคือการใช้พอยท์เพื่อการท่องเที่ยว PointX จึงได้ประกาศความร่วมมือกับ Expedia Group เปิดตัวแพลตฟอร์ม XTravel ที่ฝังอยู่ภายในแอปพลิเคชันโดยตรง โดยแพลตฟอร์มนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลโรงแรมและเที่ยวบินทั่วโลกของ Expedia
ภายใต้จุดเด่นคือ “การแลกพอยท์แบบไม่มีขั้นต่ำ” และยังสามารถใช้พอยท์ผสมกับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้ทันที พร้อมกับการเปิดตัว PointX ได้ส่งแคมเปญ "PointX เที่ยวไทย... ซัพพอร์ตค่าที่พัก" มอบพอยท์คืน (Point Back) สูงสุดถึง 50,000 PointX เมื่อจองที่พักในประเทศผ่าน XTravel ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้
ทั้งนี้ บทบาทของ PointX ภายใต้ SCBX คือการเป็น "Enabler" หรือ Redemption Platform อย่างเต็มรูปแบบ โมเดลธุรกิจของแอปพลิเคชันจะสร้างรายได้จากส่วนต่าง เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนคะแนนกับพาร์ทเนอร์ ดังนั้นการผลักดันให้เกิดการใช้จ่ายและการเบิร์นพอยท์ที่ง่ายและคุ้มค่าที่สุด จึงไม่ใช่แค่การดึงดูดให้ลูกค้ามาทำธุรกรรมหรือฝากเงินเท่านั้น แต่เป็นกลยุทธ์สำคัญของ SCBX ในการสร้าง Customer Satisfaction และกระชับความผูกพัน กับผู้บริโภค