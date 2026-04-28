ทรู คลิกไลฟ์ ชู Learning Ecosystem อัปเดตเทรนด์การศึกษาและเสริมศักยภาพครูผู้สอน

เมื่อโลกการศึกษาขับเคลื่อนด้วย AI และเทคโนโลยี โรงเรียนเอกชนต้องแข่งขันมากกว่าชื่อเสียงหรือผลการเรียน แต่ต้องพิสูจน์คุณภาพการเรียนรู้และความพร้อมของผู้เรียนสู่อนาคต ทรู คลิกไลฟ์ ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนเอกชนไทย นำโดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และผู้อำนวยการด้านการศึกษา ทรู คลิกไลฟ์ เดินหน้าจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทรู คลิกไลฟ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “Driving Success for Private Schools” เพื่อเสริมศักยภาพครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเครือข่ายทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 550 คน ทั่วประเทศ จากโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ครอบคลุม 5 หลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน โรโบติกส์ และดนตรี ตั้งระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยม เวทีดังกล่าว เปิดโอกาสให้โรงเรียน ได้อัปเดตเทรนด์การศึกษา แลกเปลี่ยนมุมมอง ต่อยอดแนวคิด และค้นหาแนวทางใหม่ในการพัฒนาโรงเรียนผ่าน Learning Ecosystem ครบวงจร เพื่อยกระดับศักยภาพโรงเรียนเอกชนให้ก้าวทันการศึกษาโลกยุคดิจิทัล
โลกการศึกษากำลังมุ่งไปทางไหน
ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และผู้อำนวยการด้านการศึกษา ทรู คลิกไลฟ์ ร่วมถ่ายทอดมุมมองในหัวข้อ “The Next Generation Schools จากมาตรฐานโลกสู่การยกระดับโรงเรียนไทย” โดยชี้ว่า โลกการศึกษากำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Outcome-based Education โรงเรียนจึงต้องก้าวสู่การเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต" ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นำ ไปใช้ได้จริง ควบคู่กับพัฒนาทักษะแห่งอนาคตและการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม ทรู คลิกไลฟ์ จึงมุ่ง พัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning Ecosystem)ครบวงจร เพื่อสนับสนุนโรงเรียนเอกชนในเครือข่ายให้สามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน 5 นวัตกรรมมากว่า 18 ปี ครอบคลุมทั้งหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน และการพัฒนาครู โดยปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ และในปีนี้มีโรงเรียนใหม่เข้าร่วมเพิ่มอีก 23 แห่ง สะท้อนความเชื่อมั่นของภาคการศึกษาเอกชนต่อแนวทางดังกล่าว
พร้อมกันนี้ นายอนุสรณ์ ดำรงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา หน่วยงานทรู คลิกไลฟ์ ได้ร่วมเผยทิศทาง True Click Life Strategic Roadmap 2026 ตอกย้ำบทบาทของทรู คลิกไลฟ์ ในฐานะพันธมิตรที่โรงเรียนไว้วางใจ ที่เชื่อมต่อทั้งด้านหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน แพลตฟอร์มอัจฉริยะ การพัฒนาครู การเสริมมุมมองให้ผู้บริหาร ตลอดจนกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง Future Skills ให้กับผู้เรียนอย่างรอบด้าน โดยในปีนี้ได้ต่อยอดเครื่องมือใหม่แบบจัดเต็ม ทั้งหลักสูตรสองภาษา วิชาการเงิน กิจกรรมเสริมทักษะสู่โลกจริง และแอปพลิเคชัน G-CONNECT โฉมใหม่
โรงเรียนจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไรในยุคการแข่งขันสูง
นายรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด และบริษัท มิชชั่น ทู เดอะ มูน มีเดีย จำกัด ชวนผู้บริหารโรงเรียนมองไปข้างหน้าว่า โลกการทำงานในอนาคตกำลังมองหาคนแบบไหน และโรงเรียนควรเตรียมเด็กอย่างไรให้พร้อมสำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นายพงศธร ธนบดีภัทร เจ้าของช่องธุรกิจ Nop Pongsatorn ชวนผู้บริหารกลับมาทบทวนว่า จุดแข็งของโรงเรียนคืออะไร และจะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็น Positioning ที่ชัดเจนได้อย่างไร เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดการศึกษายุคใหม่ นอกจากนี้ นายสืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลจาก VCommerce ยังช่วยเปิดมุมมองใหม่ในการใช้ AI และข้อมูล มาต่อยอดการสื่อสาร การตลาด และดึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนมาสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังอัปสกิลการจัดการเรียนการสอน การใช้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ และการสร้างชั้นเรียนคุณภาพ เพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ให้ตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่เพื่อสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
G-CONNECT โฉมใหม่ เทคโนโลยีรวมทุกโซโลชั่น เสริมศักยภาพการบริหาร
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือการอัปเดต G-CONNECT แพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ช่วยเชื่อมโลกของการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนไว้ในที่เดียว ครอบคลุมทั้งการวางแผนการสอน การจัดการชั้นเรียน การติดตามผลการเรียน การสื่อสารระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมถึงการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้และข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยลดภาระงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และคืนเวลาให้ครูได้กลับไปโฟกัสกับการดูแลผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
โรงเรียนแห่งอนาคต ต้องเริ่มจากวันนี้
ทรู คลิกไลฟ์ ยังมุ่งยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล ผ่านการสร้างทักษะที่โลกอนาคตต้องการจริง ทั้งด้านเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา และคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ควบคู่กับการพัฒนาครูและผู้บริหารให้ก้าวทันเทรนด์การศึกษา เทคโนโลยี และ AI อยู่เสมอ เพราะในโลกการศึกษายุคใหม่ โรงเรียนที่พร้อม คือโรงเรียนที่มี “ระบบนิเวศการเรียนรู้ครบวงจร” มีเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีความสามารถในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ทักษะแห่งอนาคตได้อย่างแท้จริงโรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ สามารถติดต่อได้ที่ 08-9116-0239 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com