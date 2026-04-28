1 สัปดาห์ ChatGPT Images 2.0 ประทับใจทุกคน?

โอเพ่นเอไอ (OpenAI) เปิดตัว ChatGPT Images 2.0 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2026 ถือเป็นก้าวสำคัญของการสร้างภาพด้วย AI ที่เปลี่ยนจาก “สร้างภาพตามคำสั่ง” เป็น “คิดและวางแผนก่อนสร้าง”
โมเดลใหม่นี้ใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า gpt-image-2 และพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ ChatGPT และ Codex ทุกคน ซึ่งทันทีที่ประกาศ โดยผู้ใช้แบบชำระเงิน (Plus/Pro) จะเข้าถึงโหมด “Thinking” และฟีเจอร์ขั้นสูงกว่า เช่น การสร้างภาพหลายภาพพร้อมกันในคุณภาพสูง
ภายใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ชุมชน AI ทั่วโลกทดสอบโมเดลนี้อย่างเข้มข้น ทั้งบน Reddit, YouTube, X (Twitter) และสื่อเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น Wired, TechCrunch, VentureBeat, Engadget และ DataCamp ผลลัพธ์ที่ออกมาสร้างความประทับใจ โดยเฉพาะความสามารถในการเรนเดอร์ข้อความที่ชัดเจน การเข้าใจบริบทซับซ้อน และการสร้างภาพที่นำไปใช้งานได้จริง ทั้งในการทำงานอาชีพและชีวิตประจำวัน
***จุดเด่นหลักของ ChatGPT Images 2.0
โหมด “Thinking” หรือความสามารถในการคิดและวางแผนก่อนสร้างภาพ คือฟีเจอร์เด่นที่ OpenAI เน้นย้ำ โมเดลไม่ใช่แค่สร้างภาพทันที แต่จะใช้เวลาวางแผนโครงสร้างภาพ วิเคราะห์ prompt และค้นหาข้อมูลจากเว็บในบางกรณี รวมถึงตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนสร้าง จึงทำให้ภาพออกมาถูกต้องและสอดคล้องกับคำสั่งมากขึ้น
OpenAI เรียกสิ่งนี้ว่า “visual thought partner” ซึ่งแซม อัลท์แมน (Sam Altman) ซีอีโอ OpenAI กล่าวเปรียบเทียบว่าพัฒนาการนี้เหมือนการกระโดดจาก GPT-3 ตรงไป GPT-5 เลยทีเดียว
***เรนเดอร์ข้อความและตัวอักษรแม่นยำ
ปัญหาเรื้อรังของโมเดลภาพ AI ก่อนหน้านี้คือตัวอักษรเพี้ยน โดยเฉพาะตัวอักษรขนาดเล็ก ป้ายชื่อ หรือเมนู Images 2.0 แก้ปัญหานี้ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สามารถสร้างเมนูร้านอาหาร ไอคอน UI สไลด์ PowerPoint อินโฟกราฟิก หรือข้อความหนาแน่นที่มีความชัดเจนและอ่านได้จริง
นอกจากนี้ยังรองรับภาษา non-Latin ที่ไม่ใช่อักษรภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮินดี และเบงกาลี แม้บางรีวิวระบุว่ายังอาจมีปัญหาเล็กน้อยกับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในบางกรณี
หลายรีวิวชี้ว่า ChatGPT Images 2.0 สร้างภาพหลายภาพจาก prompt เดียว (multi-image generation) ได้สูงสุด 8 ภาพ โดยรักษาความสอดคล้องของตัวละคร วัตถุ และสไตล์ไว้ได้
นอกจากนี้ยังสร้างชุดภาพต่อเนื่อง เช่น มังงะ หนังสือการ์ตูน สไลด์นำเสนอ แผนที่ floor plan หรือชุดภาพผลิตภัณฑ์หลายมุม โดยรองรับอัตราส่วนภาพตั้งแต่ 3:1 ถึง 1:3 และความละเอียดสูงสุด 2K เมื่อทำผ่าน API เรียกว่าสร้างภาพกริดและชุดภาพขนาดใหญ่ได้ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับโมเดลก่อนหน้า
ที่สำคัญ การอัปโหลดภาพแล้วสั่งแก้ไขด้วยภาษาธรรมชาติก็ทำได้ละเอียด เช่น เปลี่ยนพื้นหลัง เพิ่ม/ลบวัตถุ ปรับสไตล์ หรือสร้างเวอร์ชันใหม่หลายแบบ โมเดลใหม่นี้รักษารายละเอียดต้นฉบับได้ดีกว่าเดิม
กรณีที่ถูกยกมาเป็นตัวอย่างคือการสร้างโฆษณา กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย หรือสื่อการตลาดในขนาดต่างๆ
ทำแผนผังพื้น ภาพประกอบวิทยาศาสตร์ แผนที่ หรืออธิบายแนวคิดซับซ้อน พบว่า ChatGPT Images 2.0 สร้างภาพสไตล์ต่างๆ ได้ดี ทั้งการ์ตูนมังงะ พิกเซลอาร์ต ภาพถ่ายสมจริง หรือภาพประกอบหนังสือ รองรับการสร้างภาพจากสเก็ตช์คร่าวๆ หรือโน้ตข้อความแล้วแปลงเป็นภาพที่ชัดเจน
โมเดลนี้ยังมีให้ใช้งานผ่าน API ในชื่อ gpt-image-2 สำหรับนักพัฒนา และผสานกับเครื่องมืออื่นๆ ได้ด้วย
สำหรับผู้ใช้ทั่วไป สามารถใช้งานได้ฟรีใน ChatGPT แต่มีขีดจำกัดจำนวนภาพ ขระที่ผู้ใช้ Plus / Pro: เข้าถึงโหมด Thinking เต็มรูปแบบ สร้างภาพหลายภาพคุณภาพสูง และจำนวนภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัย OpenAI ระบุใน System Card ว่ามีการป้องกันการสร้างภาพที่อาจละเมิดหรืออันตรายเพิ่มเติม และบางครั้งโมเดลอาจยังสร้างข้อผิดพลาดเล็กน้อยใน prompt ที่ซับซ้อนมากๆ หรือภาษาบางภาษา นอกจากนี้ยังอาจมีปัญหากับรายละเอียดทางกายภาพที่ซับซ้อนมาก เช่น การพับกระดาษ origami หรือวัตถุในมุมแปลก
ตลอดเวลาภายใน 7 วันหลังเปิดตัว โลกได้เห็นรีวิว วิดีโอทดสอบ และตัวอย่างภาพถูกเผยแพร่ออกมาอย่างล้นหลาม ผู้ใช้หลายคนบอกว่าภาพที่ได้ สามารถนำไปใช้งานได้จริงในงานอาชีพ ไม่ใช่แค่ภาพสวยๆ สำหรับโพสต์บนโซเชียล
นอกจากนี้ บางรีวิวยังเปรียบเทียบกับโมเดลอื่นและชื่นชมในด้านความเข้าใจ prompt การเรนเดอร์ข้อความ และความสอดคล้องของภาพหลายชุด
Sam Altman และทีม OpenAI โพสต์ตัวอย่างภาพที่น่าประทับใจ โดยเน้นย้ำว่าโมเดลนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สร้างสิ่งที่มีทั้งความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้น ซึ่งในอนาคตของการสร้างภาพด้วย AI เชื่อว่า ChatGPT Images 2.0 จะไม่ใช่แค่การอัปเดตเล็กๆ แต่เป็นการเปลี่ยนแนวคิดให้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยคิดและสร้างภาพที่เข้าใจบริบทและความต้องการของผู้ใช้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ดังนั้นใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ต้องถือว่าเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของศักยภาพ เพราะผู้ใช้ทั่วโลกยังคงทดลองและค้นพบวิธีใช้งานใหม่ได้ในทุกวัน.