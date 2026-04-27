AIT ผนึกกำลัง สวทช. และสภาดิจิทัลฯ ลงนาม MOU ยกระดับ Data & AI ขับเคลื่อนอธิปไตยเทคโนโลยีไทย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพ Data & AI และการต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้งานจริง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
พิธีลงนามความร่วมมือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมีผู้บริหารจากทั้ง 3 หน่วยงานร่วมลงนาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท ประธานสภาดิจิทัลฯ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. และ ศาสตราจารย์ ไผ่-ฉี ลี (Prof. Phai-Chi Li) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง 3 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานสภาดิจิทัลฯ ดร.ชัย วุฒิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศาสตราจารย์ สิทธารถ กันติลาล จาบาเด (Prof. Siddharth Kantilal Jabade) รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งสะท้อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการผสานองค์ความรู้ด้านงานวิจัย เทคโนโลยี เครือข่ายธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างครบวงจร
ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “โอกาสธุรกิจไทยยุค AI” ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองโดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์ จากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) คุณสุทธิพงษ์ คุรุหงษา จาก Digital Dialogue คุณเอกราช ปัญจวีณิน จาก ทรู คอร์ปอเรชั่น คุณทนงเกียรติ สุขวัฒน์ จาก โกซอฟท์ และ ดร.อธิป อัศวานันท์ จากสภาดิจิทัลฯ มาร่วมฉายภาพทิศทางนโยบาย การกำกับดูแล AI อย่างมีความรับผิดชอบ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและการพัฒนาบุคลากร
นอกจากนี้ ยังมีการเจาะลึกด้านการนำ AI มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี ศ. ดร. มงคล เอกปัญญาพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AIT AI Center) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ AI อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศและภูมิภาค ผ่านแนวคิด Smart City ที่ครอบคลุม Smart Mobility, Smart Living, Smart Environment และ Smart People ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในมิติต่าง ๆ ทั้งการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยขึ้น การใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทักษะของผู้คนให้มีความพร้อมในยุคดิจิทัล อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้านคุณพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช จากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มาร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการใช้ AI เพื่อป้องกันภัยคุกคามสำหรับเด็กและกลุ่มเปราะบาง อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลและความปลอดภัยให้กับสังคมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืน