ทรู ผนึก OYMotion ผุดนวัตกรรม Neuro AI Tech สร้างมาตรฐานใหม่สาธารณสุขไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความร่วมมือกับ OYMotion ผู้นำนวัตกรรมระดับโลกด้านเทคโนโลยีระบบประสาท พัฒนานวัตกรรม Neuro AI Technology มุ่งยกระดับวิถีการทำกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ผสานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ชั้นนำของไทย เข้ากับเทคโนโลยี BCI (Brain-Computer Interface) ที่ทำงานร่วมกับ AI และแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (Data Platform) เพื่อสั่งการอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมอัจฉริยะ ผ่านเครือข่ายทรู เปลี่ยน "ความคิด" ให้เป็น "คำสั่ง" ช่วยกระตุ้นวงจรประสาทสมองสั่งงานกล้ามเนื้อให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้สมองเกิดการเรียนรู้ใหม่และฟื้นตัวได้เร็วกว่ากายภาพบำบัดแบบเดิม ซึ่งจะบรรเทาภาระของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดที่ขาดแคลน และลดข้อจำกัดด้านต้นทุนการรักษาในระบบสาธารณสุข ที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าถึงบริการฟื้นฟูร่างกายอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองและผู้ที่มีความจำเป็นในการฟื้นฟูสมรรถภาพแขนและขา อาทิ ผู้ป่วยอัมพาต หรือผู้ที่สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว พร้อมฟื้นคืนการเคลื่อนไหวให้ผู้ป่วยมีอิสระและคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยนวัตกรรม Neuro AI Tech อยู่ระหว่างการพัฒนาและต่อยอดทดลองใช้งานจริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย เพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลสำเร็จของนวัตกรรมจะสามารถขยายผลใช้งานในสถานพยาบาลและเครือข่ายระบบสาธารณสุขในวงกว้างได้ในอนาคต สร้างมาตรฐานใหม่ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย เพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้าน NeuroTech ของประเทศไทย


การร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการผสานความแข็งแกร่งของทั้งสององค์กรอย่างลงตัว ทั้งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับสูงของ OYMotion ที่เป็นหัวใจสำคัญทางเทคโนโลยีในการถอดรหัสสัญญาณระบบประสาทจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดคลื่นสมองและสัญญาณกล้ามเนื้อ ทำงานร่วมกับระบบนิเวศดิจิทัลของทรู คอร์ปอเรชั่น ทั้งเทคโนโลยี AI และ Data Platform เชื่อมต่อสัญญาณและข้อมูลผ่านเครือข่ายทรู เพื่อถ่ายทอดคำสั่งจากสมองของผู้ป่วยสู่อุปกรณ์หุ่นยนต์หรืออวัยวะเทียมให้เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำเสมือนอวัยวะจริง เกิดเป็นนวัตกรรมจากห้องวิจัยที่จะนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยเพื่อพิสูจน์ผลลัพธ์ของการใช้งานในสภาพแวดล้อมการรักษาพยาบาลจริง พร้อมตั้งเป้านำผลสำเร็จไปต่อยอดขยายการใช้งานในระบบสาธารณสุขระดับประเทศต่อไป


นวัตกรรม Neuro AI Tech ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยและสังคมไทย ครอบคลุม 4 มิติ คือ 1) ผู้ป่วยได้รับการดูแลและฟื้นฟูที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น เพิ่มพูนกำลังใจให้ผู้ป่วยในการฟื้นฟูสุขภาพและสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงเดิม 2) บุคลากรทางการแพทย์สามารถนำข้อมูลการทำงานของสมอง มาวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการรักษาแบบเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระการดูแลและกายภาพบำบัด ช่วยให้แพทย์สามารถมุ่งเน้นการวินิจฉัยที่ซับซ้อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3) สถานพยาบาล สามารถขยายการดูแลและให้บริการผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นในระดับมหภาค ขณะที่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาล และ 4) ขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทย สร้างมาตรฐานใหม่ด้านการฟื้นฟูดูแลสมรรถภาพร่างกาย เป็นเครื่องมือให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปต่อยอดความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด


คุณเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ OYMotion ในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำเทเลคอม-เทคคอมปานีไทย ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อว่า เทคโนโลยีที่ทรงพลัง คือ เทคโนโลยีที่สามารถสร้างคุณค่าเชิงบวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่จะบูรณาการความเชี่ยวชาญของสถาบันการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำของไทย เข้ากับ ความเชี่ยวชาญของ OYMotion เทคโนโลยี Neuro AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่มีคุณภาพและแม่นยำที่สุด การผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแพทย์ไทยเข้ากับเทคโนโลยี NeuroTech ระดับโลก จะเป็นหัวใจสำคัญที่ผลักดันให้ระบบสาธารณสุขด้านการกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของไทยก้าวล้ำสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน NeuroTech ที่แข็งแกร่ง”


คุณนี หัวเหลียง ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OYMotion กล่าวว่า “OYMotion มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ระบบประสาทขั้นสูง (Advanced Neural Sensing) เทคโนโลยีการจดจำสัญญาณประสาทด้วย AI (AI-based Nerve Signal Recognition) และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์ (Brain-Computer Interface Technologies) เรามุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และด้วยการผสานความเชี่ยวชาญของเราทั้งด้านประสาทวิทยาศาสตร์ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพอัจฉริยะ เข้ากับศักยภาพของศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ทรู คอร์ปอเรชั่น เรามุ่งหวังที่จะช่วยยกระดับระบบสาธารณสุขในประเทศไทย และเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือนี้จะพลิกโฉมการทำกายภาพบำบัดแบบดั้งเดิมไปสู่ประสบการณ์ที่ชาญฉลาดและไร้รอยต่อยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานใหม่ของประเทศในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ”


ทรู ผนึก OYMotion ผุดนวัตกรรม Neuro AI Tech สร้างมาตรฐานใหม่สาธารณสุขไทย
ทรู ผนึก OYMotion ผุดนวัตกรรม Neuro AI Tech สร้างมาตรฐานใหม่สาธารณสุขไทย
ทรู ผนึก OYMotion ผุดนวัตกรรม Neuro AI Tech สร้างมาตรฐานใหม่สาธารณสุขไทย
ทรู ผนึก OYMotion ผุดนวัตกรรม Neuro AI Tech สร้างมาตรฐานใหม่สาธารณสุขไทย
ทรู ผนึก OYMotion ผุดนวัตกรรม Neuro AI Tech สร้างมาตรฐานใหม่สาธารณสุขไทย
