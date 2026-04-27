“AI for Teachers” ไมโครซอฟท์ อัปสกิลครูไทยกว่า 1.6 แสนคน

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ประกาศความสำเร็จโครงการ “AI for Teachers” นำ AI สู่ห้องเรียน เผยตัวเลขครูผ่านการอบรมกว่า 1.6 แสนคน ขยายผลสู่ผู้เรียนทะลุ 3.3 ล้านคนทั่วประเทศ ชี้ AI ช่วยลดภาระงานครูได้ถึง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมเดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็น AI First Nation
สำหรับโครงการ “AI for Teachers” จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2568 ถึงมีนาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับบุคลากรทางการศึกษาของไทย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม
โดยมีครูเข้าร่วมและผ่านเกณฑ์การอบรมสูงถึง 160,507 คน (รับใบประกาศนียบัตรแล้ว 135,560 คน) และสามารถนำความรู้ไปขยายผลต่อนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาได้มากถึง 3,326,065 คน
คาโรไลน์ แม็กกราธ ผู้อำนวยการด้านทักษะ AI ประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า ไมโครซอฟท์ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาใช้ในห้องเรียนอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ผ่านเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้และมีกรอบการใช้งานที่ชัดเจน และขยายผลกระทบในวงกว้างผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรในแต่ละประเทศที่เข้าใจบริบทด้านวัฒนธรรม หลักสูตร และนโยบายการศึกษา
จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,414 คนทั่วประเทศ พบข้อมูลเชิงสถิติที่น่าสนใจ
- 99.7% ระบุว่า AI ช่วยลดช่องว่างทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เรียนรู้ช้าหรือมีข้อจำกัดด้านภาษา
- 98% มีความมั่นใจในการใช้ AI มากขึ้น และระบุว่า AI ช่วยลดภาระงานลงได้เฉลี่ยถึง 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เทียบเท่า 153,000 ชั่วโมงต่อปี หรือเท่ากับมีครูทำงานเต็มเวลาเพิ่มขึ้น 95 คน
- 94.8% พบว่านักเรียนสามารถใช้งาน AI ได้อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยมากขึ้น
- 88.6% ของโรงเรียนที่เข้าร่วม มีนโยบายหรือกำลังจัดทำนโยบายด้าน AI อย่างเป็นทางการ
- 76.3% เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านการมีส่วนร่วมและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
ชนิกานต์ โปรณานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกลุ่มธุรกิจภาครัฐฯ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย เสริมว่า การพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น AI First Nation โดยโครงการนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า AI สามารถเข้ามาเป็น 'ผู้ช่วยคนสำคัญ' ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระให้คุณครูได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์ กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่าย ยืนยันที่จะเดินหน้าส่งเสริมการศึกษาไทยในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยสถาบันการศึกษาและครูผู้สอนสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือและแหล่งความรู้ด้าน AI ได้ที่โครงการ AI Skills for Educators เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน