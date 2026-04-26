ASUS ผนึกนวัตกรรม NVIDIA จุดพลังประมวลผล AI ระดับชาติ ติดอันดับ Top 40 ซูเปอร์คอมพิวเตอร์โลก พร้อมก้าวสู่ตลาดไทยปี 2569

บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำสะสมพลังประมวลผลกว่า 137 เพตาฟล็อปส์ทั่วโลก บรรลุ PUE 1.18 มาตรฐานพลังงานใหม่ของ HPC พร้อมประกาศแผนส่งมอบระบบ AI Infrastructure ให้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและบริษัทสื่อรายใหญ่ของไทยในปีนี้
ท่ามกลางกระแสการแข่งขันด้าน Generative AI และการฝึกฝน Large Language Model (LLM) ที่ร้อนแรงที่สุดในรอบทศวรรษ องค์กรชั้นนำทั่วโลกกำลังเผชิญกับ "ช่องว่างโครงสร้างพื้นฐาน AI" ที่แท้จริงที่ระบบ Data Center แบบเดิมไม่อาจรองรับความหนาแน่นของ GPU ยุคใหม่ได้ทั้งในแง่ความเสถียร การจัดการความร้อน และต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูง เพื่อตอบสนองความท้าทายดังกล่าว ASUS ได้ก้าวข้ามเปลี่ยนผ่านจากการเป็นเพียงผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ สู่บทบาทการเป็น "สถาปนิกแห่งยุค AI" ที่สร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีครบวงจรตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ถึงบริการ และพิสูจน์ตนเองด้วยผลงานที่วัดได้จริงในระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติทั่วโลก
■ เหตุใด ASUS จึงได้รับความไว้วางใจจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับชาติ
หัวใจของความสำเร็จ ASUS มาจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ NVIDIA ที่ทำให้บริษัทเข้าถึงสถาปัตยกรรมรุ่นล้ำสุดอย่าง GB200 และ GB300 NVL72 ก่อนคู่แข่งในตลาดช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและใช้งาน เทคโนโลยีใหม่ได้ก่อนใคร และก่อนกำหนดการเดิมหลายเดือนที่วางไว้
ในด้านประสิทธิภาพพลังงาน ASUS พัฒนาระบบ Direct Liquid Cooling (DLC) ที่ลดค่าการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Power Usage Effectiveness - PUE) ให้ต่ำถึง 1.18 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรม อีกทั้งยังลดคาร์บอนฟุตพรินต์และค่าพลังงานของ Data Center ได้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ศูนย์ ASUS Infrastructure Deployment Center (AIDC) ทำหน้าที่บริหารการก่อสร้างและทดสอบไซต์งานขนาดใหญ่ครบวงจร ลดความเสี่ยงและทำให้ระบบพร้อมใช้งานได้ตั้งแต่วันแรก
■ ผลงานที่พิสูจน์ได้จากทั่วโลก
ไต้หวัน: TAIWANIA 2 Supercomputer ศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงแห่งชาติ (NCHC) ของไต้หวันร่วมมือกับ ASUS และพันธมิตรอุตสาหกรรม ออกแบบและสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ TAIWANIA 2 พร้อมแพลตฟอร์ม Taiwan Computing Cloud (TWCC) เพื่อผลักดันการเข้าถึง AI อย่างทั่วถึง สนับสนุนนวัตกรรมจากคลาวด์สู่เอดจ์ และเสริมสร้างการเติบโตของวงการวิชาการและอุตสาหกรรมในประเทศ
ภายใต้แผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่กำหนดให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นหัวใจของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล TAIWANIA 2 ประกอบด้วยโหนดประมวลผลจำนวนมหาศาลและคลัสเตอร์ GPU NVIDIA Tesla V100 กว่า 2,016 ตัว พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่า 100 เพตะไบต์ ระบบเครือข่ายสมรรถนะสูง รวมถึงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ผสานโครงการโอเพนซอร์สกว่า 20 โครงการ ตั้งแต่บริการหลักจนถึงระบบมอนิเตอร์ ก่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และแพลตฟอร์ม AI ที่ปรับขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้นักพัฒนาและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถสร้างบริการคลาวด์และสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
TAIWANIA 2 มีสมรรถนะการประมวลผล 9 PFLOPS ติดอันดับที่ 20 ของโลกในรายชื่อ TOP500 และอันดับที่ 10 ของ Green500 ด้านประสิทธิภาพพลังงานในปี 2018 ส่วน TWCC ในฐานะแพลตฟอร์ม AI คลาวด์ยุคใหม่ที่ปรับแต่งซอฟต์แวร์สแตกอย่างเหมาะสม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างน้อย 30% ในการประมวลผลแบบขนานที่ใช้หลายโหนดและหลาย GPU สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของไต้หวันในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของ AI อย่างแท้จริง
ไต้หวัน: ทะลุ 45 เพตาฟล็อปส์ ด้วย Ubilink ศูนย์ประมวลผลสูงสุดแห่งชาติ
Ubilink ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบ PaaS และ SaaS ต้องการสร้างศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ตั้งแต่ศูนย์ โดยโจทย์หลักคือการรักษาเสถียรภาพของ GPU นับพันตัว บริหารการใช้พลังงานให้อยู่ในมาตรฐาน และป้องกันการหยุดทำงานที่กระทบต้นทุน ASUS บริหารโครงการครบวงจรตั้งแต่การก่อสร้าง การปรับแต่งระบบ Liquid Cooling ไปจนถึงการติดตั้งระบบตรวจจับความผิดปกติอัตโนมัติ
ผลที่ได้คือศูนย์ประมวลผลที่สร้างสถิติ 45.82 เพตาฟล็อปส์ เกินประมาณการณ์ของ NVIDIA ที่ตั้งเป้าไว้ที่ 40 เพตาฟล็อปส์ ได้รับการจัดอันดับ ที่ 31 ใน TOP500 และอันดับที่ 44 ใน Green500 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 พร้อมรองรับบริการเช่าพลังประมวลผล AI ที่ผู้ใช้สามารถเลือกแพ็กเกจที่ใช้ พลังงานหมุนเวียน 100% ได้เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม
ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา: Deploy AI Cloud ก่อนกำหนด 30 วัน
ผู้ให้บริการ Cloud รายใหญ่ในภูมิภาค EMEA ต้องการขยายพลังประมวลผลอย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองตลาดที่พุ่งสูง ASUS ตอบสนองด้วยการส่งมอบ AI POD Architecture บน XA-GB721-E2 (NVIDIA GB300 NVL72) โดยอาศัยความสัมพันธ์การพัฒนาร่วมกับ NVIDIA ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ทำให้ได้ตัวอย่างระบบก่อนผู้ผลิตรายอื่นในตลาด
ผลลัพธ์คือการส่งมอบ Compute Tray กว่า 100 หน่วยในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน ระบบให้พลังประมวลผลมากกว่า 10 เพตาฟล็อปส์ ภายในไม่กี่สัปดาห์ และลูกค้าสามารถเปิดตัวบริการ AI Infrastructure ใหม่ได้ก่อนกำหนดการเดิม ถือเป็นหนึ่งในการ Deploy GB300 NVL72 ระดับ Rack-scale ที่รวดเร็วที่สุดในตลาด
ไต้หวัน: "Forca 26 NANO" อันดับ 29 ของโลก — ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เย็นด้วยของเหลวครั้งแรกของประเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงแห่งชาติ (NCHC) ของไต้หวันมอบหมายให้ ASUS สร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI รุ่นใหม่เพื่อรองรับ Generative AI, Deep Learning, Big Data และ High Performance Computing (HPC) ระดับประเทศ โดยต้องการสถาปัตยกรรมแบบคู่และระบบ Liquid Cooling เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกในไต้หวัน
ASUS นำเสนอ ESC NM2N721-E1 Servers พร้อมสถาปัตยกรรมคู่ผสาน NVIDIA HGX H200 และ GB200 NVL72 เข้าด้วยกัน ผสานกับระบบ Direct Liquid Cooling ที่ทำให้ค่า PUE อยู่ที่ 1.18 ต่ำที่สุดในระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระบบมีพลังประมวลผล 81.55 เพตาฟล็อปส์ และได้รับการจัดอันดับ ที่ 29 ใน TOP500 รายชื่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลก
"ด้วยความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI จาก ASUS ระบบที่สร้างขึ้นใหม่นี้จะช่วยยกระดับการประมวลผลขั้นสูงสำหรับ Generative AI, Big Data, Deep Learning และ HPC ซึ่งจะช่วยปลดล็อกขีดความสามารถในการคำนวณอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม" — ดร. เจียลี หยาง โฆษกศูนย์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงแห่งชาติ (NCHC) ไต้หวัน
เวียดนามและญี่ปุ่น: FPT AI Factory โรงงาน AI ติดอันดับ Top 40 โลก
FPT Corporation ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของเวียดนาม ต้องการโรงงาน AI ที่รองรับการฝึกฝนและ Deploy โมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ระดับ Enterprise รวมถึง Large Language Model (LLM) ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพพลังงานเพื่อลดทั้งต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ASUS จัดหาโซลูชันครบวงจรทั้ง ESC NM2N721-E1, ESC N8-E11 และ ESC8000-E12 สำหรับการประมวลผล พร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรม OJ340A-RS60 และ RS501A-E12 รวมถึงบริการ AI Foundry Service (AFS) และ AIHPC Infrastructure ที่รองรับทั้ง Public Cloud และ Private Cloud ผลลัพธ์คือการขึ้นทำเนียบ อันดับที่ 38 ใน TOP500 ฉบับที่ 65 ซึ่งตอกย้ำบทบาทของ FPT ในฐานะผู้นำด้าน AI ระดับภูมิภาค ASEAN
■ ก้าวต่อไปในประเทศไทย — ปี 2569
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดย ASUS เตรียมส่งมอบโซลูชัน AI Infrastructure ให้กับสถาบันชั้นนำสองแห่งในกรุงเทพมหานครในปีนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกอย่างเป็นทางการของบริษัทในตลาดไทย
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ — คาดส่งมอบไตรมาส 3 ปี 2569
หนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติชั้นนำ (NRU) ของไทย ที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง ได้เลือก ASUS เพื่อยกระดับขีดความสามารถการประมวลผลสำหรับงานวิจัย AI และ High Performance Computing โดยระบบที่ติดตั้งประกอบด้วย ASUS ESC8000A-E12 1 ตัว ที่มี NVIDIA L40S GPU ที่ติดตั้งอยู่ภายใน ซึ่งผ่านการรับรอง NVIDIA-Certified System สามารถรองรับงานวิจัยระดับนานาชาติ และออกแบบให้ขยายสมรรถนะได้ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
บริษัทสื่อแห่งชาติ — คาดส่งมอบไตรมาส 4 ปี 2569
หนึ่งในบริษัทสื่อที่ใหญ่ที่สุดของไทย ที่บริหารทั้งสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลสองช่อง หนังสือพิมพ์แห่งชาติสามฉบับในสามภาษา มหาวิทยาลัย และแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้เลือกโซลูชันจาก ASUS เพื่อรองรับการผลิตเนื้อหาและ Workflow ในยุค AI
ระบบที่ติดตั้งประกอบด้วย ASUS ESC8000A-E13 1 ตัว ที่มี NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell (Server Edition) 2 ติดตั้งอยู่ข้างใน ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับงานประมวลผลสื่อระดับมืออาชีพโดยเฉพาะ รองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคตด้วยสถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่น ทั้งหมดนี้ผ่านการรับรอง NVIDIA-Certified ที่เป็นหลักประกันคุณภาพสำหรับงาน Broadcast และสื่อ High-stakes ระดับองค์กร
■ บทสรุป
จากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ Forca 26 NANO ที่ทะลุ 81 เพตาฟล็อปส์ด้วยการใช้พลังงานต่ำที่สุดในระดับชาติ ไปจนถึง AI Cloud ใน EMEA ที่ส่งมอบได้ก่อนกำหนด ASUS พิสูจน์ให้เห็นว่าตนเองคือพันธมิตรที่องค์กรทั่วโลกเลือกในการข้ามผ่าน "ช่องว่าง AI" ที่แท้จริง
การก้าวเข้าสู่ประเทศไทยในปี 2569 ด้วยโครงการที่เชื่อมโยงกับทั้งภาควิชาการและสื่อมวลชน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ASUS ในการเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI อย่างยั่งยืน ไม่เพียงแต่ในระดับเทคโนโลยี แต่ครอบคลุมถึงการยกระดับขีดความสามารถของสถาบันไทยให้พร้อมแข่งขันในเวทีโลก
เกี่ยวกับ ASUS Business
ASUS เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการโซลูชันด้าน Server, Workstation, Networking และโครงสร้างพื้นฐาน AI สำหรับองค์กร ด้วยพอร์ตโฟลิโอ NVIDIA-Certified Systems ที่ครอบคลุม และความเชี่ยวชาญในการ Deploy ระบบ HPC ระดับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ASUS พร้อมเป็นหุ้นส่วนของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI สำหรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก
